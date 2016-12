No habrá intervención y es el propio Consejo Escolar quien debe administrar justicia

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Hernán Berisso, director provincial de Consejos Escolares

Según la ley, puede haber tres tipos de sanciones: Una amonestación, la suspensión por 90 días sin goce de haberes y la destitución. Ahora, son los mismos consejeros escolares los que deben votar en sesión especial, la cual se haría la semana próxima; el Cuerpo lo integran seis consejeros, de los cuales cinco pertenecen a ‘Cambiemos’, tres de ellos acusados por la actitud desaprensiva que tuvieron en la Escuela 35. ¿Habrá justicia o impunidad?

La presidente del Consejo Escolar de Coronel Suárez, Sandra Ferreyra, viajó a principio de semana a la ciudad de La Plata para entrevistarse con el director general provincial de consejeros escolares, Hernán Berisso, para recibir instrucciones sobre los pasos a seguir en torno al conflicto suscitado en la Escuela 35 del paraje ‘La Uruguaya’, donde, todo indica, que tres consejeros escolares del espacio político de ‘Cambiemos’ actuaron en forma irrespetuosa para con la comunidad educativa.

La consejera Sandra Ferreyra viajó a La Plata con el pedido de su par renovadora, Jacqueline Dome, de intervención del Cuerpo ante los hechos graves acontecidos en las instalaciones de la Escuela 35, donde María Elvira Cejas, Adriana Otamendi y Santiago Loupias ingresaron al establecimiento forzando dos puertas, se llevaron elementos y muebles siendo que en septiembre último los cooperadores fueron designados como depositarios, según consta en un acta que refrendaron los mismos consejeros escolares.

Es el prestigio del Consejo Escolar de Coronel Suárez el que está en juego y Sandra Ferreyra volvió sin la intervención, en la Dirección General le dijeron que es el Cuerpo el que debe impartir justicia, que existe una ley que reglamenta los pasos a seguir y que todo se resuelve en una sesión especial, que se haría la semana que viene, en donde se podrá amonestar, suspender o destituir a los consejeros escolares que no actuaron de acuerdo al cargo que ostentan. Le dijeron que no es posible una intervención.

Ahora bien, la decisión sólo le compete a los seis consejeros escolares, tres de los cuales están involucrados en los hechos ocurridos en la Escuela 35. ¿Votarán en contra de sus personas, cuando dos de ellos defendieron hasta con insultos sus posiciones?

En declaraciones públicas, tanto Sandra Ferreyra como Susana Previsdómini condenaron la actitud de los consejeros escolares, por lo cual se espera que haya un empate en la votación, sumándose la voluntad de Jacqueline Dome, debiendo –en tal caso- desempatar la Presidente con el voto doble.

La sesión especial se hará la semana que viene, lo anunció el director provincial de consejos escolares, Hernán Berisso, en los micrófonos de LU 36, conversando con el periodista Hugo Dukart. “Quiero aclarar que los Consejos Escolares son autárquicos, elegidos por el pueblo y por lo tanto, no son empleados de la Dirección Provincial, tienen la facultad de sesionar y tomar cartas en el asunto y tratar de resolver los conflictos”, sentenció en la entrevista Hernán Berisso.

“Se analizan tres posibles sanciones”

El funcionario provincial manifestó que “en el artículo 64 de la ley de Consejos Escolares, se dan las pautas para llamar a sesión especial y estuve reunido con Sandra Ferreyra hace tres días (el pasado lunes), dando instrucciones de cómo se debe realizar”. Indicó, además, que “estoy al tanto de la situación” y afirmó que “vamos a esperar el tratamiento de este conflicto en una sesión especial, en donde se va a tratar el caso de estos tres consejeros escolares que aparentemente habrían violentado la puerta de la Escuela 35”.

Seguidamente, dijo que “después, veremos cómo sigue una vez que el Cuerpo se reúna, el cual está facultado para decidir qué hacer en este conflicto y eso lo tenemos que respetar desde la Dirección”.

- Ahora, una consejera escolar (Jacqueline Dome del Frente Renovador) pidió la intervención del Consejo Escolar de Coronel Suárez. ¿Esto es factible?

- No es factible la intervención. En todo el año hubo una sola intervención, que fue al Consejo Escolar de Esteban Echeverría… a ver, para intervenir un Consejo Escolar debe haber una causa muy fuerte y contundente, en donde la intervención sale con la firma del Director General de Cultura y Educación. No se está pensando en ninguna intervención sino que vamos a esperar a la sesión de la semana que viene, para ver qué resuelve y te repito, está facultado el Cuerpo para decidir en cuestiones de conflicto, por eso está descartada la intervención.

- ¿Cuál es la operatoria legal y de costumbre ante una situación de cierre de una escuela rural, que se da mucho en estos días por falta de matrícula? ¿Hay que avisarles a los cooperadores sobre los pasos a seguir?

- Estamos hablando de un lugar, de una escuela, que había sido cerrada y que a partir de una primera medida (tomada en septiembre último), los cooperadores habían sido designados como depositarios de los bienes escolares y tenían la llave de la escuela, la que fue devuelta en el día de ayer al Consejo Escolar, y en estos casos debió haber habido una comunicación. El Consejo Escolar de Coronel Suárez tendría que haber avisado que iban a la escuela, no lo exige la ley... pero debieron hacerlo y en este caso no lo habrían hecho.

- ¿Existen medidas disciplinarias concretas para merituar acciones como las ocurridas en la Escuela 35?

- Sí, por supuesto.

- ¿Y en qué consisten?

- Hay distintas medidas disciplinarias y se van a establecer en la sesión de la semana que viene… Puede ser una amonestación, la suspensión sin goce de haberes por 90 días y hasta una destitución. Estas son las tres medidas disciplinarias que están previstas en el artículo 62 de la Ley de Consejos Escolares.

- ¿Cuál es la situación del mobiliario (que se sacó de la Escuela 35)? La gente de la comunidad siente como propios esos bienes, más en este caso donde había muebles donados por las familiares rurales en su fundación.

- Primero, el Consejo Escolar debe hacer un inventario de todos los elementos que están dentro de la escuela y dar conocimiento a la Dirección de Propiedades, que depende de Infraestructura Escolar, es lo primero que hay que hacer en estos casos, que por lo que me informaron no se hizo en la Escuela 35.

- ¿Pudo haber faltado asesoramiento y experiencia para hacer este procedimiento?

- Totalmente. Sin haber estado allí, lo que hubo fue falta de comunicación y no se procedió de la manera que se debía proceder. Ahora, si fue con mala fe, con o sin intencionalidad, no lo podemos decir nosotros desde La Plata, se va a deducir en la sesión especial de la semana que viene.

- Si bien el Consejo Escolar es un ente autárquico, no se puede separar del hecho que cinco de sus integrantes pertenecen a un partido político, a ‘Cambiemos’, por eso nos preguntamos: ¿Cómo van a hacer para tomar decisiones sobre su propio pares, sobre compañeros de campaña?

- Está previsto en la ley de Consejos Escolares y de hecho, en otros distritos, hubo casos de resolución de crisis, que se resuelven dentro del Cuerpo. Hubo muchos conflictos y es el propio Consejo Escolar el que resuelve. Si por cada conflicto que se produce debiéramos estar interviniendo realmente sería una situación bastante compleja y se estaría violentando la decisión de la población. La comunidad de Coronel Suárez hoy está muy sensible por este hecho, es algo entendible, porque una escuela no es un tema menor y sabemos el significado que tiene la Escuela 35, pero también debemos actuar de acuerdo a la ley. En ocasiones nos dejamos llevar por cuestiones políticas y pasionales acerca de una situación vivida, pero nos debemos regir por la ley, que en definitiva es la que resuelve los problemas. No miramos para otro lado desde La Plata, porque recorremos en forma permanente los distritos, sino que esperamos que el Consejo Escolar pueda definir esto…

- ¿Los tres consejeros escolares involucrados en los hechos de vandalismos ocurridos en la Escuela 35, votan sobre qué medidas disciplinarias les corresponden?

- En la sesión que se realizará la semana que viene hasta pueden estar asesorados por una abogado y tienen voz en la misma sesión, como así también podrán votar.

- ¿Si ‘Cambiemos tiene mayoría, es indudable que no va a prosperar ningún tipo de acción disciplinaria?

- Estaríamos hablando de cuestiones políticas y en este ámbito, puedo dar fe que han sido separados del cargo consejeros escolares de ‘Cambiemos’ y bien separado del cargo y lo pueden consultar, ya que no miramos a qué partidos políticos pertenecen los consejeros sino como están las escuelas y los alumnos en cada distrito… simplemente no habían cumplido con el mandato que les dio la ciudadanía.

- ¿Quién tomó la medida?

- El propio Cuerpo





“No sabíamos con qué cantidad de escuelas contábamos”

En el final de la entrevista, el periodista de LU36 lo consultó sobre el primer año de gestión al frente de la Dirección General de Consejos Escolares y fue contundente, apelando a la ya tradicional ‘herencia’ recibida, al afirmar que “cuando asumí en la gestión, había una falta muy grande de comunicación entre La Plata y los consejos escolares bonaerenses; había una deuda muy grande con los proveedores, tanto de transportes como del servicio alimentario, hoy esto último está al día y se paga el transporte en forma regular”.

Agregó que “decidimos que los directores descentralicen sus tareas, que visiten los consejos escolares”, indicando que “no se pueden tomar medidas sin conocer la realidad del territorio, el cual al asumir dejaba bastante que desear; se hizo un relevamiento de las escuelas, porque al principio de año no sabíamos cuántas había en la Provincia, no sabíamos cómo estaban los tanques de agua y se trabajó en base a arreglos definitivos, no parches… que insumen mucho gastos y en poco tiempo todo volvía a estar en las mismas condiciones de precariedad en que se encontró el sistema educativo”.

Hernán Berisso dejó en claro que “fue un año positivo en cuanto a que tuvimos una muy buena relación con todos los Consejos Escolares, sin distinción de partidos políticos; capacitamos a los cooperadoras… porque hoy llevar adelante una cooperadora es muy difícil porque los trámites ante ARBA, AFIP y el Banco Provincia no son sencillos”.

Además, el funcionario dijo que “se duplicó el servicio alimentario y en mayo de 2017, subirá un 30% más, con lo cual digo que los chicos están comiendo y muy bien, se está monitoreando lo que están comiendo”.

Berisso afirmó que “trabajamos codo a codo con los Consejos Escolares” y sentenció que “nos falta mucho para mejorar, tanto en el estado edilicio como en las condiciones de los servicios, para capacitar a los auxiliares en el manejo de alimentos, también a los cooperadores y estamos tratando de hacerlo recorriendo todos los distritos”.

Por último, Hernán Berisso fue consultado sobre el cambio que hubo en esta gestión en cuanto al manejo del dinero que provee la Provincia, que ahora no se canaliza a través del Consejo Escolar sino por el Gobierno municipal. En este sentido, el funcionario dijo que “se hará una prueba piloto en el 2017 en 12 distritos, pero en realidad lo planteó el Ministerio de Desarrollo Social, ya que maneja el servicio alimentario; nosotros, desde la Dirección, lo que hacemos es auditar lo que comen los chicos, los contratos y pliegos licitatorios, pero la decisión es plena del Ministerio”.