El valor de lo logrado y la importancia de recibir sus certificados

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Los chicos, de impecables trajes oscuros, con sus corbatas tanto de lazo, de moño o las tradicionales y las niñas, con sus vestidos de noche marcaron la importancia que tiene el egreso en sus vidas. Un ejemplo que merece imitarse

En el acto de fin de curso de la citada Escuela, los jóvenes egresados le dieron el valor y la dimensión de su logro vistiéndose de gala. “La escuela llegó a los objetivos planteados”, aseguró el director Daniel Maier al hablar en el cierre del acto

Darle valor a los hitos que se van superando a lo largo de la vida es una de las cuestiones que sin duda ponen en la correcta perspectiva, lo que va a acontecer en el siguiente paso, además de otorgarle a lo hecho la importancia que tuvo. Es por ello que no cabe más elogiar la forma en que se vistieron los chicos que egresaron del sexto año de la Escuela Agropecuaria de Coronel Suárez en el acto que se llevó adelante el pasado viernes en el patio del establecimiento.

Convocados a ocupar el lugar en el estrado, especialmente preparado para la ocasión, los chicos llegaron de impecables trajes oscuros, con sus corbatas tanto de lazo, de moño o las tradicionales y las niñas lucieron vestidos de noche. Acaso la cuestión no tenga demasiada relevancia en cuanto a la consecución de las cosas que habrán de devenir en la vida de los jóvenes, pero sin duda recibir sus títulos de esa forma le otorga el valor que tiene.

Mates y tiempos compartidos

Sin duda, tal como expresaron algunos de los que hablaron en el acto, incluido el director Daniel Maier que destacó el hecho, hubo tiempo a lo largo de la trayectoria, para compartir mates, desvelos, actividades, clases y todas las cuestiones que tienen que ver en la tarea de instruirse y educarse. Allí fue tiempo de buzos, bombachas, prendas que se fueron desgastando y ensuciando con el uso y las tareas a cielo abierto, que deben hacer como parte del programa de estudios.

A la ceremonia asistieron gran cantidad de padres y familiares de los jóvenes, y miembros y ex miembros de sus equipos docentes y directivos. Entre los ex directores, estaban el intendente doctor Roberto Palacio y Silvia Kolonskiy, además de autoridades educativas.

Hubo además de los protocoles de rigor, es decir el cambio de abanderados, el Himno Nacional, siete discursos, ellos correspondieron a las sendas despedidas de los chicos que culminaron sexto y de aquellos que concluyeron su séptimo año. Un docente, un alumno y un padre expresaron sus sensaciones en la despedida.

Asimismo fueron destacados los mejores compañeros, los mejores promedios de cada curso, la asistencia perfecta y además de regalos a colaboradores, que recibieron obsequios. Los egresados por su parte, donaron un recado completo para la Escuela, para ser utilizado por alguno en las cabalgatas de fin de año, uno de los hitos que más marcan a este establecimiento y que todos los años.

Hubo también distinciones de parte de la Sociedad Rural, de la Cooperativa San Martín y del INTA por los diversos logros de los alumnos.

Balance positivo

El último mensaje estuvo a cargo del director del establecimiento Daniel Maier quien expresó su satisfacción por el año culminado y estimó que el ciclo tuvo un balance altamente positivo.

“Al finalizar este ciclo hemos hecho un balance positivo”, dijo Daniel Maier. “Si bien los que componemos el equipo directivo de la Escuela somos nuevos, a excepción de nuestra secretaria Marcela (Lodos) que junto al personal jerárquico, que se hicieron cargo de la Escuela, porque Silvia (Kolonskiy la anterior directora) comenzó a disfrutar de la jubilación allá por abril”

“Junto a Viviana (Naumik, la actual vicedirectora) empezamos a transitar este nuevo camino de gestión y digo que el balance es positivo, porque la escuela llegó a los objetivos planteados por Silvia planteados a principios de año. Cumplimos con las metas de calidad educativa de sexto y séptimo años”, enfatizó el orador.

“Hoy vemos en ustedes cumplido el máximo objetivo, que es tener buenas personas”, Daniel Maier en referencia a los egresados

“También cumplimos con los proyectos curriculares del tercer año, lo que nos hizo viajar mucho en instancias institucionales, tanto zonales como provinciales”, recordó Maier. Por eso decimos que es un año positivo. Hubo muchos cambios opero seguimos siempre con la firmeza que nos caracteriza a los agropecuarios. Eso hace que en la Escuela se viva un sensación especial”.

“Hoy con Pachi (Roberto Palacio) que más que intendente es un ex director y sentimos lo mismo que sentimos todos acá”, consideró Daniel Maier. “También destacamos la predisposición de los padres que cada vez que se los convoca vienen. También vale mencionar a la Cooperadora, que este año se renovó nuevamente y trabaja codo a codo con la dirección y tiene un rol muy importante en nuestra Escuela. Este año concretamos la compra de una camioneta que nos viene a cubrir para manejar los entornos”.

“En este balance ahora me queda hablarle a nuestros egresados y tengo que dividirlo y me tengo que parar frente a ustedes”, dijo el director y con ello cambió su posición y se puso de espaldas al público para dirigirse a los jóvenes egresados. “Espero poder seguir hablando, porque se me comienza a hacer un nudo en la garganta y empiezan a pasarme cosas por la cabeza. Para ustedes chicos, creo que el deber de la Escuela está cumplido. Hoy vemos en ustedes cumplido el máximo objetivo, que es tener buenas personas”.

“Hoy podemos confiar en ellos. Estamos orgullosos, como lo están sus padres, que nos acompañaron a lo largo de todo este camino. Orgulloso digo porque los veo ahora vestidos de manera muy distinta a cuando hacíamos la cabalgata. Eso les marca a ustedes que cualquier proyecto que emprendan con esfuerzo se puede lograr”

“Les deseamos lo mejor, expresó Maier. “Sabemos que muchos de ustedes le apuestan a esta tecnicatura de Séptimo que hoy es optativa y estamos felices de que la hayan elegido. Para aquellos que sigan en la educación superior, les deseamos lo mejor y pónganle la misma garra que le pusieron en muchas materias”.

“En la reciente cabalgata, algunos de los que no sabían andar a caballo se apoyaron en otros. Eso es lo importante, siendo buenas personas se pueden apoyar en otros, Apóyense en la familia que siempre los han acompañado. Va a hacerse de nuevos amigos. Van a tener nuevas vivencias por lo tanto sigan siendo como son”.

Luego se dirigió a los jóvenes que egresaban de Séptimo año y dijo que los habían disfrutado poco tiempo y finalizó con un juego que se hace desde algunos años en la noche previa a la finalización de la cabalgata. “Perdón porque nos quedaron muchas cosas por aprender. Gracias por confiar en nosotros este año. Por último la Escuela siempre tiene las puertas abiertas, porque los queremos”.





Los egresados

Sexto año: Mauro Bartolomé, Aldana Berraondo Escobar, Agustín Christiani, Jimena Cingolani, Bautista Garralda, Aldana Graff, Camila Herrera Zalazar, Fausto Hofman, Diana Jungplut Reser, Aldana Lang, Juan Carlos Marino Rodríguez, Candela Marino, Juan Marrazo, Tomás Marrazo, Martín Otegui Scandalita, Ignacio Paz, Francisco Pedroza, Guillermina Purviz, Kevin Resch, Bernardo Romeri, Juan Sánchez, Rosa Santarelli, Rocío Schwab, Franco Simon Lezica.

Séptimo año: Benjamín Araya, Santiago Gímenez, Juan Manuel Machay, Jazmín Ortega, Agustín Rowhein, Marisol Fibiger.





Otras distinciones

Asistencia perfecta para Rocío Schwab de 6° año.

Mejor egresado de sexto años Bautista Garralda premio de la Sociedad Rural

Mejor egresado de séptimo año Benjamín Araya, premio INTA

Mejor promedio del año de toda la Escuela Pedro Borniego de tercer año premio Cooperativa Agropecuaria General San Martín