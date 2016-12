El Arzobispo Carlos Alfonso Azpiroz Costa visitó los Pueblos Alemanes

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El arzobispo Azpiroz Costa visitó la gruta Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el ingreso a Santa María

Recorrió instituciones y escuelas parroquiales de los pueblos alemanes. Dejó un mensaje para la comunidad de Coronel Suárez en vísperas de una nueva Navidad y prometió tener un contacto fluido con la feligresía de esta ciudad.

Con la calidez y humildad que lo caracteriza, el Arzobispo coadjutor Carlos Alfonso Azpiroz Costa saludó a los vecinos que se encontraban ocasionalmente el viernes por la tarde en la bellísima Ermita Nuestra Señora de Fátima de Pueblo Santa María, escuchó la historia que motivó a los colonos de la tercer colonia a levantar un santuario en ese lugar tras una desesperante y extenuante sequía y se maravilló por el cuidado en que se encuentran las instalaciones resguardadas por Oscar Mellinger.

Luego junto al padre Leandro Volpe y la directora de la Escuela Parroquial Santa María Lujan Streitenberger, se dirigió al Centro de Jubilados, la Escuela Primaria N° 4, el Centro Cultural Santa María y el NAC, disfrutó de una mateada en la Escuela Parroquial, para luego encabezar la celebración de la Santa Misa y finalizar su visita con una cena en el salón Parroquial.

“Espero visitar Coronel Suárez más seguido, durante este año ya he venido tres veces y esta es mi primera vez a los Pueblos Alemanes, no quiero confirmar nada porque la diócesis es muy grande, estuve en Darregueira, el lunes visito Carmen de Patagones, las distancias son largas pero es lindo sentirlos cerca”, afirmó Monseñor en dialogo con Nuevo Día en un alto de su recorrida por Santa María.

En tal sentido , parafraseando el salmo 15 afirmó: “me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad”, y agregó “el Señor me llamó a pastorear esta enorme arquidiócesis en este tiempo como coadjutor, que significa que aún no soy el titular, y es hermoso porque tengo el placer de contar con el Monseñor Guillermo José (Garlatti) que me enseña, tiene la experiencia no sólo en la diócesis de Bahía Blanca sino de años anteriores en San Rafael Mendoza y en La Plata como auxiliar y tengo la ventaja de poder recorrer la diócesis, en un tiempo de noviazgo ya con ceremonia de compromiso asumida”, definió.

Para luego remarcar que “será el Santo Padre quien decidirá el momento oportuno, porque a él le pertenece el derecho y deber, porque es potestad del Papa aceptar la renuncia que Monseñor Garlatti presentó en su momento al cumplir los 75 años como es costumbre en la Iglesia y el código de derecho canónico”, explicó.

“He querido conversar con los sacerdotes en donde viven, no citándolos a Bahía Blanca, porque así uno tiene una misión más acabada, más profunda y más real. Esto implica recorrer el ámbito donde despliegan su labor sacerdotal, considerando que hay cierta escasez de sacerdotes”.

Indicó que “cada día es importante, vivir el hoy sin recostarnos en el pasado, ni tampoco la ansiedad que nos hace escaparnos del presente hacia el futuro, sino vivir y lo digo por el tiempo de adviento que vivimos, con la memoria del pasado y la esperanza en el futuro, sin alienaciones”.

Durante la mañana del sábado recorrió y se maravilló por la belleza de la Iglesia de Pueblo San José, visitó la Escuela Parroquial y escucho las preocupaciones e inquietudes, como así también las esperanzas, tristezas de quienes viven a diario en la segunda colonia alemana. Por la tarde fue el turno de Santa María.

Reflexión sobre el Año de la Misericordia

Al hablar del año de la Misericordia que finalizó el pasado 20 de noviembre y que movilizó a toda la Iglesia a abrir los corazones a la misericordia indicó que el propio Papa Francisco afirmó en su carta, subrayó que “el año de la Misericordia ha sido un signo para mostrarnos aquello que define a Dios que es rico en misericordia, el perdón y no sólo reconociendo este atributo preciso y precioso de Dios, sino que ha sido una gran invitación a nosotros a ser misericordiosos como el Padre y eso es hermoso”, señaló.

“Ha sido un año de una intensa y serena alegría que en todo cristiano surge al reconocer las propias miserias, cuando la misericordia de Dios las toca provoca una serena alegría; cuando vemos que existe una salida quiere decir que hay esperanza”, valoró.

Los jóvenes como predicadores de la fe





Durante el presente año el Papa Francisco invitó a los jóvenes a movilizarse en la fe y salir al mundo con un mensaje de esperanza, en este sentido el Arzobispo afirmó “los jóvenes son nuestra esperanza y trabajamos por un futuro mejor para ellos”.

Al hacer referencia de los jóvenes trajo a la memoria la historia de los colonos Alemanes del Volga que llegaron a estas tierras en búsqueda de paz donde poder vivir junto a sus familias, en medio de guerras y persecuciones y reflexionó, “uno veía hoy a los chiquitos en ese almuerzo comunitario en San José que tienen educación, que se animan a soñar un futuro, querer estudiar alguna carrera universitaria y a su vez no le dan la espalda a su pasado, tienen presente su historia, sus raíces”.

“El Papa Francisco insiste mucho en ese encuentro generacional entre los ancianos que nos traen la memoria y los jóvenes que aportan la esperanza, esa cultura del encuentro entre generaciones es muy importante y de hecho ya San Juan Pablo II afirmó que esas jornadas de la juventud que han injertado en el corazón de los jóvenes energías generosas que sorprenderían si uno viera sus frutos”, destacó.

“Muchos de ellos han encontrado una verdadera conversión y vocación, no sólo sacerdotal o religiosa, sino que un verdadero sentido a la vida y eso es porque el joven se anima a ser generoso, a donar la vida, no calcula, está dispuesto a todo, ya que luego la prudencia humana les ayudará tener más templanza en el conocimiento de sus propios límites para pedir auxilio cuando lo necesiten”, subrayó.

“Lamentablemente algunos medios apuntan a los jóvenes para insertarlos en una movida que los va ahogando y que nos tienta a todos, y frente a los espejitos es más fácil atraer a quien consume, pero a la vez el joven manifiesta esa insatisfacción y la grita, el adulto la calla, la esconde, en cambio basta un ratito de charla con un joven para que te diga: sí me siento vacío y es ahí donde el Señor actúa”, indicó.





La Navidad de la esperanza





“La Navidad es la fiesta de la Esperanza, en el adviento que nos prepara en cuatro semanas señala como punto central la esperanza que se la suele dibujar como un ancla de la fe, anclada en Dios que no se mueve y está firme en el cielo, entonces cuando pegamos unas brazadas, nos va acercando a Dios”.

“Navidad es eso, lo imposible para el hombre es posible para Dios, es un tiempo para vivir imponiendo las manos, en un gesto de desearle el bien al otro, de bendición”, concluyó el Arzobispo.