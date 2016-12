La Cooperativa Eléctrica San José despidió el año con una cena

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Nicolás Roth y Gustavo Di Battista, dirigentes de peso en la Cooperativa Eléctrica, dejaron un mensaje que apunta al crecimiento y a mayores servicios para los abonados

Convocó a funcionarios municipales, a su plantel de operarios y a los medios de prensa. Hubo importantes anuncios sobre ampliación del servicio.

Con una cena que congregó a autoridades, representantes de entidades bancarias, al personal, a cooperativas hermanas y a medios de comunicación la cooperativa eléctrica se movilizó para despedir el año.

Al hacer uso de la palabra, Gustavo Di Battista, agradeció la presencia de quienes los estaban acompañando y resumió brevemente los aspectos más salientes del año que pasó. “A esta altura del año nos sirve para hacer un pequeño balance” señaló para continuar “Ha sido un año difícil en lo institucional como ente cooperativo” reflexionó para describir las dificultades por las que pasó la cooperativa al tener que explicarle a los asociados por algunos cambios que se han dado en este año, fundamentalmente por los cambios en los cuadros tarifarios. “Muchas veces los asociados no han entendido que desde el mismo momento en que se anunciaron los aumentos, la Cooperativa ha sido la primera en tener que abonar esos aumentos” argumentó, no obstante señaló como positivo el hecho de haber podido haber presentado en pueblo Santa María el servicio de triple play con el cual los tres pueblos alemanes contarán con un servicio de televisión de calidad como casi no hay en la provincia, sobre el cual se prevé que en el año próximo llegará a los mil abonados.

Fue categórico Gustavo Di Battista en rescatar la transparencia con la que se trabaja reconociendo en el gerente y en los trabajadores gran parte del mérito destacando el hecho de “trabajar con la camiseta puesta”, destacando en ese concepto al gerente Diego Schmidt.





Otros mensajes





A su turno el presidente Nicolás Roth, agradeció la presencia al concluir el año que concluye. Autoridades municipales, entre los que se encontraban la secretaria de Hacienda Silvana Weimann, el secretario de producción Juan Ignacio Fidelle , el de gobierno Guillermo Sol y el concejal José Echegaray. Estuvo también presente el gerente del Banco Provincia a quien Roth agradeció especialmente como así también representantes de cooperativas hermanas y el periodismo que también fue objeto del agradecimiento del presidente del consejo de Administración.

Resaltó también la obra que habrá de proveer de servicio de televisión a las tres colonias destacando como positivo el que se haya hecho con recursos propios, prometiendo que el próximo año será el de Santa Trinidad, “hubiéramos querido que el servicio llegara antes pero diversas situaciones nos han demorado” señaló abonando sus dichos en los vaivenes de la política económica. Al concluir su alocución aseguró que “siempre vamos a estar al servicio de nuestros pueblos alemanes” deseando felices fiestas a todos.

En representación del municipio fue Juan Emilio Fidelle quien hizo uso de la palabra haciendo llegar los saludos del intendente Palacio. Felicitando a la Cooperativa por ser una entidad por ser un ejemplo y anunció para el año próximo la instalación de riego para estabilizar la producción.

En un clima de armonía no exenta de alegría finalizó la cena con la entrega de un presente a cada uno de los medios de prensa.