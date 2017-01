Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Dr. Federico Lämmle, Juez de Faltas local.

Lo dijo el Juez de Faltas local, Federico Lämmle, consultado con respecto a la cantidad de infracciones en el año que termina.

Como para hacer un balance de lo que fue el tránsito en la ciudad en el 2016, consultamos al doctor Federico Lämmle para que nos informe de lo acontecido respecto a infracciones y demás.

“Este año, con respecto al año pasado, ha habido un aumento considerable de infracciones” comenzó diciendo, “todavía no hemos sacado la estadística que hacemos anualmente, pero tenemos una aproximación del año pasado tenemos 1357 y en lo que va del 2016 ya tenemos más de dos mil, sin contar diciembre que es un mes en el que se cometen un montón de faltas”.

- ¿A qué responde el aumento de las infracciones?

- Ha sido un año de mayor participación de parte de la policía y de inspección, y tiene que ver con eso, no es algo que depende del juzgado en sí la cantidad de infracciones. Nosotros las recibimos pero no las hacemos. Se ha notado, a diferencia de otros años, que se han hecho mayores y más intensos operativos en la vía pública, en especial de parte de la policía, donde evidentemente a través de distintas inquietudes de la gente, se han labrado muchas infracciones a las motos que provocan ruidos molestos.

- Con respecto al ruido que provocan las motos, ¿es por la nueva ordenanza?

- No, lo que salió ahora es una ordenanza que habla acerca de los escapes, ruidos molestos y demás, emulando experiencias similares de otros lugares, pero la Ley de Tránsito para toda la provincia de Buenos Aires, que adhiere a través de una Ley Provincial a la Ley Nacional, pero ya la ley contempla una serie de infracciones o de faltas, dentro de las cuales los ruidos molestos o andar en forma antirreglamentaria o irregular en cualquier vehículo o motovehículo ya está reglamentada. Esto está más focalizado y tiene que ver con Suárez en particular.

- Se están realizando bastantes controles de alcoholemia.

Si. En los últimos dos meses ha sido notable el incremento de faltas que han llegado al juzgado, donde se labran infracciones y se secuestran vehículos en algunos casos, o se retienen licencias, a distintas personas que conducen en estado de ebriedad.

- ¿Tiene que ver con que hay más agentes o más controles?

Eso no podría decírtelo, porque no es un área que me corresponde. Es de Inspección o de la Policía. Sí evidentemente hay una decisión de hacer operativos en ese sentido. Al recibir más cantidad e infracciones que tienen que ver con ese tipo de faltas, evidentemente no obedecen a una casualidad, sino con una decisión.

- ¿De qué monto es una infracción de este tipo?

- Los montos son diferentes en función a la cantidad de alcohol en sangre que se encuentre. 0,50 g. de alcohol en sangre es el límite permitido, no es lo mismo al tratamiento que se le da a una persona que comete una infracción con 0,60 a una persona que le da 1,80 o 2, o más. En función a eso es el tratamiento que se les da y las sanciones que se aplican, que tienen que ver con lo que dice la ley y con el criterio de uno dentro de lo que la ley permite que se pueda aplicar.

Es importante resaltar para que la gente lo sepa, que las personas que cometan una falta de estas características y sean reincidentes, no solamente el importe de la multa se va a duplicar, sino que se les va a retener la licencia por un período de hasta nueve meses, con una invalidad absoluta para manejar durante todo ese período, sin importar que esa persona utilice el vehículo o la moto para trabajar o no

- Cuando se labra una infracción de este tipo por primera vez, ¿Cómo se maneja?

- Primero se labra el acta y se retiene o no la licencia o el vehículo. En general la licencia se retiene en caso de que tenga alguna irregularidad, que se la retendría en cualquier falta de todos modos, y el vehículo también puede ser secuestrado. A veces cuando viene algún acompañante habilitado para seguir conduciendo la autoridad, dejando constancia en el acta de quién conduce con datos identificatorios, permite la continuidad del manejo del vehículo. La Ley autoriza el secuestro y no habla de que uno autorice a otro a manejar, queda a criterio de la persona que labra el acta.

- ¿Quiénes realizan estos controles?

- En general los realiza la policía, pero también los agentes de tránsito están habilitados para realizarlos.

- ¿Y con respecto a la documentación?

- También pueden pedir cualquier tipo de documentación identificatoria, ya sea la del vehículo o la personal, porque ambas deben coincidir.

Si un agente pide la documentación personal, el ciudadano tiene la obligación legal de exhibirla, no de que se la retengan, porque para dar un ejemplo concreto, el domicilio que figura en el documento tiene que coincidir con el de la licencia. Si se cambia el domicilio del documento, la persona debe en un plazo no mayor a 90 días, renovar la de la licencia. Es condición en todos lados.

- ¿Las multas son siempre económicas?

- Si, en todos los casos las multas son económicas y tienen que ver con litros de nafta. La ley las llama “unidades fijas”: cada unidad fija es un litro de nafta especial. Eso va actualizándose generalmente en forma bimestral y se publica en la Página Oficial de la Provincia, y es el monto de referencia que tenemos todos los juzgados. El valor de la multa se actualiza en unidades fijas al momento de la cancelación de la misma.

- La VTV (Verificación Técnica Vehicular), ¿es obligatoria para circular en la ciudad?

- Si. La VTV es obligatoria para los vehículos que tengan un plazo de determinados años, no para los 0 Km en el primer año de licencia, siempre y cuando sean vehículos que estén radicados dentro de la provincia de Buenos Aires. La Verificación Técnica Vehicular la tienen hoy prácticamente todas las provincias, inclusive Capital Federal que no la tenía. Para circular en zonas urbanas o no, se debe contar con la VTV y se renueva anualmente.

- ¿Qué documentación es necesaria para poder circular?

- Se necesita el carnet de conductor, la VTV, el seguro y el documento. Con relación al seguro, ya hace unos años que la Ley establece que las compañías de seguro deben emitir una credencial que con la sola tenencia de la misma, acredita a la autoridad la cobertura del seguro. Exhibiendo esa credencial que se entrega con la póliza, no se necesita nada más.

- ¿Cuáles son las faltas que más se cometen?

- Históricamente las faltas que más se han labrado tienen que ver con el estacionamiento, en lugares no permitidos, en doble fila, en ochava, en lugares reservados para discapacitados. También se labran muchos por falta de documentación, de licencia o seguro.

- Para estacionar en un lugar de discapacitados, ¿el auto debe estar identificado como tal?

Si. Debe tener en exhibición la credencial que acredita la posibilidad de poder estacionar en ese lugar.

- La queja general es que hay muchos lugares, o muy grandes para discapacitados.

- El problema está en que no nos ponemos en el lugar del otro. Si tenemos que ir a oficinas de alto tránsito como el correo, la AFIP, los bancos, etc. y tuviéramos una discapacidad necesitaríamos ese lugar para estacionar. Debemos ser más solidarios y contemplativos. Son “muchos o molestos” en tanto y en cuanto no los necesitemos.

- El incremento en las infracciones, ¿puede tener que ver que el parque automotor de Suárez ha crecido mucho?

- Si, es una problemática creo que nacional. Si recordamos cómo era la ciudad hace 20 años atrás, nos daríamos cuenta de lo que estamos hablando. Eso trae consecuencias positivas y negativas. Mayor cantidad y mayor fluido de tráfico ocasiona más posibilidades de siniestros, más posibilidades de faltas, menos lugar para estacionar, etc.

No sólo ha crecido el parque automotor sino también el de motovehículos. En la mayoría de los accidentes que se ocasionan, está comprobado que en un altísimo porcentaje, uno de los dos vehículos involucrados es una moto.

- Es muy de pueblo el querer estacionar en la puerta del negocio e ir a cualquier lado en el auto.

- Son costumbres negativas que se van arraigando. Uno agarra el auto para ir a cualquier lado. Si vas a otra ciudad, dejás el auto en un estacionamiento y caminás en un día lo que no caminás en un año… Es una cuestión psicológica. Nos parece que si no paramos en la puerta de la panadería, no podemos comprar pan.

- ¿Entre qué monto rondan las multas?

Las multas van de 50 unidades fijas para arriba. Es decir, en un pago voluntario, donde el infractor se hace cargo de la infracción y la reconoce, la Ley contempla que se pague la mitad de la multa. En un alto porcentaje la gente reconoce la infracción. En general el importe total son para personas que realizan el descargo porque considera que tiene algo para decir o que pueda ser atendido y no lo es, o para gente que directamente no se presenta.

- ¿Cuáles son las multas más graves?

Las más graves son por conducir en estado de ebriedad y por competir en la vía pública, las famosas “picadas”. La más severa es la última, porque no solamente tiene una multa sino también una inhabilitación para conducir y el secuestro del vehículo por un tiempo determinado.

- ¿Y los chicos que andan en moto haciendo “willy”?

- Estos días han labrado varias infracciones con respecto a eso, inclusive varias con foto. Está dentro de lo que la Ley considera “una maniobra imprudente”. En muchos casos también son en motos que han sido alteradas en su fisonomía reglamentaria.

- Con respecto a la nocturnidad, se han labrado últimamente muchas infracciones a los locales nocturnos.

Nosotros no hemos recibido muchas infracciones en ese sentido, por ahora. Ocurre también y es importante destacar que no todas las infracciones que se labran son remitidas al Juzgado de Faltas, sino que a veces hace competente al Juzgado de Paz Letrado. Si bien coexisten infracciones que pueden ser remitidas a uno o a otro en forma indistinta, hay algunas infracciones que tienen que ver con la nocturnidad, como la habilitación de REBA, la permanencia de menores, etc. que son remitidas al Juzgado de Paz. Otras cuestiones como ruidos molestos, falta de habilitación, etc. el Juzgado de Faltas es competente.