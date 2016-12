Con Jesús nace algo diferente

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Terminada la preparación en el desierto, según Juan el Bautista, al pueblo le aguardaba un gran juicio purificador de Dios, un bautismo de Espíritu y de fuego. La predicación de Juan Bautista, aún con ser buena noticia, abundaba en expresiones referentes al castigo y dejaba en la penumbra todo lo que podía referirse a la misericordia para con los pecadores.

Por el contrario, comienza con Jesús algo novedoso. Abandona el lenguaje duro del desierto. El pueblo debe escuchar ahora una Buena Noticia.

Jesús anuncia que está llegando el reino de Dios. Lo ofrece a todos, no sólo a los bautizados por Juan en el Jordán, también a los no bautizados. No desaparece en Jesús la idea del juicio, pero cambia totalmente su perspectiva. Dios llega para todos como Salvador, no como juez.

En su respuesta a Juan, Jesús sintetiza sus hechos: misericordia hacia los marginados y considerados impuros. El Mesías no presenta más signo que el de la compasión.

Hace ver cómo el don nadie recibe una nueva esperanza, que es la cercanía de Dios que está trabajando por hacer un mundo nuevo, distinto.

Jesucristo está mostrando las cualidades del Reinado de Dios que él trae: un reino de misericordia, de vida, de esperanza, de liberación. Éstas eran las credenciales de Jesús: solamente el Mesías enviado por Dios podía hacer esto.

La evangelización a los pobres y la liberación del pecado es el gran signo del Mesías, y el que como Iglesia estamos llamados a dar.

Palabra y acción: indisoluble unidad que debe existir entre evangelización y liberación.