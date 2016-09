BASAVILBASO: “YA COMENZÓ EL PAGO AUTOMÁTICO DE LA REPARACIÓN HISTÓRICA”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Con el inicio del calendario de pagos de septiembre, empezaron hoy a percibir su haber con aumento automático el primer grupo de jubilados y pensionados que, además, cobran el incremento del 14,16% por la Ley de Movilidad.

El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que a partir de hoy, con el inicio del calendario de pagos de los haberes de septiembre (que incluyen el aumento por la Ley de Movilidad del 14,16% anunciado en agosto), se hace efectivo el pago adelantado por la Reparación Histórica al primer grupo de jubilados y pensionados.

Este pago automático se efectuará a aquellas personas cuyo haber recalculado no supere las dos jubilaciones mínimas y no tengan juicio en curso contra la ANSES. El beneficio será para los jubilados de más de 80 años y para los que tengan menos de esa edad pero el reajuste no supere los $1000 mensuales. La medida alcanzará a más de 264 mil beneficios; de ellos, 114.532 casos se corresponde a personas dejan de percibir el haber mínimo.

En este sentido, Basavilbaso mencionó que “trabajamos arduamente para pagar esta deuda histórica con nuestros adultos mayores. Elaboramos este proyecto pensando prioritariamente en aquellas personas con más urgencia y que menos recursos tienen y, finalmente, a partir de hoy empiezan a cobrar los primeros adultos mayores con su jubilación corregida. La prioridad la tienen los mayores de 80 años y los que cobran el haber mínimo”.

IMPORTANTE

Teniendo en cuenta que muchos jubilados verán incrementado su haber, es muy importante corroborar si fue modificada su fecha de cobro antes de ir al banco, debido a que aquellos haberes que superan los $6432 cambian al segundo grupo de pago mensual cuyas fechas son posteriores al 22 de septiembre.

Para poder conocer el monto que cobrarán a partir de septiembre, los jubilados y pensionados deben ingresar, con la Clave de la Seguridad Social, en Mi ANSES, sección Consultas y luego hacer clic en Liquidación Previsional.

El calendario de pagos del mes de septiembre es el siguiente: