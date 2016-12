Los tres consejeros escolares de Cambiemos fueron suspendidos por 60 días

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

En una sesión caótica, tensa, que por momentos se salió de cauce, el cuerpo, con los votos positivos de su presidenta Sandra Ferreyra (debió desempatar) y de Susana Previsdómini, sancionó a los tres consejeros de Cambiemos involucrados en los hechos de La

Fue por el voto desempate de la presidenta del cuerpo, Sandra Ferreyra, ya que la votación terminó empatada. Votaron por la suspensión Ferreyra y Susana Previsdómini, mientras que los consejeros involucrados votaron en contra. Como la votación era caso por caso, el involucrado directo no podía votar. De allí el empate, ya que no asistió Jacqueline Dome por no estar de acuerdo con la sanción. Una sesión con gran tensión. Culminado el debate hubo fuertes escenas de llanto por parte de las consejeras que tomaron la decisión.

Una sesión con alto voltaje se vivió ayer en la mañana en el Consejo Escolar, cuando el cuerpo en decisión muy dividida, sancionó con la suspensión por 60 días, sin goce de haberes, a los consejeros María Elvira Cejas, Santiago Loupias y Adriana Otamendi por actitudes que el cuerpo consideró inadecuadas a la función que debe cumplir un educador. Si bien se dejó en claro que no se duda de la buena intención, se resaltó que los hechos no se condicen con el comportamiento que debe tener un funcionario de la educación.

Antecedentes

Recordamos que todo nació el 8 de noviembre pasado, cuando Cejas, Loupias y Otamendi, llegaron hasta la escuela del paraje “La Uruguaya” para retirar elementos del establecimiento ya que el mismo había cerrado por falta de matrícula.

Al encontrar la puerta cerrada con candado, medida preventiva que habían tomado los cooperadores, los consejeros procedieron a forzar la puerta rompiendo un candado.

Luego, dentro de la escuela, y según se observa claramente en las fotos que uno de los consejeros subió a su página de Facebook, jugaron con elementos sensibles, por ejemplo procediendo a entregarse placas recordatorias como si se estuvieran premiando, dejaron tirados y desordenados sobre el piso los libros, cortaron flores para armar centros de mesa y comieron, dejando toda la vajilla sucia. Además se sacaron varias fotos de estilo festivo cuando estaban procediendo a cerrar una escuela, actividad que no es precisamente para festejar.

Reproducidas esas fotos por las redes, la indignación fue creciendo, sumándose a la de los cooperadores, que se sintieron menospreciados e ignorados.

Fue entonces que la consejera escolar del Frente Renovador, Jacqueline Dome, única voz opositora en el cuerpo, solicitó la intervención del mismo y una sanción para los tres consejeros involucrados.

Tensa sesión

El ambiente se cortaba con cuchillo ayer, cuando pasadas las 9:30 comenzó la sesión del Consejo Escolar, presidida por Sandra Ferreyra. Presentes los cinco consejeros escolares de Cambiemos, ausente la consejera del Frente Renovador.

Iniciada la sesión, en un ambiente por demás pesado, Sandra Ferreyra anticipó que se iban a tratar las posibles sanciones a los consejeros. Miraban, con cara de pocos amigos y desafiantes, Santiago Loupias y Adriana Otamendi, mientras se la notaba muy abatida, cercana al quiebre, a María Elvira Cejas.

La presidenta del cuerpo solicitó aplicar una suspensión de dos meses a los consejeros involucrados en la cuestión, lo que provocó la reacción de Loupias, quien de manera inquisidora exigió se explicasen los motivos por los cuales se los sancionaba, exigiendo también el articulado de las leyes que habían sido violadas para merecer el castigo.

Terció a esta altura Susana Previsdómini, quien explicó, a media voz y claramente compungida, que la sanción no era por los procedimientos adoptados sino por las actitudes impropias de consejeros escolares. Según la ex presidenta del Consejo, las fotos muestran actitudes inadecuadas y no son inocuas, además el hecho que se hayan hecho públicas, desprestigiando al cuerpo, son suficiente para aplicar una sanción.

Tanto Loupias como Otamendi reiteraron su oposición a la sanción afirmando que no se había violado ninguna ley y que las fotos habían sido aprovechadas por los medios (“algunos”, aclaró Loupias) y por fracciones políticas para pintar situaciones que no habían sucedido. “La opinión sobre lo que se ve en las fotos es subjetivo y no muestran la realidad”, destacaron en su defensa los consejeros.

Finalmente María Elvira Cejas pidió que pasados los dos meses de suspensión quede el tema terminado, concluido definitivamente y que no deba volverse a tratar. El pedido, más que un pedido fue casi un ruego, mostrando claramente que el tema la ha abatido.

La presidenta, Sandra Ferreyra, explicó que la votación sería caso por caso. Así, en primera instancia se votó la sanción para María Elvira Cejas, (Ferreyra y Previsdómini a favor y Santiago Loupias y Adriana Otamendi en forma negativa), luego se votó la suspensión de Loupias (Ferreyra y Previsdómini a favor y María Cejas y Adriana Otamendi en forma negativa) y finalmente la de Otamendi (Ferreyra y Previsdómini a favor y Santiago Loupias y María Cejas en forma negativa).

La presidenta dio por hecho que el tema estaba terminado, pero la sesión se desvirtuó ya que todos empezaron a hablar de manera desordenada, contestándose unos a otros sin respetar un orden y sin autorización de la presidencia. Quedó claro que los sancionados no quedaron conformes, especialmente Loupias, quien, de acuerdo a lo observado, seguramente podría apelar la sanción o esperar a tener en la mano los argumentos esgrimidos para refutarlos.

Finalmente puso algo de orden Susana Previsdómini, quien alertó que las votaciones habían quedado empatadas y que era necesario que desempatara la presidenta, quien había dado por hecho su voto doble por la suspensión. Pero fue necesario que lo ratificara de viva voz para que la suspensión quede ratificada de manera efectiva.





Llanto desconsolado

Culminada la sesión del Consejo Escolar los sancionados solicitaron reunirse privadamente con las otras dos consejeras.

Pasada casi una hora, se retiraron apresuradamente Cejas, Loupias y Otamendi por una puerta lateral y al pretender ser entrevistados por la prensa, que los debió correr por una escalera, dijeron que no tenían nada que decir.

Fue así que los medios esperaron a Ferreyra y Previsdómini, pero al pasar media más y no hacerse presentes, se ingresó a las oficinas del Consejo Escolar y se las pudo observar llorando desconsoladamente sobre un escritorio.

Sería de sumo interés que ambas, pasada la emoción del momento, expliquen los motivos de esos llantos desesperados. Vale informar, que hace una semana Previsdómini también sufrió un ataque de angustia con llanto incluido luego de la reunión del cuerpo.