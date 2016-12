Patricia Ruffa es la nueva presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La magnífica labor que desarrolla el Consejo de Discapacidad merecería mayor participación. Igualmente, quienes asisten se muestran muy comprometidos

Convocó a las instituciones, familiares, padres y vecinos que les interese trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que se sumen a la comisión. Subrayó la importancia de realizar un censo para tener una estadística fehaciente del número de discapacitados existentes en el distrito, a los que se sumara a personas con celiaquía y diabetes. Insistió en la necesidad de hacer de Coronel Suarez una ciudad más accesible con la construcción de rampas y cruces peatonales.

Según lo establece la Ordenanza Municipal N°3101 se llevó a cabo en el recinto del Concejo Deliberante de Coronel Suárez el último lunes –12 de diciembre--el plenario del Consejo Municipal para las personas con discapacidad, con el objetivo de renovar las autoridades.

En tal sentido y con la presencia de la coordinadora de Discapacidad Anahí Galbo, los concejales integrantes de la Comisión de Discapacidad y Salud, del secretario de Obras Públicas Federico Schtre, la secretaria de Salud Marta Traveria, los concejales Fabiana Maldonado (MPV), Diego Gahan y Griselda Rodríguez (Cambiemos), de Rubén Kopelson en representación de la Biblioteca Parlante, del Centro de Día “Esperanza Nuestro Lugar” Romina Gaspé, de Equinoterapia “De Corazón” de Pueblo Santa María y del grupo de Equinoterapia “Riendas Libres” que funciona en el club Germano de Pueblo San José y miembros de la comisión del Consejo Municipal para las personas con discapacidad se consensuó que Patricia Ruffa, con vasta trayectoria y capacitación en discapacidad, ocupe la presidencia.

“Es muy meritorio que Patricia (Ruffa) esté cumpliendo este cargo ya que es una persona muy responsable, hace muchos años que trabaja con y para la discapacidad, se capacita continuamente y es una persona muy amable y educada, fundamental en los vínculos que estamos tratando”, afirmó la concejal y representante de APANE Fabiana Maldonado.

Además los presentes evaluaron las acciones desarrolladas durante el año y los temas prioritarios pendientes para el próximo 2017 entre los que figura la adquisición de una combi para discapacidad que fuera gestionada por el gobierno de Ricardo Moccero ante la CONADIS y que el actual Intendente confirmara su adquisición para el próximo año.

“Contar con el minibús será fundamental para las personas con discapacidad que no pueden realizar actividades porque no tienen movilidad, por ejemplo existen chicos que podrían realizar equinoterapia pero al no tener movilidad no pueden participar, por eso es muy necesario”, afirmó Patricia Ruffa.

De igual modo, el secretario de Obras Públicas, Federico Schtre confirmó para el próximo año la construcción de un circuito “accesible” de aproximadamente 2400 metros, que incluye 33 nuevas rampas y mejoramiento de las existentes y cruces peatonales.

“Se comenzara por el sector bancario, municipio y la zona de Pami y Anses para que las personas con movilidad reducida puedan transitar, y el proyecto incluye que el circuito llegue hasta el hospital municipal con la construcción de rampas y cruces peatonales, como así también la baranda del ingreso a la guardia del hospital”, comentó el secretario de Obras Públicas.

“Hay muchos proyectos para llevar adelante el próximo año, es necesario el compromiso de todos, sumar a más personas y no bajar los brazos porque tenemos mucho por hacer”, afirmó la secretaria de Salud Marta Traveria.

Es importante destacar que el Consejo Municipal de Discapacidad trabaja en forma conjunta con el área de discapacidad y sus funciones entre otras son: establecer mecanismos y criterios coordinados entre los distintos organismos y entes de la ciudad, asesorar al Ejecutivo mediante propuestas de implementación de acciones y políticas beneficiosas para las personas con discapacidad y promover la toma de conciencia comunitaria del tema de la discapacidad.

Una mujer comprometida con la discapacidad





Integrante de la comisión de APANE (Asociación de Padres de Niños con Necesidades Especiales), trabaja en Equinoterapia “Riendas Libres”, además de ser Cuidadora Domiciliaria y Acompañante Terapéutico, “trabajo con nenes muy chiquitos, niños, adolescentes y adultos mayores y con diversos tipos de discapacidades, he colaborado con el Centro de Día, me interesa mucho capacitarme en el tema para poder brindar lo mejor”, afirmó Patricia Ruffa en dialogo con Nuevo Día.

Subrayó la importancia de avanzar en la construcción de rampas en Coronel Suárez y mejorar las existentes, en hacer respetar los espacios reservados para discapacidad.

“No existe una buena accesibilidad en Coronel Suárez, sobre todo en lugares específicos como bancos, escuelas, hospitales”, destacó.

“Es necesario llevar adelante una campaña comunicacional muy importante que lleve a la reflexión y a ponerse en el lugar del otro, es decir de la persona con discapacidad que tiene que transitar por lugares imposibles”, señaló.

Convocó a los padres de personas con discapacidad, a familiares y a instituciones a sumarse al Consejo con el objeto de “aunar esfuerzos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad”.

“Necesitamos que se acerquen familiares o representantes de la Escuela Especial, de los Talleres Protegidos del distrito porque es muy importante conocer sus inquietudes, necesidades y poder trabajar todos juntos”.

Indicó que será fundamental la realización del censo de personas con discapacidad en Coronel Suárez, “no sabemos las discapacidades existentes en el distrito, qué cantidad de personas con discapacidad, es decir no sabemos para quienes estamos trabajando”, indicó y agregó que además sumarán a la estadística a personas diabéticas y celíacas.

“El que tiene en su familia una persona con discapacidad muchas veces está cansada, porque todos los días es remar en contra de la corriente, sortear obstáculos y por eso bajan los brazos y no quieren participar”, indicó.

“Nos pasa en Equinoterapia que hay chicos que no tienen la movilidad para llegar al predio porque los padres trabajan, por eso insistíamos en la necesidad de contar con un minibús porque sería fundamental para que los chicos puedan trasladarse, es muy difícil las personas con discapacidad son dependientes de otra para poder moverse y eso hay que tenerlo siempre en cuenta”, subrayó.

Por último convocó a sumarse al Consejo Municipal de Discapacidad, “estamos para trabajar, necesitamos que se acerquen, que nos traigan sus inquietudes, proyectos, es muy triste saber que existen personas con discapacidad que no pueden salir de sus hogares porque no tienen los medios para hacerlo, por eso entre todos podemos intentar cambiar la realidad”, concluyó.





Dirigentes del Consejo

El Consejo Municipal de Discapacidad quedó conformado por: Presidente: Patricia Ruffa, Secretaria: Patricia Kloster, Vocales: María Elena Ravera, Alejandra Toracchio, Rubén Kopelson, Karina Martín, Miguel Barberis, Manuel Araneda y Adriana Schwab.