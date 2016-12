Palenzona votó en contra de su propio bloque

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Se pretendió votar el decreto de la Ordenanza Impositiva Preparatoria de la Municipalidad de Coronel Suárez para el Ejercicio 2017. Duros debates de Palenzona y Rodríguez que consideraron innecesario el llamado a asamblea de mayores contribuyentes. Enojo en el bloque del Movimiento para la Victoria y en todo el arco opositor. Tras la votación que resultó con 16 votos afirmativos y 11 negativos, el bloque de Cambiemos se levantó y dejó sin quorum la asamblea.

Cuando todo hacía suponer que sería una Nochebuena en el seno de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, como así también en el posterior tratamiento al llamado a sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante se originó un fuerte debate entre el Mayor Contribuyente del Movimiento para la Victoria, Ernesto Palenzona y su propio bloque, sobre todo con el concejal Rodolfo “Fito” González entorno a la convocatoria de la asamblea.

Tanto Palenzona como así también el concejal de Cambiemos Pedro Rodríguez en sus argumentaciones consideraron “innecesaria” la convocatoria ya que la ordenanza a votar era idéntica a la del año pasado y según el articulado de la Ley Orgánica Municipal establece que “las ordenanzas impositivas regirán mientras no hayan sido modificadas o derogadas”

Con contundencia ambos refirieron que “la necesidad de convocar a mayores contribuyentes radica en modificar aspectos de la ley vigente, si no existen modificaciones, no nos convoquen”, afirmó Palenzona.

Es así que a la hora de la votación, Palenzona no votó en sintonía con el bloque del Movimiento para la Victoria y no obstante eso, ante el resultado que arrojó 16 por la afirmativa y 11 votos negativos, antes de continuar con la asamblea, los concejales de oficialismo dejaron sus bancas ante la mirada de la oposición.

Pero esto no termina acá, ya que posteriormente se debió llevar adelante una Sesión Extraordinaria del cuerpo, y tras la palabra del concejal Pedro Rodríguez que pretendió explicar los fundamentos al momento de convocar una “sesión extraordinaria”, los que se levantaron y dejaron sin quorum la sesión fueron los concejales de la oposición tras votar por unanimidad sólo el punto 57 del orden del día, ante el enojo del oficialismo y del presidente Augusto Berg que le reclamó al presidente del Concejo Deliberante Carlos “Galleta” Delgado haciéndolo cargo de la situación, al tiempo que se lamentaban ya que quedaron temas importantes por tratar requeridos por el propio Intendente Municipal.

“Estamos en un debate que no tiene sentido, no se aumenta, no se crea ni deroga ninguna ordenanza”

Afirmó el doctor Ernesto Palenzona, Mayor Contribuyente del Movimiento para la Victoria que fue el primero que tomó la palabra en el inicio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes que se desarrolló el jueves –22 de diciembre—pasadas las 20 horas antes que el presidente del cuerpo solicitara la votación del decreto.

“Esto es una desprolijidad”, disparó y agregó “nos han convocado para nada ya que se pretende votar una ordenanza que está vigente”.

“Yo voy a hacer moción para que no se apruebe el decreto convocante porque adolece de serios vicios y por sobre todo esta asamblea de concejales y mayores contribuyentes es totalmente innecesaria”.

Al respecto citó disposiciones de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, de la ley Orgánica Municipal y del Reglamento de Contabilidad que justificaron sus argumentaciones.

“Estoy aquí como Mayor Contribuyente, tengo una vida en este Concejo y los conocimientos que puedo llegar a tener me llevan a la conclusión que se pretende dar sanción definitiva a una ordenanza preparatoria que no hace al tratamiento en este recinto”, señaló Palenzona.

Al respecto citó el artículo 193 de la Constitución bonaerense que dice: “todo aumento o creación de impuestos o contribución necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes”

“Ya este artículo, cuando habla de los mayores contribuyentes en la constitución de la provincia dice “aumento o creación” acá no estamos aumentando ni creando nada”, subrayó.

Palenzona agregó “es tan clara la Constitución en este sentido, que la convocatoria de esta asamblea es totalmente innecesaria porque además se suman artículos del Reglamento de Contabilidad y de la Ley Orgánica Municipal que hablan acerca del tratamiento de la ordenanza Impositiva que es la que establece los montos de cada tasa”.

Indicó que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que “las ordenanzas impositivas rigen mientras no hayan sido modificadas o derogadas, la propia Constitución dice que las ordenanzas impositivas mantendrán su vigencia hasta que sean derogadas o modificadas, al igual que lo establece el Reglamento de Contabilidad”.

“Hay una vigente, la del año pasado, lo que se aprobó el otro día –7 de diciembre—no deroga ni modifica, estamos en un debate que no tiene sentido, nos llamaron a los mayores contribuyentes para tratar una ordenanza impositiva que es igual a la del año pasado. Esta Municipalidad tendrá, si se aprueba, dos ordenanzas del mismo tenor con distinto número”.

“Es una desprolijidad importante que tenemos que ir aprendiendo, me pone mal porque yo soy un hombre del Concejo, no es función de la asamblea tratar esta ordenanza, es más si se llegara a aprobar el Ejecutivo debería vetarla y a los que la aprueben deberá marcarles la diferencia entre lo legal e ilegal y de lo que hay que hacer y no”, sentenció.

“Esta convocatoria no tiene ningún sentido, la ordenanza que está vigente es la 2016 porque ustedes rechazaron –el Concejo por mayoría—cualquier tipo de modificación en el cuadro tarifario vigente, entonces ¿para qué estamos acá?” se preguntó Palenzona y disparó “nos han convocado para nada, es algo que no lo puedo entender”.

“Hay que ir encausando el trabajo en el Concejo para darle la seriedad que se merecen”, afirmó y sentenció “los que estaban en contra del aumento de tasas, ya lo manifestaron, ya lo dijeron, lo lograron y devolvieron el proyecto, se terminó, qué estamos haciendo acá..nada”.

“No quiero hablar del aumento de las tasas, si corresponde o no, me he sentado en una banca y he defendido hasta la última consecuencia la posibilidad de un aumento cuando, los que ahora son oficialista eran opositores y estaban por la tasa cero, en el Concejo Deliberante hay muchas posiciones políticas pero tenemos que tener en cuenta que hay que legislar para siempre y hay que mantener una línea, porque yo no puedo defender hace dos años el aumento de las tasas y hoy votar el aumento cero, no soy concejal lo votaron ustedes, pero lo tengo que decir, no se puede”, sentenció.

Al respecto agregó “estamos cerrando el progreso de Coronel Suárez con la decisión de la mayoría de no atender ningún aumento de las tasas”

“Yo hago moción concreta de que no se convalide el decreto convocante”, concluyó.

“Hay una necesidad de combatir al Departamento Ejecutivo que lleva a la oposición a cometer estos errores”

Indicó el concejal Pedro Rodríguez del bloque de Cambiemos que coincidió con los argumentos del Mayor Contribuyente del MpV principalmente por la “formación y trayectoria” de Ernesto Palenzona.

“La Ley Orgánica como así también la Constitución Bonaerense es contundente y no deja margen a interpretación alguna, incluso existen numerosos dictámenes del Tribunal de Cuentas”.

“Ahí está puesta la gravedad del asunto que estamos tratando, ya que el Ejecutivo se verá en la obligación de vetar la ordenanza impositiva porque tiene una nulidad manifiesta, este procedimiento no debió aplicarse, pero suponiendo que el Intendente decidiera promulgar la ordenanza serán los contribuyentes de Coronel Suárez que deberán plantear la nulidad de la ordenanza fiscal por la cual pagan tasas en el distrito, por lo que ninguno pagará”, ratificó.

“Esto es grave y me invita a hacer algunos planteos, me parece que este cuerpo legislativo debe honrar la normativa por la cual se debe regir, hoy será materia debate en la próxima sesión extraordinaria con 57 puntos, ninguno urgente ni de interés público, eso es imposible que exista”, indicó y explicó que la Ley Orgánica Municipal establece distinto tipo de sesiones y diversas actividades que ejerce, “es otro grave error”.

Señaló que “demagógicamente se tergiversa un aumento de tasas o un reajuste de los valores absolutamente necesarios, y se pretende engañar a los contribuyentes al decir que existe una deficiente administración, que hay plata donde no la hay, que existen recursos que no se utilizan”.

Y refiriéndose al Presidente del Concejo sentenció “esto es una clara muestra del atropello que realiza la oposición en su afán demagógico. Cuando uno actúa torpemente se equivoca, a Dios gracias están las reglas para hacerlas cumplir, y como bien dice el Mayor Contribuyente Palenzona, esta convocatoria no debió realizarse, supone que hay una necesidad de combatir al Departamento Ejecutivo que lleva a la oposición a cometer estos errores”, disparó.

Por último señaló que el bloque de Cambiemos “no acompañará la convocatoria y se retirarían al finalizar el debate”.

“No me gusta que se descalifique al resto de los ediles”

Por su parte y demostrando su enojo el concejal del Movimiento para la Victoria Rodolfo “Fito” González lamentó la posición del Mayor Contribuyente Ernesto Palenzona al expresar que “hubiera sido más conveniente que atienda el celular de los compañeros del bloque en vez de alinearse con el oficialismo para descalificar al resto de los concejales”

“Estoy sorprendido porque pareciera ser que el Concejo de Coronel Suárez es como en la vieja época sólo para personas calificadas, lamentablemente este Concejo no está conformado solo por abogados, sino que por gente que venimos del trabajo y de sectores del comercio que quizás no tengamos la instrucción necesaria pero si las buenas intenciones que es para lo que nos votó la gente”, afirmó con contundencia.

“Me llama la atención los argumentos de Rodríguez, ya que hace unos años sentado como mayor contribuyente su pensamiento fue totalmente distinto y justamente le respondió a nuestro concejal, en ese momento Palenzona, de una manera que ahora pareciera que cambió”.

“Nos están faltando respeto y sobre todo el doctor Palenzona a quien siempre se lo ha tenido en cuenta por su trayectoria, pero no es el dueño del Concejo Deliberante, nosotros hemos realizado las consultas, es más se lo llamó al doctor que no se dignó a atender a los concejales de mi bloque, es un poco duro con sus expresiones para con sus compañeros”, señaló.

“La oposición tomamos una determinación, creímos que era lo más correcto es más se habló con el concejal Rodríguez y en ningún momento manifestó su disconformidad, por lo que me llama poderosamente la atención que se realice el planteo ahora, a lo mejor Palenzona ya lo habló con ustedes y no con nosotros”, se lamentó González.

“No me gusta que se descalifique al resto de los ediles”, afirmó con contundencia y señaló que el bloque del Movimiento para la Victoria acompañará el voto positivo del decreto.

Así continuó el intenso debate en donde participó además el concejal Guillermo Recalde que manifestó que “lo único que estamos haciendo los concejales de la oposición es expresar la voluntad popular que no quiere más incremento de tasas” y referenció con publicaciones del diario Nuevo Día las posiciones en el año 2014 de los concejales Rodríguez y Berg al momento de argumentar el no aumento de tasas.

De igual modo se pronunciaron los concejales Claudio Holzmann y Fabián González quien pidió una Moción de Orden para cortar el debate y proceder a la votación que resultó 16 votos para la afirmativa y 11 por la negativa.

Tal cual lo anticipara el concejal Rodríguez, tras la votación el bloque de Cambiemos dejó sus bancas.





Sesión extraordinaria también sin quorum

Tras la agitada asamblea de Mayores Contribuyentes se convocó a los concejales para la realización de una Sesión Extraordinaria que suponía el tratamiento de 57 puntos.

En tal sentido el primero en pedir la palabra fue el concejal de Cambiemos Pedro Rodríguez quien explicó a título informativo, el “espíritu” que debe regir la convocatoria de una Sesión Extraordinaria básicamente para el tratamiento de asuntos de “urgencia y de interés público”.

Respondiéndole, el presidente del cuerpo, Carlos Delgado afirmó que “los asuntos de interés venían del Departamento Ejecutivo”.

“Estoy al tanto”, acotó Rodríguez y señaló “inclusive el Ejecutivo cuando eleva proyectos de esta naturaleza debe señalar cuál es la urgencia e interés comprometido para realizar una sesión extraordinaria, porque existen un sinnúmero de proyectos, inclusive enviados por el Ejecutivo, que no cumplen con esta regla esencial”, reiteró.

“Hoy –por el jueves— nos encontramos con una compensación de partidas que necesita el legislativo y con la necesidad de que el parque automotor municipal debe renovar los seguros, para mí estos serían los únicos casos que ameritan la existencia de un interés público comprometido”, indicó Rodriguez.

“Esto es una clase de técnicas legislativas o es una sesión? preguntó a viva voz el concejal independiente Claudio Holzmann para dar paso al concejal Ariel Álvarez del Frente Renovador que pidió Moción para cerrar el debate y se procedió a votar por unanimidad el decreto.

Luego el concejal de Unos, Guillermo Recalde solicitó una moción de preferencia para tratar el punto 57 del orden del día referente a las compensaciones de partidas solicitadas por el legislativo local y el tratamiento sobre tablas del mismo punto que fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente el arco opositor anunció la retirada del recinto dejando sin el quorum necesario para continuar con la sesión.