Los delegados municipales analizaron el 2016

Coincidieron en la importancia de contar con una renovación del parque automotor y de herramienta como forma de bridar un mejor servicio a los vecinos de sus localidades. El mantenimiento de las calles de tierra fue una de las grandes demandas de la población en un año donde el paro de empleados municipales y las intensas lluvias atrasaron los trabajos proyectados. Cámaras de seguridad y proyectos de obras se planifican para el próximo 2017.

Ana Lía Gurruchaga: “Un año donde se hizo lo que se pudo con lo que había”

“Un año de gestión que se pasó muy rápido, con muchas actividades, un aprendizaje que se dio día a día y creo que el 2017 será un año donde vamos a poder llevar adelante una Gestión de Gobierno con la tranquilidad de contar con proveedores sin deuda y con el Municipio ordenado”, indicó la delegada municipal de la localidad de Huanguelén Analía Gurruchaga al realizar un balance de lo que fue el año 2016 y proyectarse para el año que se inicia.

“Cuando comenzamos teníamos los proveedores cortados y sin la posibilidad de contar con insumos, en la actualidad esa problemática ya no la tenemos y el sistema administrativo funciona por lo que estamos muy contentos porque es la única manera de que se pueda trabajar y cumplir con el vecino”

Destacó el respaldo de la comunidad, sobre todo en los meses de conflicto con el gremio municipal, donde junto a los vecinos lograron que Huanguelén “no se colapse”

Al hablar del mayor logro de la Gestión de Gobierno en la localidad en el año que se fue, indicó que “pensando en la gente el haber adquirido la casa del CEC fue muy importante porque era un reclamo de la comunidad que necesitaba una sede donde funcionar”.

En cuanto a proyectos para este 2017, Ana Lía Gurruchaga indicó como fundamental y necesario “reacomodar el parque automotor municipal”.

“Huanguelén necesita una motoniveladora exclusiva de manera urgente, el depender de Coronel Suárez que una vez por semana realice trabajos en la localidad hace que el trabajo no alcance, nos encontramos con la maquinaria sin mantenimiento, con un desgaste de años, por eso cuando se hace el balance de gestión uno reflexiona que se “hizo lo que se pudo con lo que había”, subrayó.

“Teniendo las herramientas podemos estar muy bien” insistió la delegada y agregó que “en lo que se refiere a parques y plazas hemos realizado un excelente trabajo con el equipo de la delegación, faltó el arreglo de las calles por no tener maquinaria”, se lamentó.

Adelantó el proyecto para finalizar con el pavimento de la calle 10 de la localidad que será en un futuro –de aprobarlo el Concejo Deliberante—la arteria de egreso a la localidad, ya que la calle 9 será utilizada para ingresar a Huanguelén.

Otros proyectos pendientes que avanzará en este 2017 será: las viviendas del programa “Familia Propietaria” y la obra de cloacas en diversos sectores de la ciudad.

“Una obra –desagües cloacales— que comenzó y por inconvenientes entre la empresa y el EHNOSA lamentablemente se paró y es un proyecto muy amplio que involucra varias cuadras de la localidad, muchos vecinos que necesitan de manera urgente el servicio de desagües cloacales, no sólo pensado para el bienestar y la salud, sino también por el gasto económico que le ocasiona a las familias”, apuntó Gurruchaga.

Señaló el importante trabajo en conjunto entre las instituciones a nivel cultural y artístico que demostraron la calidad y el talento de los vecinos de Huanguelén.

“Agradecer a todos los vecinos que durante el 2016 me tendieron su mano y su apoyo, a los empleados de la delegación por su compromiso, esfuerzo y ganas de trabajar porque uno es la cabeza pero necesita del acompañamiento de todo un equipo para avanzar con los proyectos pensados para el progreso de Huanguelén, sigamos en este 2017 con las mismas ganas para que la localidad crezca para beneficio de todos los vecinos”, concluyó la delegada Ana Lía Gurruchaga.

Gonzalo Graff: “Santa Trinidad creció mucho y es necesario mejorar las herramientas para responder a las inquietudes de los vecinos”

“Nos hace falta ampliar el stock de herramientas y actualizar las que tenemos, porque hay equipos de muchos años. Creo que esa es una de las deudas existentes, mejorar en herramientas para brindarle al vecino un servicio mejor” afirmó el delegado de Pueblo Santa Trinidad Gonzalo Graff al referirse al primer año de gestión.

“El 2016 fue un año que arrancó muy duro ya que debimos adaptarnos y adquirir experiencia en una tarea a la que no estábamos acostumbrados, sumado al tema financiero del Municipio que tenía con los proveedores que era imposible obtener insumos y herramientas. Costó poder arrancar el año sumando al conflicto municipal”, indicó el delegado de la primera colonia alemana al hacer un punteo de lo que dejó el 2016.

“Estoy contento con lo hecho en el 2016 que pasó, Santa Trinidad ha crecido mucho en los últimos años por lo que necesitamos estar a la altura de las circunstancias, con maquinarias para responder a la demanda de la población. Se están proyectando muchas obras que se pondrán en marcha este año. Siempre hay cosas por mejorar, por supuesto”.

Con respecto a los servicios indicó que desde la delegación “siempre estuvimos atentos para cumplir con el vecino, ahora estamos con inconvenientes con el riego que con el equipo que tiene la delegación no llegamos a cubrir todos los sectores, tenemos el mismo equipo hace años: un tractor con el tanque para el servicio de riego. El Barrio Malvinas, frente a la fábrica, toda la parte del PROCREAR, que ya se está empezando a poblar. Creo que el riego es una de las principales cuestiones”, señaló.

“Durante muchos años no hubo renovación de las herramientas y hoy lo estamos padeciendo”, indicó Graff al tiempo que agregó que para este año han presupuestado la compra de algunas herramientas necesarias para la colonia como una moto guadaña, un par de tractorcitos para cortar el pasto, pero insistió que “es fundamental tener autonomía de herramientas y no depender tanto de Servicios Públicos, como forma de poder solucionar con más celeridad los problemas de la gente”, subrayó.

Al hablar de las obras que se ejecutaron durante el 2016 indicó que tras las gestiones llevadas adelante en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se están ejecutando obras en el barrio Manantiales por un total de 14 millones de pesos en el marco del programa “Habitat”, que incluye la extensión de la red de agua corriente, gas, cordón cuneta y demás obras para los vecinos.

“Se están realizando obras en ese sector de la colonia como el desagüe pluvial, la red de cloacas y se irán haciendo mejoras que políticamente quizás no sirven porque son obras que no se ven, pero para la población de la colonia serán muy importantes”, enfatizó y explicó que el desagüe pluvial evitará que el sector del barrio ProCrear-Anses, barrio del Municipio y las casas de Techo Digno que suman alrededor de 626 viviendas nuevas que se construyen, no tengan el inconveniente de las inundaciones que sucedían años anteriores ya que el agua de las lluvias bajaba por calle Montevideo .

“Además de toda una movida cultural y artística con talleres de Circo, Dibujo, apoyo escolar que se están realizando en Santa Trinidad en un trabajo realizada por la subsecretaria de Desarrollo Humano y las trabajadoras sociales”.

En Seguridad indicó que el gran logro del año pasado fue haber puesto en marcha el Destacamento de Policía de Pueblo Santa Trinidad, como así también la instalación de cámaras de seguridad en distintos puntos de la colonia que le brindan mayor tranquilidad a los vecinos.

Al hablar de proyectos para este 2017 indicó que está proyectado continuar con obras de cordón cuneta, la extensión de la red de gas, pavimento, las gestiones para finalizar la construcción de la Escuela Secundaria N° 5 que es uno de los máximos reclamos de la población como así también las 100 viviendas del programa Techo Digno que, según adelanto Graff, estarían planificadas para su continuidad.

“En lo social creo que la puesta en marcha de la calesita en el predio lindante a la delegación municipal tuvo un muy lindo impacto en todos los vecinos que la disfrutan a diario junto a sus hijos”, finalizó Gonzalo Graff delegado de Pueblo Santa Trinidad.





Regina Streitenberger: “En este año de gestión hemos avanzado con errores y aciertos, pero siempre dispuestos a dar lo mejor por el vecino de Santa María”

Indicó la delegada municipal de Pueblo Santa María Regina Streitenberger al hacer el balance del 2016 y proyectarse en este 2017 que se inicia con la esperanza de poder pavimentar la avenida 11 de mayo pensando en la importante convocatoria prevista para la 2° Strudel Fest.

“Creo que el balance del 2016 es muy positivo, porque hemos podido conformar un gran equipo de trabajo en la delegación, gente con mucha experiencia dentro del Municipio que ha sabido acompañarme en esta nueva tarea para mí, con compromiso y responsabilidad pensando en brindarle lo mejor al vecino de Santa María” afirmó y agregó “uno no puede pecar de omnipotente porque solo no puede hacer nada, se ha ganado mucho y se ha aprendido mucho”

“Creo que lo más importante es tener buenos ánimos y ganas de hacer y así todos los proyectos que se emprendan, ya sea desde el Municipio o junto a las instituciones, seguramente tendrán éxito”, reflexionó.

Indicó que durante el primer año de gestión su misión fue “a cuidar mi gente, consensuar todo lo que pueda, pedir ayuda, recabar información, poner la oreja a las inquietudes”.

“No hay que perder de vista que somos servidores de la comunidad, yo soy una servidora más y soy la que hoy por hoy tiene la facilidad de levantar un teléfono y que haya una persona del otro lado y me escuche y que ejecuta para el vecino. Me refiero con esto al gobierno y a todos los sectores que acompañan al gobierno y al proyecto que es de todo Coronel Suárez. Cuando uno tiene buena relación con todos del otro lado hay respuestas”.

Indicó que “la transición no fue fácil, sobre todo en poder articular la impronta que cada uno pone en su tarea en un grupo de trabajo que ya tiene su estilo, el poder amalgamar ideas para que se entienda cuál es el objetivo que uno tiene cuesta y lleva un tiempo, en la actualidad en donde cada uno sabe de sus fortalezas y debilidades, podemos decir que tenemos un equipo de trabajo en Santa María junto a Nora y Betti y los empleados municipales de la delegación”.

“Hemos salido fortalecidos de las situaciones adversas vividas durante el 2016 entre la financiera del Municipio, el conflicto con los trabajadores del sindicato, pero todo nos sirvió para crecer y para proyectarnos para un próximo año con esperanzas”, subrayó.

Al hablar de proyectos para este 2017 indicó que avanzará en la mantención de los espacios verdes, sobre todo en la recuperación de monumentos antiguos de la localidad.

“En estos momentos estamos reciclando los monumentos de la calle ancha, que están destruidos por el paso del tiempo. Hay monumentos de más de 50 años, y los más jovencitos tienen 30 años, se los está renovando a cero, la base se construye con piedra de Sierra de la Ventana, al igual que la placita del Inmigrante que también está muy deteriorada y tenemos un proyecto muy atractivo con la Escuela Parroquial para hacer algo muy lindo allí”, adelantó al igual que obras en el Cementerio que indicó como prioridad.

“La avenida principal de la colonia no da más, parece dinamitada y no tiene arreglo”, se lamentó y agregó que “creo que está presupuestada para este año y es una de las prioridades que tiene el gobierno municipal, por lo pronto se va a realizar un trabajo de bacheo pero sólo para garantizar la transitabilidad”, comentó.

Comentó que habrá obras de cordón cuneta y continuarán con la separación de residuos, al tiempo que adelantó que junto a las instituciones trabajan para lo que será la Strudell Fest 2017 que se realizará el próximo 5 de marzo.

“El año pasado nos sorprendió la cantidad de turistas que llegaron de toda la región y el país, por lo que ya estamos trabajando en torno a lo que se va a cocinar, cómo nos vamos a organizar con el hospedaje, con la seguridad y logística para los turistas”, concluyó Regina Streitenberger delegada de Santa María.