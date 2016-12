“Tenemos que hacer agujas martillando un alambre de fardo”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El doctor Mariano Sein, uno de los principales referentes de la ATPS entregó personalmente volantes a los conductores que pasaban en sus vehículos por el lugar

Fue la manera que encontró Fernando Schwab, presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, para graficar el estado en que deben cumplir tareas dentro del Hospital Municipal. El técnico radiólogo, junto a médicos, enfermeras y otros profesionales realizaron una volanteada ‘en defensa del Hospital’ y en reclamo de mayor presupuesto para Salud.

Un grupo de unos 20 profesionales de la salud se manifestaron ayer sobre la avenida Sixto Rodríguez en reclamo de mayor presupuesto para el área de Salud y para exigir la implementación de la carrera médico hospitalaria, entre otros reclamos referidos al funcionamiento del área y en especial del Hospital Municipal, para el cual reclamaron la constitución de equipos de guardia y la compra urgente de insumos indispensables para la tarea de médicos y enfermeros.

"No se cumplió con las expectativas que teníamos", confesó Fernando Schwab al analizar las promesas de campaña y las esperanzas que se habían hecho quienes trabajan en salud. Por otra parte, lamentó la falta de insumos y la tarea que deben hacer las enfermeras, armando distintos elementos con descartes o con partes de otros elementos para poder cumplir con su función. "A veces sentimos que es como hacer agujas martillando un alambre", se lamentó.





La volanteada





Tal como estaba anunciado, exactamente a las 10:30, y encabezados por el doctor Mariano Sein, comenzaron a salir del Hospital unos 20 médicos y técnicos de la salud con dos grandes carteles, uno de la APTS y otro de color rojo en representación de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, seccional Coronel Suárez, para iniciar una volanteada a la que convocaron estos profesionales en defensa de la salud pública y del Hospital Municipal. Los manifestantes se ubicaron en la avenida Sixto Rodríguez y, sin cortar el tránsito, fueron entregando volantes a los conductores de los vehículos que pasaban por el lugar.

El volante encabezaba la petición exigiendo “un aumento del Presupuesto en Salud efectivo al 2017”, indicando que la lucha tenía como objetivos un hospital moderno, eficiente y de calidad, personal sanitario capacitado, adecuadas herramientas de trabajo y justa remuneración, rescataron el derecho el paciente a recibir mejor atención, solicitaron un ordenamiento sanitario eficiente y responsable, diálogos sinceros y trabajo en equipo.

Más presupuesto y más insumos

Fernando Schwab, quien encabeza la APTS, dialogó con los medios de prensa indicando que “nuestra es pedir un aumento en el presupuesto de Salud, necesitamos que se creen servicios, necesitamos en la Guardia un staff de médicos fijos, con un jefe y un coordinador como corresponde y para eso se necesita dinero”.

Continuó señalando que “el hospital está sufriendo la demanda de muchos pacientes y por otro lado tenemos un colapso en las obras sociales, tenemos a todos los pacientes de Pami en el Hospital, faltan insumos, ediliciamente se está cayendo y siempre vamos corriendo detrás de los problemas, no existe un mantenimiento programado y para todo eso se necesita presupuesto”.

-Las fallas estructurales del Hospital no son nuevas, hace mucho tiempo que no se hace nada

- Eso es cierto, hace tiempo que se viene cayendo y alguna vez hay tomar las cartas en el asunto.

- Bueno, pero le reclaman el deterioro a este gobierno cuando los problemas vienen de mucho antes y no se hacían estos reclamos

- Lo que pasa es que con todas las promesas que hicieron en campaña, diciendo que la Salud era prioridad, estamos viendo que no es real. No sabemos en qué van a invertir el presupuesto, la carrera médico hospitalaria la venimos pidiendo hace tiempo y nos dijeron que la iban a implementar en 2017 pero no está incluida en el Presupuesto.

- Entonces está diciendo que hay promesas de campaña no cumplidas

- No sé si de campaña, nos reunimos a mitad de año con los concejales, les entregamos el proyecto y nos dijeron que la decisión política estaba tomada pero no está incluido en el presupuesto.

- Pero el presupuesto lo hace el Ejecutivo, no lo hacen los concejales

- Qué le dices a la gente que puede pensar que esto sólo le interesa a los médicos y a los técnicos de la salud. ¿Se ve afectada la atención?

- El personal del hospital hace esfuerzos sobrehumanos para atender a los pacientes y a veces con recursos que no tenemos y que debemos ir armando sobre la marcha

- Denos un ejemplo de esos esfuerzos sobrehumanos

- Por ejemplo hay materiales que las enfermeras tienen que armar con otros materiales, por decirte, tienen que cortar una guía de suero para armar una extensión de llave tres vías y mandarlo a esterilizar, es un trabajo que no deberían hacer, esos insumos deberían ser comprados, es como hacer una aguja con un alambre de fardo martillando hasta convertirlo en aguja. El paciente no ve ese trabajo, pero lo cierto es que los materiales no están. No sé si es atrasos en los pagos, si está cortada la cadena de proveedores, desconozco el motivo, pero tienen que prestarle atención a la salud. No hay que olvidar que acá también se atienden muchos pacientes de la zona, tenemos un hospital muy moderno en algunos sectores y muy antiguo en la organización.

- Si no se toman medias, ¿se puede resentir la atención de la salud?

- A la larga sí, y no tan a la larga también.

- Se dice a la larga, pero recién se dijo que los médicos de guardia que faltan, faltan hoy

- El médico que entra al Hospital no está obligado por contrato a hacer guardias, entonces no existe un staff de guardia y por eso necesitamos que un jefe de guardia, con un coordinador de guardia y un médico fijo cada semana y esto requiere un gasto que el municipio debe afrontar.

- ¿Complica la situación el no tener un director del Hospital?

- Si, por supuesto. Tenemos que caer en secretaría de Salud y no se puede atender bien porque tiene muchas otras cosas que coordinar.

- ¿Por qué nadie quiere hacerse cargo de ese puesto?

- Un poco es por el estado en qué está el Hospital y otro poco es porque no se sienten apoyados en el puesto.

- Durante la campaña hubo muchos médicos que apoyaron al actual intendente, se hablaba de un equipo de 30 profesionales, sin embargo no se ve que ninguna de esas personas tome la conducción del Hospital. ¿Qué pasó?

- Es un tema para analizar, pero creo que muchos médicos se han sentido desilusionados porque ven la realidad es distinta a la que ellos suponían que iba a suceder. En política no hay porqué mantener la misma postura, si las cosas no suceden como uno pretende, hay derecho a manifestarlo. No queremos poner palos en la rueda, queremos ayudar, esto es un llamado de atención porque queremos que usen todo lo que nosotros sabemos del hospital para que sepan dónde tienen que empezar a poner la plata.