Segunda Asamblea de Pueblos por el Tren, en Saavedra

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Medio centenar de personas se reunieron sobre las vías del ferrocarril para pedir que vuelva el tren

Pueblos de la provincia de Buenos Aires se organizan para exigir al gobierno nacional que cumpla con la ley 27132 y restituyan el servicio de trenes de pasajeros. Inminente reunión con el ministerio de transporte para el próximo miércoles 21 de diciembre.

A partir del 1ro de julio de 2016, la gobernadora Vidal suspendió el servicio de pasajeros perteneciente a la empresa provincial Ferrobaires, sin plazo de restitución, sin servicio alternativo, sin información a usuarios ni trabajadores. Las distintas poblaciones afectadas se fueron nucleando para reclamar que el servicio se restituya de manera urgente. Del sur de la provincia de Buenos Aires surge la Asamblea Pueblos por el Tren, que el pasado sábado 10 de diciembre 2016 tuvo su segunda asamblea plenaria.

Entre las 40 personas que conformaron asamblea, estuvieron presente representantes de Puán, Pigüé, Villa y Sierra de la Ventana, Ferrocoopa de Punta Alta, Brandsen representando a todo el corredor Alejandro Korn – Chascomús, y Saavedra.

Se decidió la adhesión de las distintas organizaciones a la presentación en Defensoría del Pueblo de la Nación realizada el pasado 7 de noviembre por la Asamblea Vecinos Por el Tren de Sierra de la Ventana, cuyo texto denuncia »un incumplimiento absoluto de la ley 27.132 que declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros». El texto y número de expediente de esta presentación están a disposición de cualquier organización o población que desee adherir, en el Facebook «Que Vuelva el Tren (Comarca Serrana de la Ventana)» o puede solicitarlo al mail quevuelvaeltren2016@gmail.com

Se decidió también, exigir respuesta y acción a los intendentes de la sexta sección electoral, quienes recibieron en mano una nota emitida desde la última asamblea de Pueblos por el tren realizada en Sierra de la Ventana el pasado 12 de noviembre. En dicho texto se expresa que «El tren cumple un imprescindible servicio social para las poblaciones, permitiendo su traslado a escuelas, servicios de salud, destinos laborales, etc, Siendo además un factor central en el desarrollo económico, político y social de los pueblos, poblados y ciudades que conecta.» Y que al no existir servicios alternativos al alcance de los usuarios, deja al pueblo a merced de «servicios monopólicos, con tarifas privativas y prestaciones de cuestionable calidad.»

A su vez la nota indica que «La incertidumbre ocasionada por la suspensión inconsulta, absolutamente carente de información y plazos de restitución por parte de las autoridades, se agrava por la situación de los trabajadores del ferrocarril que ven perder, y en los mejores casos, peligrar sus fuentes de trabajo.» Debido a que los trabajadores de la ex – Ferrobaires tienen garantizado su sueldo por parte de la provincia de Buenos Aires hasta el 1ro de abril de 2017. No hay información sobre el destino de estos trabajadores a partir de dicha fecha.

Es por todo esto que se les solicita a los intendentes de la 6ta sección electoral «su intervención con objeto de interceder ante las máximas autoridades por la urgente recuperación de los servicios ferroviarios.»

Durante la asamblea, se hizo especial énfasis en la grave situación del pueblo de Saavedra, pueblo tradicionalmente ferroviario, que en un acto claramente discriminatorio, se deja absolutamente incomunicada a toda la población, ya que no sólo el servicio de trenes de Trenes Argentinos, que actualmente comprende una única frecuencia semanal, NO PARA en la estación de Saavedra, sino que aparte, los micros de larga distancia que pasan por la ruta 33 no entran en el pueblo, que está a 5 kilómetros de dicha ruta. Los vecinos de Saavedra deben allegarse por sus propios medios hasta la localidad de Pigüé, a 30 kilómetros de distancia, para tomar el tren de Trenes Argentinos Constitución – Bahía Blanca vía Lamadrid. Al cierre de esta nota, los vecinos de Saavedra esperan una reunión convocada desde el ministerio de transporte para el próximo miércoles 21 de diciembre, a donde acudirán llevando también el reclamo y adhesión de otros pueblos.

Para finalizar, se decidió realizar actos simultáneos en las distintas localidades durante los próximos meses, dar participación a organismos de derechos humanos para que asistan a los pueblos por este tema, y se acordó la fecha para la próxima asamblea, que será el sábado 14 de enero de 2017 en la localidad de Brandsen.<