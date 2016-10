Directores de medios periodísticos destacan clima positivo para las libertades de expresión y prensa

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

ADEPA, que agrupa a unos 200 medios impresos y digitales del país, realizó su Asamblea General para renovar parcialmente su conducción. Presentaron un protocolo para la protección de la actividad periodística y se difundió un documento sobre la situación de la libertad de prensa en el país.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de la cual forma parte Nuevo Día, valoró la recuperación de ámbitos de diálogo entre autoridades de todos los niveles y entidades representativas de la prensa, como uno de los signos de que “el país va dejando atrás la etapa más oscura para el periodismo independiente desde 1983”.



Los miembros de la entidad –directores y editores de los principales medios impresos y digitales del país- sesionaron del miércoles al viernes en San Miguel de Tucumán, donde asistieron a seminarios de capacitación, analizaron asuntos internos y renovaron parcialmente su Comisión Directiva.

Se trató de la 54ª Asamblea General de ADEPA, que cerró ayer sus deliberaciones con la difusión de un documento sobre la situación de las libertades de prensa y de expresión y la designación de las nuevas autoridades.



En la declaración sobre la prensa en el país, presentada por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba), se destaca “la consolidación de un escenario de libre expresión sin represalias, la sanción de una ley nacional de Acceso a la Información Pública luego de más de una década de dilaciones, e incipientes medidas para favorecer la transición de la prensa escrita ante las profundas transformaciones que vive el sector”.



Agrega que la realización la asamblea en Tucumán, en coincidencia con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, es ocasión para ratificar el aporte que una prensa libre, plural y enraizada en su comunidad puede y debe hacer hacia el fortalecimiento de la institucionalidad republicana y la participación ciudadana.



La pauta publicitaria oficial



En ese sentido, el documento de la entidad representativa de la prensa argentina señala que la reducción de la pauta publicitaria del sector privado generó serias complicaciones en sus finanzas a medios de todo el país, en especial a las pequeñas y medianas empresas.



Ante ello, la institución que agrupa a más de 200 medios impresos y digitales (de los cuales más del 90% son pymes), reitera su propuesta de un plan de fomento a la industria nacional de contenidos periodísticos. Un primer paso en ese sentido fue la sanción de la ley que extendió a los medios digitales el beneficio del IVA diferenciado hasta ahora vigente sólo para los medios impresos.



No obstante, ADEPA advierte sobre la ausencia de responsabilidad social demostrada por propietarios de diarios, revistas y sitios de internet que integraban el aparato propagandístico paragubernamental de la gestión que finalizó en diciembre pasado: “Recibieron cifras millonarias del Estado durante los últimos años y no titubearon” en “dejar librado a su suerte al personal” luego del cambio de gobierno.



Respecto de la pauta estatal, sostiene que la decisión gubernamental de revisar los criterios para asignar publicidad va en dirección de sustituir parámetros arbitrarios por criterios objetivos.



El informe recuerda que ADEPA siempre sostuvo que la independencia y dignidad de los medios de prensa está fundada en su “independencia económica” y que su subsistencia no debe estar condicionada por los ingresos provenientes de la publicidad oficial ni por subsidios encubiertos. Al respecto, añade que en ningún caso la publicidad estatal debe ser lesiva para la libre actividad periodística o conducir a la censura o la autocensura.



El documento, que los asambleístas aprobaron por unanimidad, también hace hincapié en otros dos hechos significativos para el periodismo independiente: la firma de la declaración de Chapultepec por parte del presidente Mauricio Macri, por la cual se comprometió a cumplir los principios de las libertades de expresión y de prensa, y la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, norma que abre una nueva etapa para el control ciudadano de sus representantes y que había sido sistemáticamente trabada durante las gestiones presidenciales de la última década.

Otras actividades



Durante el encuentro, se presentó un protocolo para proteger la actividad periodística, en especial la de aquellos profesionales que investigan la criminalidad organizada y el narcotráfico, realizado por ADEPA y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). En ese acto participó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Además, los miembros del Consejo Ejecutivo de la entidad fueron recibidos –el miércoles- por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, ocasión en la que el mandatario anunció que su provincia adherirá la flamante ley nacional de Acceso a la Información.

Además de analizar cuestiones internas de la institución, los asistentes a la asamblea participaron de talleres y seminarios de capacitación y formación profesional a cargo de Marcelo Leite, director de Producto y Marketing del Grupo RBS (Porto Alegre, Brasil), y Tomás Reinke, Osvaldo Salas y José Pochat, gerentes generales de los diarios Río Negro, La Voz del Interior y La Gaceta (Tucumán), respectivamente.









Nuevo Consejo Ejecutivo

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidente 2ª: Alejandro Massot (La Nueva, Bahía Blanca)

Secretario General: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Secretario de Organización: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretario de Relaciones: Arturo Guardiola (Los Andes, Mendoza)

Secretario de Actas: Alfredo Ronchetti (El Tiempo, Azul)

Tesorero: Federico Erhart (El Cronista Comercial, Buenos Aires)

Protesorera: Nidia Povedano (Río Negro, Gral. Roca)

Vocales titulares

1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

2º Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

3º Guillermo Ignacio (Ecos Diarios, Necochea)

4° Gustavo Vittori (El Litoral, Santa Fe)

5° Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

6° Elsa Courtet (El Argentino, Gualeguaychú)

Vocales suplentes

1º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

2º Eduardo Minich (Nuevo Día, Cnel. Suárez)

3º Marcelo Sosa (El Ancasti, Catamarca)

4º Néstor Balian (Nueva Época, Wilde)

5º Roberto Suárez (Jornada, Mendoza)

6º Juan Almada (Autoclub, Buenos Aires)

Comisión de Libertad de Prensa e Información

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones

Presidente: Lauro Laíño (La Prensa, Buenos Aires)

Comité Estratégico

Presidente: Guillermo Ignacio (Ecos Diarios, Necochea)

Comisión de Premios “Federico C. Massot”

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Innovación, Transformación y Desarrollo

Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Área de Desarrollo Digital

Director: Agustino Fontevecchia (Editorial Perfil, Buenos Aires)

Subdirector: Lucas Morando (Big Bang News, Buenos Aires)

Area de Innovación en la Industria Gráfica

Director: Víctor Cabreros (La Mañana, Bolívar)

Subdirector: Roberto Suárez (Jornada, Mendoza)

Comisión de Socios

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Comisión de Difusión

Presidente: Jorge Milia (Castellanos, Rafaela)