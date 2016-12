En Villa Arcadia se quejan del estado de los lotes

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Los yuyos son tan altos que hasta tapan la visión desde las viviendas

Vecinos del Barrio Cerro Ceferino, perteneciente a Villa La Arcadia, Partido de Coronel Suárez, se autoconvocaron y reclamaron mediante nota a la delegada Denisse Pascal, que se arbitren las medidas necesarias para mejorar las condiciones del lugar. Alertan por la falta de desmalezamiento de veredas y lotes baldíos ante la llegada de la época de incendios.

En una nota entregada en mano a la delegada Pascal los vecinos manifiestan su preocupación por el estado de abandono que tienen los lotes baldíos, las calles y las veredas del Barrio Cerro Ceferino.

“Tenemos conocimiento que de un total aproximado de 420 lotes, 400 de ellos tienen dueño por lo que alrededor de 20 serían todavía propiedad del fideicomiso”, indicaron, a la vez que reflexionaron que “se acerca la temporada estival y observamos una gran cantidad de lotes con malezas, lo que propicia el incendio de pastizales y la proliferación de insectos, víboras, arañas, etc, por eso los vecinos del barrio nos hemos autoconvocado y decidido enviar este pedido a nuestros representantes para que tomen a consideración las acciones pertinentes”.

Entre las medidas que solicitan los vecinos se destacan que sea el municipio el que se responsabilice por el desmalezado de zonas municipales y veredas dado que los vecinos aducen pagar la “Tasa por Servicios Urbanos”, que de por sí es superior a otros sectores de la comarca. “A pesar de haber transcurrido un año y 11 meses desde su implementación (Enero de 2015), como contribuyentes no percibimos cambios significativos acordes al monto recaudado por el municipio; demás solicitamos intimen al Fideicomiso para que realice el desmalezado frecuente de los lotes aún no vendidos”, sostienen e otro tramo del reclamo.

Por otra parte piden que “adjunten al Servicio Municipal una intimación o advertencia con un plazo de 15/20 días para que sus propietarios procedan a desmalezar y vencido el plazo, emitir una multa dado que están atentando contra la seguridad ambiental y sanitaria no sólo del barrio sino de la Comarca Serrana”.

Finalmente ratifican que “como vecinos de este lugar tan preciado queremos colaborar con la preservación y embellecimiento de nuestro barrio y a la vez sentirnos respaldados por aquellos que nos representan en la gestión de gobierno”.