“En el 2017 vamos a estar mejor, mucho mejor”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El intendente Palacio ratificó que la tasa cero apunta a desfinanciar a la Municipalidad y asegura que la medida ‘no es casual’

El intendente Roberto Palacio habló de todo. Resaltó la deuda que le dejó el gobierno anterior, las prioridades asignadas, los logros, las dificultades, los fracasos y las deudas pendientes se fueron desgranando en la entrevista. Habló también de la situación actual y lo que está en marcha hacia el futuro.

Luego de doce años de gobierno ‘moccerista’ se cumplió en estos días un año de gestión de la nueva administración. Roberto Palacio (intendente por Cambiemos) hizo un breve repaso de estos 365 días y respondió a las preguntas formuladas por este medio.

“En cuanto al tema de Salud vamos a crear la Carrera hospitalaria, estuvimos en una reunión con 42 médicos ya que la situación que nos dejaron es sumamente compleja”.





- Cómo encontró la municipalidad al momento de asumir, hace un año atrás?

- En realidad la situación era complicada, nos encontramos con una municipalidad que tenía una deuda vencida de 30 mil millones de pesos. Los proveedores hacía meses que no cobraban, la mayoría de las maquinarias estaba destruida o en muy mal estado, había mucho equipamiento directamente obsoleto y a teníamos que conformar el equipo. No debemos olvidar que Cambiemos está conformado por siete partidos políticos y hubo que realizar en importante trabajo para consolidarnos como equipo, aprender a manejar el ‘teclado’. Hoy estamos consolidados. Hubo que amoldarse a la estructura, nos encontramos con una dotación de más de 1500 empleados y al día de hoy tenemos 68 menos que al asumir, algunos se jubilaron, otros lamentablemente fallecieron y hubo tres casos que directamente renunciaron cuando les dijimos que ‘tenían que trabajar’. Después la gente estaba acostumbrada a una forma de trabajar y nosotros introdujimos una manera distinta.

“El 20 de mayo próximo planificamos cerrar el basural definitivamente”

- Usted habla de cambiar ¿cree que lo lograron?

- En realidad un cambio de paradigma no es algo que se logre de un día para otro, hubo mucha resistencia, nos vimos además obligados a hacer muchas economías y además nos encontramos con una desfinanciación importante del municipio. No hay que olvidarse de que en el presupuesto del año 2015 ya, el Concejo, había votado cero de aumento en las tasas, para el presupuesto del 2016 habíamos pedido, en consideración de que el año anterior no habían aumentado, un incremento del 40% en las tasas en general y un 50 % en las tasas rurales y nos concedieron apenas un 18% en las generales y un 33% en las rurales y este año, nuevamente el Concejo votó 0 aumento de tasas. Creo que hacemos un análisis de estos tres años vamos a tener un aumento promedio de 6% anual… ¿Cuánto fue la inflación? Tenemos que un 82 % se va en sueldos y los ingresos son de un 70% por coparticipación y un 30% de recursos propios. En base al ordenamiento y a severos ahorros que tuvimos que hacer, hemos logrado tapar un bache que, seguramente, ninguno lo pueda llegar a ver. Estamos prácticamente al día, pero hubo que hacer muchas economías, hubo que relegar mucha acción de lo que nos habíamos propuesto hacer.

- La gente no lo entiende así ¿existen otros argumentos?

- Por supuesto. No hay que olvidarse de que además hubo una cuestión meteorológica, llovieron 500 milímetros en 4 meses cuando tenemos una media de 800 mm anuales, eso produjo una destrucción total de los caminos. Eso fue un retroceso importante. No nos olvidemos que tuvimos un conflicto con los municipales de los cuales el último tuvo una duración de 36 días cuando se declararon en “estado de asamblea y movilización permanente”, eso produjo un déficit importante en los servicios y la gente lo sufrió y tiene razón. Se resintió toda el área de servicios. En lo que fue la prestación de servicios, la recolección de residuos al igual que la reparación de los caminos rurales y la limpieza de la ciudad… hubo un retroceso, lo reconocemos, no somos de los que negamos la realidad. Pero hoy la situación está empezando a cambiar, se empiezan a ver otros servicios, estamos trabajando en mejorar los caminos, estimo que este año al gente va a poder sacar la cosecha sin problemas, para eso estamos trabajando.

“Repito, si consideramos el promedio de aumento anual de las tasas con este año nuevamente con tasa 0, tenemos que en los últimos tres años vamos a promediar el 6% anual, no tiene punto de comparación con lo que han subido todos los precios”

- ¿Qué es lo que están haciendo por lo que cree que la gente debiera ver un cambio?

- Desde la provincia ingresarán 38 millones de pesos, de los cuales faltan catorce. Esos recursos están afectados a obras: los desagües, el ensanchamiento y la repavimentación en la avenida Teodosio Alaniz, la repavimentación, no el simple arreglo, de la calle Lamadrid y varias transversales suponen una solución definitiva a un problema muy antiguo. Tenemos en marcha muchas obras de infraestructura, como los desagües en esta misma esquina (Belgrano y Junín) que, como en otras varias, a poco que se termine no se van a inundar más. Vamos a agregar 95 cámaras más al centro de monitoreo, además se mandaron a reparar varias de las que estaban instaladas que no funcionaban, todo eso va a contribuir a la seguridad de los suarenses. Reestructuramos también el área de prevención cultural, estamos trabajando con Frida Puels del RIL planificando todo el año 2017. Este trabajo es muy importante y sus resultados se van a empezar a ver ya desde el próximo año.

- ¿Cuáles son las áreas sobre la que se está planificando?

- Se está trabajando sobre cuatro ejes, de los cuales se desprenden distintas acciones.

- ¿Por ejemplo?

- Los cuatro ejes sobre los que estamos planificando responden a Salud pública de calidad, Medio ambiente y desarrollo sustentable, presupuesto participativo y revalorización del trabajador municipal. Sobre lo que es medio ambiente y desarrollo sustentable vamos por la instalación de la planta de estacionamiento de camiones que hace muchos años se viene hablando pero, como otras cosas, nunca termina de concretarse. Estamos trabajando sobre el GIRSU (gestión integral de residuos sólidos urbanos) esto incluye la planta de reciclado y un anuncio: El 20 de mayo próximo planificamos cerrar el basural definitivamente. Otro delos temas en el que estamos trabajando es el de la Comisión Vial para ver cómo podemos coordinar las acciones con las instituciones ligadas al quehacer agropecuario en cuanto a la reparación y mantenimiento de caminos. En cuanto al tema de Salud vamos a crear la Carrera médico hospitalaria, estuvimos en una reunión con 42 médicos ya que la situación que nos dejaron es sumamente compleja. Hubo que hacer innumerables reparaciones, hay un presupuesto que siempre es escaso pero la salud es una de las prioridades, hubo que resolver problemas en instalación eléctrica, en la instalación de gas, colocar membrana en los techos porque se llovía por todos lados, la caldera, los baños… en fin, un montón de carencias, pero faltan muchas cosas más.

“Sabemos que no hicimos todo bien, no lo negamos, pero tenemos el claro convencimiento de que estamos en el camino correcto.”

- La gente sigue reclamando, siente que los servicios están mal…

- En muchas cuestiones la gente tiene razón, pero hay que ver de dónde venimos, estamos haciendo obras importantes como por ejemplo los trabajos en los caminos del G8 y del ‘27’. No es un simple repaso con las máquinas, estamos haciendo un trabajo como nunca antes se había hecho, en esos caminos estamos haciendo todo un trabajo de consolidación que va a permitir que cuando se produzcan lluvias importantes no se interrumpa la transitabilidad. Reconozco que los factores que describí anteriormente nos generaron atrasos que no nos permitieron hacer todo lo que nos habíamos propuesto pero hoy hemos logrado superar muchos de estos problemas heredados, por ejemplo hemos comprado un ‘camión barredora’ y hemos mandado a reparar a nuevo la barredora que estaba destruida, no andaba más. Dentro de poco habremos logrado superar los problemas estructurales que teníamos y la ciudad va a estar limpia. Vamos a mejorar sustancialmente. Hay algo que la gente por ahí no advirtió pero, se hizo reparar todo el sistema de riego por aspersión de la Plaza San Martín, hoy se está regando todas las mañanas y ya se nota. Además, a un año de gestión ya estamos consolidados como equipo y el año próximo va a ser mucho mejor. Otra de las cuestiones que tenemos que zanjar es el tema del presupuesto con el Concejo Deliberante, nosotros presentamos el presupuesto el 31 de octubre y después de un mes sin movimiento, sin consulta, cuando fuimos con la contadora para ofrecer explicar los detalles de lo que habíamos enviado nos encontramos con un dictamen ya elaborado por la oposición, sin ninguna consulta, sin ninguna posibilidad de explicación ni negociación, con la decisión de aumento 0 en las tasas. Por eso dije, si esto no es querer desfinanciar a la municipalidad para que no se pueda gestionar correctamente, díganme qué es. Repito si consideramos el promedio de aumento anual de las tasas con este año nuevamente con tasa 0, tenemos que en los últimos tres años vamos a promediar el 6% anual, no tiene punto de comparación con lo que han subido todos los precios, los combustibles, los repuestos, los insumos… En sueldos solamente, hemos dado un aumento, en este año de un 37,8%, imagínese que además, al igual que la nación y en la provincia, incorporaron más de doscientos cincuenta personas a la planta. No es casual que, en línea, justamente, esto se produzca en el mismo momento que en el orden nacional se haya votado, por parte de la oposición, un aumento imposible de financiar en el aumento del mínimo no imponible en ganancias. No es casual. Detrás de todo esto existe un propósito, no tiene nada de racional pretender que se aumenten los gastos y por otro lado congelar el ingreso de recursos. Me pregunto ¿Alguien puede sustentar, en lo personal, en su empresa algo semejante? Existe un claro objetivo, desde el comienzo, hacer que la gestión de este gobierno se encuentre con problemas que lo limiten. Repito, nada es casual.

- ¿Qué puede esperar la gente para el 2017?

- Vamos a estar mejor, mucho mejor. Hemos ordenado la administración, hemos ‘levantado los muertos’ que nos dejaron y hoy los proveedores están al día, la mayoría está cobrando ya lo facturado en noviembre. Van a seguir llegando recursos de la Provincia para obras públicas y en base a los que ya estamos planificando la gente va a notar importante mejoras. Es lo que puede esperar. Sabemos que no hicimos todo bien, no lo negamos, pero tenemos el claro convencimiento de que estamos en el camino correcto. Hemos ordenado las cuentas, nos hemos consolidado como equipo, estamos haciendo obras que vienen prometiéndose desde hace años y seguramente seguirán faltando muchas cosas pero estamos atentos a escuchar y a dar soluciones, espero que el Concejo Deliberante también así lo entienda. Estamos trabajando para los vecinos del distrito de Coronel Suarez, en la medida que lo hagamos juntos todo va a ser más sencillo.

En estos términos se desarrolló la entrevista con el intendente municipal Roberto Palacio y como todos los vecinos de Coronel Suárez, aspiramos a un distrito mejor. Con las localidades urbanas bien mantenidas, limpias, los servicios funcionando, los caminos rurales transitables y la economía progresando. Es un deseo compartido, está en la responsabilidad de todos y en las autoridades especialmente, coordinar recursos y acciones para lograr el objetivo. En función de los resultados la ciudadanía hará su evaluación en las próximas elecciones.