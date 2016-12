La gastronomía, el turismo rural y la producción agropecuaria

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Lorena López y Gabriel Quazel explicaron las notas que habrán de publicar en medios especializados del agro y de turismo de Buenos Aires

Los temas que abordaron dos periodistas de Buenos Aires que estuvieron en Coronel Suárez invitados por el INTA y la Municipalidad de Coronel Suárez

Días pasados estuvieron en la ciudad invitados por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y la Municipalidad de Coronel Suárez a través de la Secretaría de Producción, los periodistas, Lorena López y Gabriel Quazel. La primera de la revista Week End y Página 12 quien ya ha efectuado varias visitas a la ciudad, en tanto que Quazel por primera vez aquí, escribe en Supercampo y el portal Noticias Agropecuarias.

López centró su tarea en agroturismo en tanto que Quazel estuvo haciendo notas sobre diversos temas relacionados a la producción agropecuaria. Ambos charlaron con la prensa local en la sede del INTA donde luego de ser presentados por Julieta Colonnella del programa Cambio Rural la entidad oficial.

“Mi relación con Coronel Suárez data de 2005 cuando llegué aquí por primera vez para hacer una nota con el grupo Cortaderas del INTA. Se trataba de una nota de turismo rural. Desde entonces he venido varias veces y las notas son pensadas para la familia. Son notas del lugar donde se destaca la gastronomía y las pequeñas cosas que una familia puede hacer aquí”.

“Algo que fue tomando fuerza a través de los años es la gastronomía”, explicó López. “En la editorial nos hemos dado cuenta que el tema gastronómico es cada vez más importante. Tanto es así que antes hacíamos una mención que íbamos a comer, en tanto que ahora hasta publicamos recetas. En esta oportunidad estuvimos en Weimann Haus y Gringo Viejo y esos van a ser dos puntos muy fuertes en la nota”.

Además estuvimos en Villa Arcadia y todo lo que se puede hacer cuando uno va al campo”, añadió Lorena López. “Tal como presenciar actividades rurales, andar a caballo, cosas sencillas pero con las particularidades de cada región”.

“Antes hablar de turismo rural significaba ir a estancias lujosas y hacer nada o andar todo el tiempo a caballo”, recordó la periodista. “Con el tiempo eso también ha ido cambiando. Hoy se puede ir a visitar a algún productor que por allí tiene apenas una hectárea, pero con su producción diversificada. Ofrece huerta orgánica, algún animal, o hasta construyó o adaptó una habitación para turismo rural. Ya que a pesar de ser Rural debe haber algunos atractivos y comodidades”.

Por su parte Quazel explicó que su trabajo es muy distinto al de Lorena. “Generalmente llego a un lugar voy al campo hago la nota y me voy. A veces ni paso por la ciudad. Lo que hice yo fue un trabajo coordinado con Darío Morris, quien me propuso unas notas bien técnicas e interesantes para la revista”.

“Una de ellas sobre tratamiento de agropiro, una pastura que se utiliza para los bajos salinos. La otra nota fue de un modelo de alimentación para engorde de corderos”, explicó Quazel. “De las notas participó también Sergio Dean. De ellas surgió un tema muy interesante para replicar. Para que algún otro productor pueda tomar cosas. Primero charlamos con Horacio Vasser quien es el que maneja el agropiro y con Mario Schwindt, que tiene una campo chico y nos contó el planteo que hace con vacunos y con ovinos. Tiene menos de 100 hectáreas y hace mucho potrero. Ello implica cambiar mucho de potrero, algo que se hace poco”.

“También hice una nota con Benjamín Araya (h) quien me contó su historia. El forma parte de una cuarta generación de polistas y de criadores de caballos de polo”.

En este punto retomó Lorena para explicar que le une un cariño muy especial con Tito (Oscar Cimarosti) y Mabel (Taccari) propietarios de Gringo Viejo. “Uno allí encuentra lo que quien va a un restorán italiano quiere. Mucha comida y rica. A todo el mundo le gusta el antipasto y eso de no terminar nunca de comer. Es bastante común en las familias italianas eso de comenzar a almorzar a las 12 y terminar a las cuatro”.

“Ellos cocinan bien, son tan cálidos y Tito es tan personaje. Habla y a uno lo compra con la conversación. Creo que en ellos es el mix de la comida y ellos mismos”.

“Si pienso en Gringo Viejo y Weimann Hauss me parece que es importante que compartan la nota, porque son dos experiencias gastronómicas muy distintas. Para la gente que no conoce lo de la colonia es una experiencia distinta, es una novedad. La comida de Tito todos la conocemos. El Weimann Hauss comimos vikel nudel, cosas que no muchas personas conocen”.