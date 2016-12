“Este fue un año neutro, el Ejecutivo debe saber adónde quiere ir”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El doctor Mariano Sein, presidente del Círculo Médico, indicó que es muy difícil trabajar con las condiciones de infraestructura que tiene actualmente el Hospital y ratificó la necesidad de que se implemente la carrera médico hospitalaria

El miércoles al mediodía médicos y técnicos harán una volanteada en la puerta del Hospital buscando que la comunidad conozca sus reclamos. Fuertes definiciones del presidente del Círculo Médico, Mariano Sein.

Hace varios años que los médicos y los profesionales que trabajan en el Hospital Municipal vienen solicitando cambios y decisiones que apunten a mejorar el funcionamiento del nosocomio, que según explican resultan sumamente necesarias para adecuar la atención médica y técnica a los tiempos que corren.

El doctor Mariano Sein, actualmente presidente del Círculo Médico, siempre ha sido uno de los abanderados del reclamo, el que el miércoles tendrá una jornada trascendente cuando médicos y técnicos se paren en la puerta del Hospital para entregar volantes a quienes transiten el lugar para explicar su larga lista de reclamos.

Sein, quien fuese militante del actual gobierno durante la campaña electoral de 2015, en declaraciones hechas a la prensa ha calificado al año que pasó como “neutro”, lo que en cierto modo marca cierta desazón, y reclamó que el Ejecutivo se fije metas para saber hacia dónde pretende llegar en materia de salud.

Una reunión positiva

La pasada semana el intendente Roberto Palacio mantuvo una reunión con los profesionales médicos, buscando consensos e intentando explicar su plan de acción en materia de salud.

Si bien el doctor Mariano Sein calificó al encuentro como “positivo”, lamentó que “no haya un plan estratégico para el 2017, esto necesitaría una inversión significativa para que el Hospital cambie su infraestructura o por lo menos comience a hacerlo”.

Por otra parte, con firmeza, consideró que “no se pueden llevar políticas adelante si el Ejecutivo no tiene claro adonde quiere ir. Esto se debatió bastante, no se llegó a una definición concreta. Quedó en manos del área política las definiciones de fondo”.

De la reunión participó el jefe comunal, la secretaria de Salud, Marta Travería, el doctor Azpilicueta como referente de Neonatología y de la Región Sanitaria, la contadora municipal Silvana Weimann y otros funcionarios y asesores de Palacio.

“Fue una reunión para la búsqueda de puntos comunes de encuentros para soluciones concretas” definió Sein al cónclave con el jefe comunal y sus asesores.

“La reunión fue muy extensa” admitió, explicando que la introducción estuvo a cargo del intendente Palacio, quien habría comentado la gravedad de la situación en el área y cómo lo observaba el Ejecutivo, manifestando su intención de darle prioridad al área.

También opinaron los médicos y los técnicos, quienes no sólo valuaron la salud pública sino todo lo referente a la salud privada y a las áreas de cobertura. Se analizaron situaciones que tienen que ver con los convenios locales con obras sociales centrales para nuestra ciudad, como es el convenio de OSPIC que está en una situación crítica y eso genera mucho malestar y mucho resentimiento en un área muy sensible.

Pero sin dudas el tema central fue el funcionamiento del Hospital Municipal.

Respecto a la evaluación que hacen los médicos del estado de la salud en Coronel Suárez, Mariano Sein reflexionó que “básicamente es la que venimos manteniendo los últimos seis años. En lo que se refiere a infraestructura, el hospital municipal hoy está siendo resentido desde el punto de vista de la infraestructura porque la que tenemos es muy vieja, con un mantenimiento cero en los últimos años y entonces ahora es como que todo se rompe junto, y venimos siempre corriendo los problemas por detrás”.

Si no hay un gran presupuesto en infraestructura, que permita cambiar la dinámica del hospital, no se pueden resolver temas centrales” sentenció el cardiólogo.

Las guardias y un plan

El presidente del Círculo Médico enfatizó que uno de los temas centrales es el de la Guardia del Hospital. “La Guardia no funciona debido a que viene teniendo el triple de asistencia que hace cinco años atrás porque no tiene consultorios externos, porque ediliciamente no se puede trabajar, porque la inseguridad del profesional y del paciente es cada vez más creciente, porque los insumos son escasos” resaltó, analizando entonces que “todo va sumando a una misma bolsa que va constituyendo un combo muy complejo”.

“Hoy nadie quiere hacer guardia” se sinceró Sein. “Los profesionales están cobrando la mitad y un tercio que lo que cobran en la región, por lo que en honorarios profesionales están muy retrasados; la situación es muy compleja, y cuando los directivos la quieren asumir, encuentran huecos y baches en todos lados para cerrar las dificultades”, sostuvo.

Por otra parte, en una aseveración crítica, el profesional médico apuntó que “no hay un plan estratégico para el 2017, esto necesitaría una inversión significativa para que el hospital cambie su infraestructura o por lo menos comience a hacerlo”. Y ratificó la necesidad de implementar la carrera médico hospitalaria, un viejo reclamo de la APTS (Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud).

“Nosotros hacemos el reclamo técnico, pero la solución política la tiene que dar el Ejecutivo” opinó Sein, indicando que “el Ejecutivo se excusó que no hay aprobación de presupuesto con aumento de tasas, etc, etc., pero es responsabilidad del Ejecutivo buscar más presupuesto, ya sea provincial, nacional, municipal, lo que sea. Lo que está claro que en el plan de infraestructura del año que viene, no hay algo que esté destinado a salud”.

“No se pueden llevar políticas adelante si el Ejecutivo no tiene claro adonde quiere ir” sentenció con dureza el médico y explicó luego que “esto se debatió bastante, no se llegó a una definición concreta, quedaron en manos del área política las definiciones de fondo”

Ya sobre el final de sus reflexiones Mariano Sein calificó igualmente como ““sumamente positiva a la reunión”, explicando que la calificación surge de que nunca otro intendente los había convocado a todos los profesionales médicos para debatir la cuestión,

“Se debatió sin tapujos, nadie tuvo limitación para decir las cosas; eso fue todo muy sincero y positivo ya que entendemos que se le dio al Ejecutivo una pintura, un matiz de cómo veíamos la situación; dimos nuestro parecer y estamos dispuestos a debatir” sostuvo, aunque aclaró que “está claro que está netamente en manos de la definición política qué es lo que se quiere hacer. Hay cosas que están esperando la resolución política desde hace meses, como por caso el conflicto con OSPIC, que no tiene cobertura en la ciudad de Coronel Suárez; estamos subvencionando una obra social con atención gratuita en el hospital”.

Y al calificar lo sucedido a lo largo de este año Mariano Sein sentenció que “ha sido un año neutro, un año en el que no se ha resuelto absolutamente nada, no tenemos este año ninguno de los hitos que pretendíamos transformar”.

Hecho este análisis, el presidente del Círculo Médico terminó concluyendo que “pese a ello es cierto que hemos transitado un camino muy importante; creo que el Concejo Deliberante va a aprobar la carrera médico hospitalaria, porque no hay forma sino, de seguir trabajando, y creemos nosotros que todo el mundo ha tomado conciencia de esa situación”. “Pero todavía no está concretado”, lamentó finalmente Mariano Sein.