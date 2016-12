“Tienes un título, piensa en él como un ticket para cambiar el mundo”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La directora, Mariela Graff, quien leyó un significativo mensaje de despedida, le entrega su diploma a uno de los egresados

Afirmó la egresada de la modalidad Economía y Administración Brisa Schenfelt. En tanto la directora, profesora Mariela Graff agradeció a todos los que hicieron posible un exitoso año para la comunidad educativa de la Secundaria N° 7.

Con la presencia de familiares, amigos, representantes del Consejo Escolar, profesores y directivos que integran la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 7 del barrio San Martín, que comparte edificio con la primaria N° 32, se llevó adelante el último jueves –15 de diciembre—el acto de cierre del ciclo lectivo, donde se despidió a los egresados en la modalidad Economía y Administración, en un emotivo acto donde se compartieron experiencias y proyectos educativos realizados durante todo el año por los jóvenes de la institución.

La tradicional ceremonia de abanderados y escoltas marcó el inicio del acto que fue acompañado por la directora del establecimiento profesora Mariela Graff.

En tal sentido la bandera Bonaerense que ostenta valores de compañerismo y solidaridad en quien la porta, que es elegido por sus propios compañeros fue para Nahuel Barrera, escoltado por Adrián Sarasola y Valentina Toyos.

En tanto la bandera Nacional que significa el mérito al estudio fue para Diego Díaz con un promedio general de 8.03, mientras que sus escoltas fueron María Florencia Leonhardt con un promedio de 7.97 y Damián Roth con 7.64.

Tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino se procedió a la entrega de los diplomas y medallas a los egresados 2016 de la modalidad Economía y Administración: Evelyn Aguilar, Javier Ernesto Benítez, Florencia Anahí González, Ramiro Vladimir López, Francisco Monteñez, Nahuel Pach, Angélica Pessoa, Brisa Schenfeldt y Brisa Ayelén Strevensky.

Luego se distinguió a los alumnos de cada curso que resultaron electos como mejores compañeros por sus pares: 1° Agustín Díaz, 2° Agustina González, 3° Nazarena Suárez, 4° Adrián Sarasola, 5° Damián Roht y 6° Nahuel Pach.

La directora del establecimiento, profesora Mariela Graff hizo entrega del diploma y medalla al mejor egresado de la Escuela Secundaria N° 7 que recayó en la alumna Florencia Anahí González, egresada del Bachiller con orientación en Economía y Administración con un promedio general de 8.08.

De igual modo se entregaron medallas a los mejores promedios de cada año de la institución educativa.

Luego la directiva dejó su mensaje a los egresados 2016 y realizó un repaso de los proyectos llevados adelante durante el presente ciclo lectivo, al que calificó de “exitoso y productivo para la comunidad educativa”.

“Hoy no los despedimos. Sepan que ustedes son parte de esta comunidad educativa y serán las voces que llevarán a nuestra escuela a donde vayan”.

“Quiero destacar el esfuerzo durante estos seis años, el cariño empeñado y sus historias. La historia de la escuela no es otra que la de cada uno de ustedes, sin ustedes no hay historia, no hay escuela”.

“Terminan una etapa y comienzan otra que responde a una elección o a una vocación, etapa de formación específica como lo es la Educación Superior, para poder hacer realidad la misión que cada uno tiene en sus vidas”.

“Muchas veces la sociedad los seducirá para que no luchen, para que no sean diferentes, para que pasen inadvertidos, para que no llamen la atención de los demás y para que no sean increíbles. Le pido a Dios que cada uno de ustedes siga siendo increíblemente bueno, como lo hicieron durante la Secundaria”.

“Agradezco también a los docentes que han puesto su granito de arena para formar a estos egresados. Finalmente agradezco a los padres que nos han permitido trabajar con su tesoro más preciado, sus hijos”.

En el tramo final la docente trazó un balance del año, destacando actividades áulicas e institucionales, poniéndole nombre y apellido a cada persona que hizo posible que el resultado anual sea altamente positivo.

Valoró la apertura de la institución educativa a la comunidad como el proyecto “Una tarde distinta” donde los alumnos de 6° año junto al profesor Miguel Farías llevaron alegría y compañía a los abuelos del Hogar de Ancianos, brindándoles charlas, mateadas y juegos.

En tanto señaló que en el marco de la “Semana de las Artes” los alumnos de 2°, 3° y 6° año a cargo de las profesoras Daniela Malcolm y Mercedes Resch embellecieron la escuela con un gran trabajo artístico.

Mencionó el proyecto “Por ti” donde los alumnos de 6° año se interesaron por la violencia de género, promocionando, hablando y sociabilizando el tema con el resto del alumnado con el acompañamiento de profesores y el aporte de la Comisaria de la Mujer y la Familia.

Además mencionó proyectos de articulación con el Jardín 911 y con el nivel primario de la Escuela N°32, entre algunos de los importantes proyectos educativos que se gestaron en la institución y que pudieron hacerlos realidad tras el esfuerzo y dedicación del equipo directivo y de profesores que a diario le ponen el corazón a la educación.

“Les digo gracias a todos los que con su esfuerzo lo hicieron posible, profesores, alumnos, comunidad, compañeras de trabajo por pensar en un mismo fin, nuestra escuela y nuestros alumnos”, concluyó la directora profesora Mariela Graff.

El profesor Miguel Ezequiel Farías fue el encargado de despedir a los egresados 2016, mientras que la alumna Brisa Schenfelt en sus palabras valoró la importancia de la amistad para alcanzar logros y poder soñar un futuro.

“Nos llevamos la experiencia que construimos juntos y la certeza de haber compartido un aprendizaje que nos alentará para seguir”.

“Tienes una educación, tu certificado es tu título, piensa en él como un ticket para cambiar el mundo, aunque no lo creas, con cada acción que salga de vos y poniendo en práctica lo aprendido, todo cambia un poquito, porque el cambio empieza por uno, hagamos de este un lugar mejor, pero no piensen tanto en el futuro, vivan el hoy, disfruten el ahora y cada sonrisa que se les regale”, valoró.

“Nos despedimos de esta hermosa institución que nos cuidó y enseñó como si fuéramos una familia y por ahí escuché que las familias nunca te abandonan, con eso me llevo que siempre que necesitemos una mano van estar ahí”, finalizó.

La compañía de la familia es fundamental para que los alumnos hayan culminado el nivel secundario, por ello Cristina Berger, mamá de uno de los alumnos despidió con sentidas palabras a los jóvenes egresados.

Tras la entrega de la placa recordatoria de la promoción 2016 se revivió en imágenes momentos especiales de los alumnos egresados durante su trayecto en la Escuela Secundaria N° 7 que seguramente guardarán en cada uno de sus corazones de por vida.