Operativos de control y prevención en la Navidad

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Fueron realizados controles de vehículos, identificación de personas, controles de alcoholemia y se labraron infracciones por ebriedad y disturbios

Una intensa tarea preventiva llevó adelante la policía comunal para prevenir accidentes y desmanes, para lo cual se llevó adelante un importante control de vehículos y se realizaron tests de alcoholemia.

Al respecto la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Coronel Suárez informó en un comunicado de prensa que: Hubo 85 vehículos inspeccionados. 115 personas identificadas. 11 infracciones de tránsito (Art. 31; Art.40 inc. »A»,»B»,»C»y «D»; Art. 48 inc. »A»; Art. 49 inc. «B» Ley 24449; Art. 31 inc. «C» Ley 13.927). Una infracción a la ley 24449 por alcoholemia. Tres motocicletas secuestradas. Una licencia de conducir secuestrada. Interviene Juzgado de Faltas local a cargo del doctor Federico Lammle.-

Por otra partes informó de las siguientes contravenciones: Infracción Art. 72 y 74 inc. «A» Ley 8031/73 (ebriedad y disturbios en la vía pública), al ciudadano Benítez, Juan Víctor, argentino, empleado, casado, 29 años, domiciliado en calle Cuyo Nº 95, D.N.I Nº 32.992.740. Interviene Juzgado de Paz local, Dr. Fernando Luis Goñi-Pisano.

También informó sobre tareas llevadas a cabo por la Jefatura Departamental Coronel Suárez, Huanguelén Seccional Segunda:

Operativo control vehicular: 5 Infracción artículo 40 inciso «A», «B» y «C»; Artículo 48 incicso »A» Ley 24449. Interviene Juzgado de Faltas loca del doctor Federico Lammle.-

En Pueblo San José

Tareas llevadas a cabo por la Jefatura Departamental Coronel Suárez, San José, Seccional Tercera: operativo control vehicular. Una infracción al artículo 48 inciso «A» de la ley 24449. Interviene Juzgado de Faltas local.

Contravenciones: Infracción Artículo 72 y 74 inciso «A» Ley 8031/7373 (Ebriedad y disturbios en la vía pública), al ciudadano Hubert, Gastón Ariel, argentino, desempleado, soltero, 20 años, domiciliado en Remedios de Escalada Nº 905, D.N.I Nº 39.978.845. Interviene Juzgado de Paz local, Dr. Fernando Luis Goñi-Pisano.-

Disturbios bailables

Además desde la dirección de Seguridad dependiente de la secretaría de Gobierno y Seguridad del municipio, se informa a la comunidad lo acontecido en el ámbito policial:

La Jefatura Departamental Coronel Suárez, Estación de Policía Comunal Coronel Suárez Primera, labró infracción al ciudadano Lázaro Carlos Rogelio (argentino, soltero, comerciante, 37 años, domiciliado en Avellaneda Nº238, DNI Nº27.718.221); por infracción al artículo 5, de la ley 14050, por constatarse cierre fuera del horario permitido del local bailable «Bacco», alquilado bajo su responsabilidad. Injerencia Juez de Paz local, Dr. Goñi Pisano Fernando.

Alcoholizado

La Jefatura Departamental Coronel Suárez, Estación de Policía Comunal Coronel Suárez Primera procedió a la aprensión por «atentado y resistencia a la autoridad», de un menor de 16 años, quien fue encontrado alcoholizado y ocasionando desorden en inmediaciones del local bailable «Eclipse», sito Avda. de Los Molinos y Guayaquil.

Agresión

El menor agredió, sin ocasionar lesiones, al Oficial de Policía Leg. 194.358 DI LENA EZEQUIEL.

Consultada la fiscalía interviniente del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca, dispuso diligencias de rigor y entrega del menor a la progenitora.

Clausura

La Jefatura Departamental Coronel Suárez, Estación de Policía Comunal Coronel Suárez Primera, procedió, por infracción al artículo 5 y 9 de la Ley 4050 y al artículo N° 1º de la Ley 11.748, a la clausura preventiva del local bailable «Cool», propiedad del ciudadano Bonnaterre Juan Emilio (argentino, soltero, comerciante, 31 años, domiciliado en Alfonsina Storni Nº1726, DNI Nº31.481.175).

En el mismo se constató el ingreso fuera del horario permitido, concurrencia simultanea de menores y mayores y venta de alcohol a menores de edad. Injerencia señor Juez de Paz local Dr. Goñi Pisano Fernando.