Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Walter Abarca

Así lo aseguró el titular del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Walter Abarca, tras presentar un Proyecto de Ley que reglamenta el procedimiento para la creación de nuevos municipios en la Provincia. La iniciativa contempla la formación de una Comisión Bicameral para analizar cada caso en particular y la necesidad de que la población del territorio en cuestión avale la propuesta.

El titular del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Walter Abarca, presentó un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que reglamenta detalladamente la creación de nuevos distritos en el territorio bonaerense.



“La creación de un nuevo distrito no puede ser decisión arbitraria del Gobernador de turno”, aseguró el diputado provincial tras formalizar la iniciativa que propone la realización de un procedimiento serio e intensivo para analizar la viabilidad de la formación de nuevos municipios en la Provincia.



“Para la creación de nuevos distritos se necesita mucho trabajo, no puede ser sólo una práctica política rápida y de momento”, afirmó Abarca, al tiempo que subrayó: “Debemos analizar la viabilidad de los municipios que se crean”.



En ese marco, la propuesta prevé diferentes requisitos para la ejecución de un nuevo municipio y contempla la creación de una Comisión Bicameral específica para considerar y analizar cada proyecto en particular.



En ese sentido, el legislador provincial, recalcó: “La Provincia de Buenos Aires necesita un Plan Estratégico de Desarrollo responsable y serio”.



Entre los puntos más salientes, el texto, precisa que “el nuevo municipio deberá contar con una densidad demográfica que justifique su creación” y puntualiza que tanto en el Conurbano bonaerense como en el Gran La Plata la población debe ser superior a los 30 mil habitantes, mientras que en el resto de la Provincia deberán contar con un mínimo de 5 mil ciudadanos.



Además, establece que la posible creación de un nuevo municipio debe estar avalada por un 20 por ciento de los electores del Municipio, a través de un petitorio de firmas.



Y plantea la necesidad de que la modificación esté respaldada por un estudio global realizado por profesionales que “garantice la capacidad de gestión en la solución de la problemática local y el razonable financiamiento de las erogaciones del nuevo municipio”.



Asimismo, el proyecto, que cuenta con el respaldo de todos los diputados que integran el bloque del Frente para la Victoria-PJ, dispone la formación de una “Comisión Bicameral de Nuevos Municipios”que estará integrada por 14 miembros, siete correspondientes a la Cámara de Diputados y otros siete de la Cámara de Senadores que serán designados por un período de dos años.



Entre las funciones de la Comisión se destaca el control de cada uno de los requisitos solicitados para la creación del nuevo municipio e informar a los intendentes en cuestión para que emitan opinión en relación a la posible modificación.