Para Susana Gargiulo sus logros comerciales van de la mano del amor

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Un local con ropa de exquisito buen gusto, bien decorado, con precios atrayentes y una armonía que invitan a la visita

Así justifica que el nuevo local de Lola Narsh tenga en la vidriera un latiguillo de una canción de John Lennon. La nueva casa de su negocio está ubicada en Villegas 255, y es mucho más amplia de aquella en la que empezó, de la avenida Alsina. “Siempre conservé el perfil de calidad y eso ha permitido que nos mantengamos”, sostuvo Gargiulo

“En 2017 se van a cumplir 6 años de nuestra llegada a Coronel Suárez y hace un tiempo pensamos en venir a otro local un poco más grande”, explicó Susana Gargiulo (44) dueña del comercio de venta de calzado y ropa Lola Narsh. El nuevo local, ubicado en Villegas 255, en la planta baja del edificio de departamentos allí ubicado, no es un poco más grande, es mucho más grande, pero decorado con esmero y buen gusto, se ha convertido en un lugar acogedor, donde las prendas de vestir se lucen y adquieren relevancia.

“Esto surgió de pronto, entonces decidimos que era el momento de intentarlo”, señaló Susana. “Por surte desde el primer momento nos fue bien. Nosotros le seguimos apostando a mejorar y la marca creció, siempre manteniendo el perfil del diseño apostamos a primeras marcas y al cuidado de las prendas. En un primer momento to diseñaba y fabricaba zapatos Lola Narsh, la marca original. La idea es volver a ello pero los momentos de la vida es como que nos hizo cambiar el rumbo”.

“Entonces no dedicamos a primeras marcas como Vitamina, Lacostaría, que son marcas de diseño, muy cuidadas, junto a otras marcas de menor renombre y menor volumen, pero de muy buena calidad”, explicó Susana Gargiulo. “Hago además tandas de diseños de vestidos o sobres. Nunca dejo de crear, qué es lo que más me gusta. Estoy en producción permanente y de las marcas sólo algunas colecciones y trabajamos y nos orientamos a todas las edades. Si aquí entra una familia completa nos interesa que haya una propuesta para una chica joven, una señora grande y pasar por el rango de edades. La idea es ir agrandando todo esto con el tiempo”.

- La venta de ropa femenina tiene mucha competencia. ¿Cómo encara esa circunstancia?

- En casa hemos tenido muchas discusiones acerca de cómo encarar y enfrentar todo, nunca dejé de lado la marca y la calidad de la prenda y la moldería. Muchas veces pensamos en traer mucho más y de bajo precio. En eso fui muy estricta. Siempre conservé el perfil de calidad y eso ha permitido que nos mantengamos. Han sido años muy difíciles y hacer esta apuesta a veces ha sido difícil sostenerla y creo que la clave está en esto.

- Ahora el lugar es más amplio. ¿Venderá algún otro tipo de prenda, rubro o accesorio?

- Con las marcas con las que trabajamos siempre, las colecciones ya están elegidas. Ya que en moda se trabaja con anticipación. Por ello ya está elegido y pagado, pero la idea es para el invierno es incorporar otras marcas con accesorios que acompañen.

- ¿Cuál sería su sueño o una nueva meta?

- Lo primero a lo que le apunto, es que este sea el mejor local de Coronel Suárez. Aquí trabaja mucha gente y muy profesional. A lo que le apunto es que Lola Narsh sea una marca en sí misma. Por eso nunca dejé de diseñar cosas y presentarlas.

- En la vidriera tiene una leyenda de un tema de John Lennon. All you need is love (Todo lo que necesitas es amor) ¿Por qué eligió eso?

- Yo pienso mucho cada vidriera. En el otro local tenía una vidriera chica, lo que hacía que fuese muy difícil que se luzca, pero igual lo lográbamos. Por allí pienso en una idea, pero como uno le pone mucho amor las cosas y es una época en la que los afectos y emociones se entrecruzan y me pareció que esa era la frase que tenía que estar. El amor es lo que conduce y permite que todo se logre.