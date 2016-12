Dos puntas de la vida y un mismo objetivo: ¡Aprender!

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Todo un ejemplo de vida dieron los abuelos que este año recibieron su diploma de egresados de la escuela. Orgullo y emoción en el acto

Así quedó de manifiesto en la entrega de diplomas de los Centros de Formación de Adultos Nº 702 y 720 realizada el jueves pasado en el Hogar de Ancianos Domingo Goñi. Siete abuelos del Hogar completaron sus estudios primarios

Tener las mismas ganas y querer aprender ya sea que se esté en la primera juventud, o que no se pueda caminar más, no tiene que ver con esas cuestiones físicas o de edad, simplemente se trata de aprender, de intentar ser mejor. El jueves en la entrega de diplomas a los egresados de los Centros de Formación de Adultos nº 702 y 720 esa cuestión de anhelos quedó más que expuesta, ya que tres de los egresados recibieron sus diplomas que les acreditan haber cumplido con la etapa de la escuela primaria, sentados en sus sillas de ruedas mientras que varios jóvenes junto a ellos se sentían al igual que aquellos abuelos con la vida casi hecha, orgullosos de sus logros

La ceremonia se llevó adelante en dependencias del Hogar de Ancianos Domingo Goñi, ya que varios de los adultos mayores que completaron sus estudios se encuentran allí internados.

Las profesoras a cargo de esta modalidad de enseñanza Claudia Martel y Raquel Lázaro fueron quienes hablaron para despedir a sus alumnos. Martel señaló en la parte medular de su discurso que: “Para mi este año ha sido un desafío, aunque en realidad todos los son, porque no sabemos al comenzar el año con que nos vamos a encontrar. Este año me tocó una chiquita (Se refería a la joven Geraldine Quintana) que por diversas razones tenía que acreditar la Escuela Primaria. No es que había dejado de estudiar pero se había ido a vivir a otro país y debimos compatibilizar lo que sabía y lo que le faltaba. Junto a su mamá fuimos armamos este camino y fue muy lindo compartirlo. Ella es una adolescente a la que le gusta la Escuela, lo que la convierte en la alumna ideal. Para mí fue un desafío trabajar con ella”.

Tras ella habló Raquel Lázaro quien señaló entre otras cosas que: “Comprendo que el compartir ha logrado permitir entendemos con los gestes y miradas. Ustedes son únicos e irrepetibles”.

“Luchen por sus sueños – arengó - venzan los obstáculos rodéense de gente que los cuide, valore y acompañe en el hermoso tránsito de la vida. Si se cruzan con las piedras, esquívenlas, si tropezaron con las mismas, levántense. El Universo les ofrecerá todo el encanto que se merecen, la naturaleza es sabia, siempre les mostrará su luz y su brillo en personas que valoren vuestra impronta, los impulsen a resaltar dones naturales que cada uno tiene”.

“Con mucho orgullo felicito a ésta nueva promoción”, añadió Raquel Lázaro. “Siendo protagonistas de la Educación de Jóvenes y Adultos, defensores de la libertad, creativos incesantes, participando en ésta modalidad heterogénea. Terminan un capítulo y entusiasmados como han estado en cada clase comiencen nuevos sueños, nuevas metas. La aventura continúa”.

“Hay peldaños en la escalera por subir”, agregó enfática Lázaro. “Momento de graduación, momento de despedida, cada final es un nuevo comienzo. Cada persona diseña su propia vida. El éxito que hoy lograron únicamente con esfuerzo y valentía los acompañará dondequiera que vayan. El futuro pertenece a quienes saben prepararse. La disciplina que han tenido permite obtener sus frutos”.

Luego fueron entregados los diplomas y a cada uno además de ello le fue colocado un gorro de profesor en su cabeza y pusieron en sus manos un ramo vegetal. Los egresados son: Daniel Darvez Aguilera, Milciades Espínola Barreto, Orlindo Federico García, Lucía Adela Larumbe, Miguel Ángel Lavalle, Marta Haydé Letoit, Braian Nahuel Mercado, Leonor María Migliaro Abete, Benito Oscar Ordman, Geraldine Quintana, Amelia Ulrich y Gladys Ethel Vidal.

Varios de estos alumnos hablaron para agradecer y para significar su aprendizaje y expresar su alegría.

También hablaron brevemente la inspectora Alicia Bordoni y la directora del Hogar de Ancianos, Marina Sauer, ambas debieron esforzarse para dominar sus emociones.