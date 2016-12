Fondo Blanco; un lugar distinto para elegir buenas bebidas

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La posibilidad de llevar bebidas en consignación le ha permitido a Juan Fuhr, entrar en la consideración de todos. Dice trabajar con todos los servicios de catering de la ciudad y la entrega de la mercadería siempre se hace en los plazos lugares y días acordados

Es un orgullo para mí y para mi negocio, pero esto no es sólo mío sino que es de toda la gente. El pilar fundamental son los clientes”, así definió Juan Fuhr propietario del comercio de bebidas Fondo Blanco, de Villegas 350 quien el miércoles por la noche reunió a clientes amigos y familiares para celebrar los tres años de vida.

La característica que según Fuhr diferencia a su negocio de otros similares es que entrega la bebida para fiestas o reuniones familiares, en consignación, de modo que de sobrar el cliente puede devolver y abona lo realmente consumido. Esto siempre que las botellas estén sin abrir y sus etiquetas estén en buen estado. Se preocupó además de poner de relieve que para estas fiestas, el sistema está vigente, de modo que aquellas familias que lo deseen pueden comprar sus bebidas con esta modalidad de la consignación. ”Esto dado las dificultades económicas es una gran ventaja, ya que antes la gente debía quedarse con lo que le sobraba”, acotó Fuhr. “Este es un servicio que a nuestros clientes le queda muy cómodo. Este sistema de consignación nos ha ayudado mucho”, abundó.

“Soy sommelier y bartender, me apasiona mucho el rubro y la gente ya me conoce”, consideró. “Conmigo están Braian Vigas, Christian Holzmann y ellos aprendieron de los que les fui enseñando. La prioridad para mi es asesorar a la gente que comprar. Es una cuestión primordial para nosotros”.

“Nosotros trabajamos una serie de vinos de boutique, que habitualmente no están en las vinotecas”, apuntó el comerciante. “De modo que cuando el cliente quiere un vino diferente viene pregunta. Entonces le recomiendo ya se trate de comer pescado, un asado etc.

Ver el negocio cuando inauguró y verlo ahora se notan grandes diferencias y gran cantidad de mercadería que limita el movimiento. ¿Ha pensado en mudarse a un sitio más grande?

La idea la tenía, pero hace cinco meses que soy padre, surgieron cosas y cuando quise acordar se me había ido casi el año. Estábamos en noviembre y no era fecha para cambiar de lugar. Pero está claro que la gente pide un cambio, ya que si voy a un local más grande voy a traer más cosas.

Hoy (por el miércoles) he recibido gente de afuera y se han quedado sorprendidos. Ocurre que el local está montado con mucho amor y de manera artesanal y a la gente le encanta eso. Además de aquí es asesorada con una verdad y se va muy conforme, ya con una idea clara y es lo que lleva a su casa.

Supongamos que llega alguien para celebrar sus 50 años de casado. ¿Hay alguna recomendación de acuerdo al tipo de fiesta?

Hay recomendaciones, de acuerdo a la calidad, precio y tipo de vino y de acuerdo al tipo de fiesta o celebración de que se trate. Los chicos ya saben asesorar bien y la gente viene con una idea y la termina cambiando de acuerdo a lo que le sugerimos nosotros.

Trabajamos con todos los servicios de catering de Coronel Suárez. Ellos confían en nosotros y nosotros confiamos en ellos. Saben que la cantidad de bebida que le recomendamos les va a alcanzar y están seguros de que en la fecha y a la hora pactada, ellos reciben la bebida. Nosotros se la llevamos hasta el lugar donde están. Ocurre que la mercadería que entregamos tiene que ser enfriada y ubicada convenientemente. De modo que cumplimos estrictamente con los tiempos de entrega acordados. De esta forma nuestros clientes quedan muy conformes.

¿Cómo se hizo sommelier y bartender?

La experiencia en esto juega un papel central y esto es 100% experiencia. No he estudiado en ningún lado y he estado con grandes sommeliers y ellos se sorprenden al enterarse que no estudié y que puedo conocer tanto de vinos y bebidas. Todo es experiencia y especialmente por mis viajes por el mundo. Ello me permitió primero conocer a mucha gente y segundo descubrir mercados mundiales que es lo que me abrió el paladar. Eso es lo que pretendo transmitir a mis clientes. Que abran el paladar y que se anime a probar cosas nuevas y distintas.

En el mundo hay muchas bebidas y muchas cepas. Por ejemplo en nuestro local tenemos 199 tipos de cerveza distintos. Parece un chiste pero no lo es. Días pasados hicimos un recuento y es lo que tenemos, de modo que ahora busco la variedad Nº 200. La cuestión no es fácil, porque hay que traer el producto de muchos lados y a veces por el volumen y los fletes no podemos llegar a nuestros clientes con buenos precios.

Antes hablaba usted de viajes. ¿En qué contexto realizó esos viajes?

Fue al conocer a mi esposa. Ella es española y tuve la oportunidad de conocer a cuatro de los cinco continentes, Me falta Oceanía. Tuve el privilegio de probar vinos asiáticos y africanos. Estar con bartenders y sommeliers de otras partes del mundo. El idioma es una barrera. Lamento no saber inglés, aunque lo poco que se me permite estar en contacto con la gente. A través de Whats App estoy en contacto con todos ellos.

Entre otros tengo contacto con el mejor barman de la Argentina, Tato Giovannoni que está en Brasil. Estoy comercializando un producto de él. El gin de los Apóstoles. Se trata de un gin típico de Argentina que está infusionado con eucaliptus, pomelo y yerba mate. Esto fue creado por él y nosotros la estamos comercializando muy bien.

También nos promociona Eduardo Vidal y su vino Cayado. Vidal5 es un enólogo que hace vinos de alta gama. El Cayado está en los 98 pesos, y luego salta Capitulo Final y Capítulo Primero.

El año pasado estuvimos haciendo degustación de gin tonic (una combinación de gin con agua tónica) lo que vamos a repetir ahora en enero o febrero aquí en el negocio.