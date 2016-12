Emotiva despedida de los egresados en un marco familiar y casi íntimo

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Los egresados escuchan atentos uno de los mensajes que, con gran emoción, les dedicaron todos los oradores

Ocho jóvenes recibieron sus diplomas. Hubo además distinciones para los mejores alumnos, los mejores compañeros, los destacados y los mejores profesores de cada curso, elegidos por sus alumnos. La directora Miriam Flores, que fue la última oradora instó a que: “Aprendan a decir sí y aprendan a decir no, cuando sea necesario”

La Escuela Secundaria Nº 8 cerró sus actividades de 2016 con un acto realizado en el patio cubierto de la Escuela Sarmiento donde funciona. En la oportunidad recibieron los títulos y medallas que acreditan la condición de haber completado sus estudios, Santiago Gaffard¸ Gastón García, Melisa Legaspi, Luciano Lezica, Nicolás Megías, Tomas Schmidt, Enrique Seitz, Azul Unrein y Gonzalo Walter.

“Recuerden siempre que el futuro de cada uno no está en manos del destino”: Miriam Flores dirigiéndose a los egresados

La ceremonia comenzó con el ingreso de los abanderados ellos: Abanderado: Luciano Lezica, con un promedio de 9.26, Primer Escolta: Gonzalo Walter, con un promedio de 8.93, Segunda Escolta: Gastón García, con un promedio de 8.73, Bandera bonaerense: Abanderado: Tomas Schmidt, 1º escolta: Bruno Ravera, 2º escolta: Camila Colicheo. De inmediato estos entregaron Las banderas a quienes las portarán en 2017: Abanderada: Sol Merkel., con un promedio de 9.24, 1ra Escolta: Camila Iraola., con un promedio de 8.94, .2da Escolta: Gastón Ingetran, con un promedio de 8.72, Bandera Bonaerense: Abanderado: Bruno Ravera, Primer Escolta: Camila Colicheo

Segunda Escolta: Ornella Pezzatti, La Sra. Directora Miriam Flores dirigirá la ceremonia de cambio de abanderados. Tras lo cual se cantó el Himno Nacional.

No dejen de soñar

Tras estos protocolos habló en nombre de los padres de los egresados Silvina Gorosito quien dijo, entre otras cosas: “Nos llena de expectativas pensar en cuantos momentos como este nos tocarán compartir junto a ustedes en el futuro”.

“Queremos decirle como familia que en ese futuro tengan siempre presente: No dejen nunca de soñar, sus sueños son parte esencial de su persona. No dejes nunca de sonreír, cuando nosotros los vemos sonreír somos felices, porque la sonrisa es el reflejo de ustedes y eso nos llena de satisfacción”, instó Gorosito quien más adelante añadió: “No dejen nunca de avanzar, vayan dando pasos de uno en uno y traten de lograr una meta a la vez”

“Sabemos que cada uno de ustedes cuenta con cualidades singulares y únicas, cuenten con nosotros siempre”, expresó finalmente Silvina Gorosito”.

“Sean muy, muy, muy felices”

Luego en nombre de los profesores fue el turno de hablar para la docente Cintia Rekofsky quien en un tramo de su discurso dijo “el secundario es un conjunto de sensaciones, experiencias, historias llenas de amigos y compañeros, de enseñanzas, de triunfos y derrotas, de maduración constante, de crecimiento, de proyectar y forjar su futuro ... y seguramente de muchas personas en este proceso que se encargaron de hacer que sea inolvidable ... A medida que escribía me acordaba de ustedes y cuando nos conocimos en 5to ... de su paso por la

escuela, anécdotas, historias ... de su desempeño a lo largo de este año. Fueron difíciles los

momentos de lectura, los miércoles y los jueves a las 7 de la mañana... Alguna que otra llegada

tarde... Las bolsas de caramelos, las cajas de turrones y alfajores fueron y vinieron durante todo el año ...”

Luego la profesora se encargó de citar a cada uno de los jóvenes destacando alguna de sus características, Para finalizar diciendo: “Le agradezco a la vida y a Dios porque hemos compartido este tiempo... Me queda poco por decir: muchos éxitos y un próspero futuro, que sean muy, muy, muy felices. Y si la vida los sorprende con algún hecho inesperado no se detengan, avancen y sigan por la ruta de sus sueños, intenten una y mil veces, cambien el ritmo, el estilo, pero no renuncien... Sigan su intuición, confíen en lo que sienten en su corazón y en su Alma y que 2017 los encuentre renovados, luchando por nuestros sueños más anhelados”.

Contradicciones

Tatiana Eberle fue la encargada de despedir a los jóvenes en nombre de sus compañeros y ella sostuvo; “Hoy es uno de esos días contradictorios, en los cuales se mezclan sentimientos de alegría y de triunfo y a la vez de tristezas y de pérdidas. Alegría y triunfo porque han cumplido sus objetivos, no solo porque han terminado una etapa, sino por crecer como seres humanos y como personas de bien”.

“Pero al fin pueden decir misión cumplida”, dijo la jovencita en otro tramo de sus palabras. “Ahora comienza una nueva meta que exige también su responsabilidad y empeño. Pero con este logro sabemos que pueden ir más allá con amor propio, con ganas de triunfar y afrontar todos los obstáculos que se interpongan, porque todos nacimos, para vencer, para triunfar, para ser felices”

“Pero la tristeza no es ajena el día de hoy. Emociones y lágrimas por fuera y por dentro, por los amigos, los compañeros y los profesores que han sabido enseñarles. Las personas que han compartido un saludo, una sonrisa diaria”.

“Este pequeño gran grupo deja una huella en todos nosotros, gracias por dejarnos conocerlos, por cada sonrisa, lágrima enojo y por siempre seguir adelante a pesar de todo. Nunca bajen los brazos. Disfruten cada momento bueno y malo porque todo es una enseñanza. Luchen por sus sueños y su felicidad”, dijo finalmente Tatiana Eberle.

“Gracias”

Azul Unrein y Enrique Seitz, este último hijo de la directora Miriam Flores, fueron quienes hablaron en nombre de los egresados. El joven visiblemente emocionado expresó: “Gracias a todos por venir. Muchas gracias por apoyarnos en todas las decisiones. En lo personal gracias por lo lindo que viví”, al decir esto rompió en llanto alcanzó a decir. “Me llevo un gran grupo de amigos”.

Unrein por su lado, también emocionada agradeció a los profesores., “Que nos supieron llevar todo este tiempo. A mis compañeros con quienes estuvimos en las buenas y las malas. Me llevo un gran recuerdo”.

Mamá y directora

Cerró la lista de oradores la directora de la Escuela Miriam Flores, también visiblemente emocionada, aunque se repuso bien cada vez que se veía desbordada por el sentimiento y completó su discurso, tanto el que llevaba en papel como sus improvisadas palabras finales. “Gran parte de nuestra tarea como escuelas, es descubrir, despertar y sacar capacidades hacia afuera, que los alumnos tienen adormecidas porque estamos convencidos que cada joven tiene capacidades que hay que fomentar para que funcionen”.

Tras destacar las diversas actividades realizadas en el año, entre las que se incluyen un campamento en el Hogar Funke de Sierra de la Ventana y la escalada al cercano cerro Tres Picos Flores dijo: “Tenemos en claro cuáles son nuestros objetivos. Queremos jóvenes protagonistas de su crecimiento y de su propia formación como persona, desde una construcción reflexiva. Queremos jóvenes conscientes de que cada uno construye su propio destino eligiendo quien quiere ser en la vida”.

“Queridos chicos”, dijo emocionada dirigiéndose a los egresados. “En estos momentos es complicado. Porque no es fácil decir con palabras lo que siente mi corazón. Pero quiero decirles de manera especial, que compartir este mensaje como directora y mamá. Recuerden siempre que el futuro de cada uno no está en manos del destino. Que cada uno es quien lo construye. Ustedes y sólo ustedes deben preguntarse qué es lo que desean hacer en sus vidas. Nosotros los docentes y sus familias, sólo vamos poniendo cimientos y uno de los más importantes es el respeto a la dignidad de la persona. El respeto que deben tener por ustedes mismos y debe continuar con sus familias”.

“Aprendan a decir sí y aprendan a decir no, cuando sea necesario. Ustedes son personas valiosas. No permitan que nada ni nadie los desvíe de su camino, como personas dignas y honestas”, recomendó la directora para cerrar elogiando al grupo de egresados. “No queremos que se vayan, pero bueno, es el momento. Queremos agradecerles en nombre de la comunidad, tantos momentos hermosos compartidos. Haber confiado en nosotros, cuando los momentos no eran fáciles y les deseamos de todo corazón, que se desarrollen plenamente como personas, tal como lo vienen haciendo. Que siempre prioricen en sus vidas lo que los haga felices. Felicitaciones por los logros que han alcanzado, pero más que por eso por ser las bellas personas que son”.

Tras ello fueron entregados los diplomas y medallas, además fueron distinguidos los alumnos de todos los cursos, los de mejor promedio, los mejores compañeros y los que a juicio de los docentes fueron los más destacados y a su vez los jovencitos eligieron el mejor profesor de cada curso. Todos recibieron diplomas especiales.