Una escuela en donde se enseña a valorar el silencio y el respeto

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El profesor daría Gómez haciendo entrega de los guardapolvos que llevaron hacia la escuela de alta montaña de Tucumán, en El Mollar

Se trata de la escuela ubicada en La Verbena, en El Mollar, localidad ubicada al otro lado del lago de Tafí del Valle; allí no hay pupitres, trabajan en ronda y vivencian la enseñanza que les deja la naturaleza. Quizás no tengan más expectativas que cuidar su rebaño de cabras, pero realzan la razón de ser de la especie humana. Tenemos mucho que aprender de ellos y fueron cuatro chicos suarenses los que disfrutaron de la experiencia junto al profesor Darío Gómez.

En Tucumán, como en otras provincias del norte argentino, ya no hay dialectos de hablantes, pero sí prácticas culturales de los pueblos originarios como la música, las artesanías y los ritos, además de las enseñanzas que a diario deja la naturaleza, siendo estas las bases que se utilizan en aquellos establecimientos educativos que adoptaron una pedagogía diferente que se basa en lo experimental, en la experiencia que la cotidianeidad nos brinda.

Cuatro adolescentes de Coronel Suárez, junto al profesor Darío Gómez, todos integrantes de la agrupación ‘Milla Curá’, viajaron hasta la yunga tucumana para vivenciar esta experiencia de alta montaña, en donde no se utilizan libros y sin embargo aprenden igual que un niño en una escuela suarense, pero aquellos alumnos enaltecen el valor del silencio y el respeto, pero por sobre toda las cosas articulan los contenidos de la escuela con los saberes indígenas.

“En Milla Curá queremos gente comprometida con la solidaridad, con el prójimo, no queremos multitud sino chicos con sentido social”. Darío Gómez





Durante seis días, Emiliana Guzmán, Juan Stork, Romina Peirone y Nina Baez, junto al profesor Darío Gómez, viajaron hasta ‘El Mollar’ para vivir la experiencia que deja en el espíritu la convivencia con la comunidad ‘Diaguita’. “Fuimos con un grupo chico por cuestiones de responsabilidad”, dijo Darío Gómez, quien además argumento que “el viaje, desde Retiro, lo hicimos en tren, fueron 28 horas de viaje sólo hasta San Miguel de Tucumán, para luego hacer otras tres horas hasta llegar a Tafí del Valle y luego arribar a ‘El Mollar’, que está al otro lado del lago”.

“Al llegar nos alojamos en San Miguel de Tucumán para descansar y visitar la casa histórica”, afirmó Gómez, quien acotó que “al día siguiente fuimos a ‘El Mollar’, que es una localidad de 1500 personas, es una comunidad rural de media montaña”.

“Nos alojaron en una cabañas y comenzamos nuestra actividad solidaria”, indicó el profesor Darío Gómez, quien acotó que “asistimos a la Escuela 374 del Departamento Tafi del Valle, que está en el cerro ‘El Potrerillo’; es una escuela rural de alta montaña, donde las clases comienzan en septiembre y finalizan en mayo, porque el resto del año es todo nieve”.

A partir de un trabajo que se realizó en Coronel Suárez, la agrupación ‘Milla Curá’ logró disponer de guardapolvos para entregarles a los alumnos de aquella escuela. “Nos contactamos a través de una amiga y allí almorzamos, junto a los chicos, que van desde los 6 años a los 12 o 13; todos pertenecen a las comunidades diaguitas, de la zona rural… hay unos 30 chicos y para nuestra sorpresa tienen varias maestras, hay profesor de música y hay dos docentes, más una directora”, indicó

Gómez dejó en claro que “tienen una buena infraestructura escolar”, para resaltar que “asisten chicos de los pueblos cercanos”, sin embargo reflexionó que “a medida que recorres los pueblos del interior del norte argentino te encontrás con una realidad diferente, porque hay muchas carencias”.

Afirmó que “hicimos un acto de entrega del material y aseguramos que vamos a volver para que todos los chicos estén vestido iguales, porque el delantal hace que en algún medida no haya diferencias”, indicando que “la directora nos invitó para que vayamos en el verano, pero se hace imposible, iremos antes de mayo porque después se viene la nieve”.

Una educación experimental

“Después fuimos a ‘La Verbena’, en donde existe una escuela de educación experimental, de las cuales hay 60 en el país con reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación”, comentó Darío Gómez, quien aseguró que “ya habíamos mandado un camión con ropa, lo entregamos cuando estuvimos en Tucumán el 9 de Julio pasado”.

Al borde de la emoción, Gómez dijo que “compartimos una clase con los chicos, donde no utilizan libros sino que vivencian, viven la cosas, y luego dentro del colegio comienzan a analizarlo y lo relacionan con las diferentes materias. No usan pupitres sino almohadones, utilizan un SUM y cada grupo está en un hongo con sus docentes”.

“Se trabaja el respeto y el silencio”, afirmó el Profesor, quien dijo que “cuando llegamos encontramos a todo los chicos sentados en ronda y estuvieron 15 minutos en silencio, que es para que los chicos se tranquilicen. Todos piden permiso, respeto, saben escuchar… esa es su educación”.

“¿Se trata de una línea pedagógica nueva?”, preguntó el cronista, mientras que Darío Gómez explicó que “pertenece a la educación no convencional, pero no es nueva… se atribuyen todo a que el problema es la falta de respeto existente en el mundo de hoy y en el hecho que no hay silencio, por lo tanto aprenden a que cuando el otro habla uno se debe callar”.

En la educación tradicional solo se hace énfasis en el aspecto intelectual descuidándose otros como la afectividad y la imaginación. Así, las diversas formas artísticas tienen un lugar primario en este tipo de escuelas. Pero no es una escuela de arte, sino que es un espacio donde los chicos se pueden expresar libremente y el arte es sólo la forma que adquiere esa expresión.

La idea de unión y comunidad recorre cada actividad en la escuela. Por eso no hay personal de maestranza y tanto los maestros como los chicos cocinan, limpian y ordenan.

En contra de todo prejuicio, la disciplina, el orden y la limpieza imperan. Si bien no existen las amonestaciones, los maestros son contundentes: si deciden que un alumno tiene que irse, no hay vuelta atrás; pero son situaciones que no se dan en el Norte argentino. No se habla de repitencia, sino de respetar los tiempos de cada estudiante. Si alguno necesita permanecer más tiempo en la escuela no lo ven como algo negativo. Los docentes no trabajan con manuales ya establecidos, sino que preparan sus propios materiales para cada clase "explorando creativamente" el programa oficial.

Gómez manifestó que “los chicos hacen el pan, se alimentan con él y lo que sobra se vende en la comunidad; además, cuando se retiran… no se van solos, sino que vienen a buscarlos los padres y mientras los esperan danzan, todo tipo de música, está toda la escuela bailando en círculo, el padre llega y retira a su hijo y te puedo asegurar que se va de la escuela con mucha alegría. Se ejecuta música típica de la zona, incluso española”.

El Profesor dejó en claro que “los chicos son muy educados, tratándose de un sistema educativo novedoso, diferente”, para indicar que “el director nos dijo que los chicos que viven en el cerro no van a tener posibilidad de conocer o vivir en otro lugar, pero les enseñan qué pueden hacer con los recursos naturales que tienen en la zona; por ejemplo, vender su producción y allí utilizan la matemática”.

Al reflexionar sobre esta forma de enseñar y aprender, Darío Gómez dijo que “hay cosas muy rescatable, como enseñar el valor del respeto y del silencio cuando habla el docente o un mayor; ellos producen sus alimentos, todo es muy analizable… quizás se pueda hacer en ese ambiente, pero te puedo asegurar que los chicos saben, les pregunté y respondían con certeza, aunque debo ser muy sincero… ¡En un principio fui muy escéptico, pero saben!

“Una experiencia única y extraordinaria”

El profesor Darío Gómez comentó que “también llevamos ropa para las familias diaguitas” y dijo que “nos metimos en la yunga tucumana, donde se hace el ‘estudio de la noche’, analizamos el medio ambiente para que los chicos tomen conciencia de lo que es la necesidad de cuidar el bosque, el monte, porque el hombre destruye todo y vemos las consecuencias climáticas que estamos viviendo”.

“En síntesis, estuvimos del 21 al 26 de noviembre, fue una experiencia increíble porque los chicos vuelven a full desde lo espiritual y cultural, porque se analizan muchas cosas”, sentenció el profesor, para indicar que “no pocos tienen la posibilidad de conocer una escuela de educación experimental o de alta montaña y la idea es profundizar (el trabajo) el año que viene en estas instituciones, vivenciar más cosa, siendo el objetivo multiplicar todo esto en Coronel Suárez”.

Además, comentó que “tuve un encuentro con el Jardín 913, en el cierre del año y nos entregaron ropa para llevar y una bandera. Queremos transmitir esta idea que no es educación tradicional, pero que puede servir… El solo hecho de aprender a escuchar ya es suficiente”.

“Nos reciben como si fuésemos Papa Noel”

Consultado sobre cómo es el recibimiento de la comunidad, Darío Goméz fue contundente al afirmar que “nos reciben como si fuésemos ‘Papa Noel’, están alegres, contentos, nos abrazan… Cuando fuimos a ‘La Verbena’ llevamos bolsas con bolitas y antes de la escuela se armó un increíble torneo de bolitas. Puedo asegurar que estas vivencias aflojan desde lo espiritual y más cuando ves en los medios (de comunicación) que la gente roba dinero de todos lados, advertís que en esos lugares está la esencia de la naturaleza humana, en la sencillez y la humildad, solo quieren que estés con ellos, que los acompañen; allí se vive lo que es el desarraigo y lo que es no tener un pedazo de pan para comer y sin embargo abren su corazón”.

Explicó Darío Gómez que “en nuestro próximo viajes queremos llevar juguetes para que ellos vivan su niñez”, manifestando además que “el clima es muy frío y no están bien vestidos, como así también tienen carencias alimentarias… A medida que te alejas de la ciudad, son más las carencias”.

Sobre las expectativas de vida, dijo que “terminan siendo campesinos, en la miseria… son zonas montañosas” y desde lo cultural explicó que “la comunidad Diaguita tiene como creencia que los animales tienen que estar sueltos, por eso están en la calle y tienen sus dueños, por eso la expectativa de vida es cuidar de esos animales”.

“Es difícil que cambien de forma de vida”, sentenció el Profesor, quien completó su pensamiento diciendo que “la comunidades originarias bajan a vender sus animales y si tienen suerte, podrán vivir en ‘El Mollar’ o podrán en algún otro pueblo conseguir trabajo, por eso en esas escuelas se trabaja lo educativo desde esa forma, es difícil (que emigren) desde lo económico y por las distancias, por falta de posibilidades comunicacionales”.

Sobre lo vivido, dijo que “la experiencia es maravillosa”, para añadir que “hubo un momento que una de las chicas se emocionó mucho… porque acá estamos con auto, más o menos cómodos, pero allí está la otra Argentina y no todos la pasan bien y necesitan de las organizaciones sociales para que les den una mano, porque hasta ese lugar el Estado no llega”.

En este sentido, Gómez argumentó que “lo nuestro es todo voluntario, vendemos pan y pizzas para poder viajar, vamos en el tren por muchas cuestiones pero la económica es la principal, aunque vas viendo la geografía… Por ejemplo, ‘El Infiernillo’ es un paraíso, pero te asombra por la selva y los arroyos cristalinos; el chico de ciudad no tiene esas experiencias, sólo tenemos Sierra de la Ventana donde vive gente acomodada”.

En el final de la entrevista, Darío Gómez dijo que “la experiencia es notable y mi interés es que los chicos exploten lo que vivieron, que hablen con sus compañeros para que transmitan lo que vivieron, que no se los guarden porque ha sido un sacrificio para ellos…, Hubo que pasar cerros e incluso viajar más de 28 horas en tren, así y todo se lograron los objetivos y lo hacemos con la mayor humildad posible y si lo difundimos es porque se hacen cosas importantes”.

Quien quiera unirse a la Agrupación ‘Milla Curá’ puede hacerlo a través de los integrantes, por medio de las redes sociales, como ‘Milla Cura – solidario’ en Facebook; acercarse los sábados a partir de las 10:30 al programa radial, que se emite por FM Suarense. En este sentido, el profesor Darío Gómez fue muy explícito, ya que manifestó que “queremos gente comprometida con la solidaridad, con el prójimo, no quermes multitud sino chicos con sentido social”.

La próxima experiencia, que se realizaría antes de que termine el ciclo lectivo en la alta montaña, por el mes de mayo, será llegar a una escuela a las que sólo se puede llegar a caballo… “ellos no facilitarían los animales, es algo difícil, pero lo interesante es que vean cómo vive un chico de alta montaña”.

Nuestros hermanos tucumanos necesitan de nuestra ayuda, también los chicos de Milla Curá para poder llegar a ellos. ¡Ayudemos a ayudar!