Los suarenses evalúan la gestión de Palacio al frente de la comuna

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Llega fin de año y con él comenzamos a hacer balances de lo que sucedió durante estos doce meses, ya sea en nuestra vida, en el trabajo o en el país. En esta oportunidad, Nuevo Día salió a la calle a consultar a los suarenses qué opinión les merecía el primer año de gestión del intendente Roberto Palacio, y si tuvieran que calificarla del 1 al 10, qué nota le pondrían.

Analizamos las opiniones de distinta gente, de diferentes profesiones y edades, y nos encontramos con diversos comentarios, algunos a favor y otros no tanto, que arrojaron un promedio de 5 puntos para este primer año de “Pachi” al frente de la Municipalidad.

Raúl – Empleado – 58 años

“Hizo pocas cosas me parece. Como persona es buena, pero hizo bastante poco. Le faltó hacer algunas cosas que son indispensables, como el asfalto, arreglo de las calles, más comunicación con la gente. Menos fotos y más comunicación con la gente. No quiero calificarlo, no es mi estilo. Conmigo no se ha portado mal, pero con la comunidad sí”.

Carlos – Desocupado – 40 años

“Pésimo. Creo que es un títere, se lleva mucho por lo que dicen los demás concejales y él no tiene mandato propio. Tampoco digo que con el anterior gobierno estaba todo bien, pero fueron muchas promesas “un cambio, un cambio” y está todo igual o peor. El tema de la reducción de fondos escolares, los terrenos que dio que dieron muchas vueltas… muchas cosas”.

Sergio – Comerciante – 51 años

“La verdad que deja mucho que desear. No voy a decir más por respeto, pero flojito. Mucho cambiemos y poco cambio. Suárez a gatas se sostiene, no progresa. Recién ahora en la última etapa del año hacen un poco de mantenimiento, porque el día es más largo, pero después sigue igual… no digo peor, pero deja mucho, mucho, mucho que desear. Si lo califico del 1 al 10 le pongo un 3… no aprueba, se la lleva a marzo directo”.

Juan José – Jubilado – 68 años

“A mí no me gusta. Creo que está todo mal, no me gusta para nada. Creo que no ha hecho las cosas bien”.

Raúl – Jubilado – 68 años

“Si renegamos, renegamos de gusto. Yo estoy conforme. No hizo todo bien pero yo estoy conforme. Si lo tuviera que calificar, le daría un 6. No sé lo que hizo bien, no hizo mal tampoco. Para mí está bien”.

Agustín – Jubilado – 70 años

“Yo hace poco vine a vivir acá. Soy de la zona de Darregueira, hace ocho meses que vivo acá. Veo bien al gobierno, yo vine por la inundación de la zona en que vivía, tuvimos que desalojar el campito que tenía y venir acá. Veo bien la ciudad, el barrio mío (zona de Grand Bourg, pasando las vías) está muy lindo. No puedo calificar al intendente porque hace poco que estoy”.

María Laura – Ama de casa – 40 años

“Creo que es buena. Ha tardado un poco en pagar los sueldos, en arreglar con los municipales. Pero después creo que está bien, que la ciudad está linda. Lo calificaría con un 8”.

Patricia – Comerciante – 46 años

“Está medio grave la cosa. Hay que esperar, hay que darle una oportunidad. Hace muy poco que está y cuando hace poco no se ven los cambios. No ha hecho muchas cosas bien, pero es cuestión de esperar. Le pondría un 4. Creo que falta más seguridad, regar las calles, yo vivo en Villa Belgrano y falta riego”.

Sonia – Empleada – 50 años

“Pobre (el intendente)… inició con muchas trabas pero ahora veo que están trabajando, que en algunas cosas ya ha habido modificaciones, así que hay que darle un poco de tiempo. Yo creo que va a andar bien. He visto que está trabajando en las calles que veníamos con tantos problemas, calles muy rotas las están arreglando. Había mucho para hacer, y están haciendo cosas, es importante. Lo calificaría con un 6… eximiéndonos con 4”.

Adriana – Auxiliar docente – 41 años

“Tiene cosas buenas y cosas malas, como todos. Creo que como recibió todo así, de a poquito nos vamos a ir acomodando, tengo esperanza. Pienso que vamos a estar mejor en los próximos años. Le faltaría arreglar más las cosas con los municipales. Le pondría un 8”.

Leandro – Estudiante – 19 años

“Es medio complicado de evaluar porque es lo que muchos tal vez elegimos, yo me incluyo, y no veo que la Municipalidad se mueva. Veo un desbalance total y no veo que el Intendente responda lo que tiene que responder, que haga lo que tiene que hacer como Intendente. Hay muchas cosas para hacer en Coronel Suárez, yo no voy a decir que la gestión anterior fue “guau”… se hicieron muchas mal y muchas bien. Pero en este primer año de gestión de este intendente, muy poco se hizo. Le pondría un 4”.

Néstor – Pintor – 53 años

“No veo muchos cambios. Seguimos teniendo problemas con las calles, aunque en algún momento vemos calles que se están arreglando. Pero a veces nosotros, el pueblo, tenemos que presionar un poco porque los sistemas sociales y políticos son empleados del pueblo, y a veces se confunde el término. A veces creen en la política que ellos son patrones de nosotros y no es así. Entonces si la gente los eligió, tienen que trabajar como trabajamos todos, y tienen que moverse. Yo sé que hay un montón de cosas por hacer, pero del año ’83 que está la democracia siempre pasa lo mismo: ganan las elecciones y después se olvidan del pueblo, y después cuando el pueblo protesta, no les gusta. La gestión que veo del intendente y de la gente que lo rodea es que no se mueven como deberían hacerlo, tendrían que tener más energía para resolver las cosas. Insisto que siempre pasa lo mismo: problemas en el Hospital, en las calles que están hechas bolsa… un montón de cosas por resolver. El problema del país es que nos resguardamos en el pasado y no podemos progresar porque hay rencores y lloramos por el pasado. Para tener un futuro mejor tenemos que trabajar en el presente. Reitero: los políticos se tienen que mover, para eso cobran un sueldo y para eso la gente lo votó. No se tienen que sentar en un sillón a esperar las soluciones, tienen que salir a buscarlas. Le pondría un 4”.