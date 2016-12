“En esta Navidad gasten menos y miren más a Jesús que nos llama al perdón y la reconciliación”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

“No hay pecado que Dios no perdone”, enfatizó el misionero Daniel Salvucci

Afirmó el Misionero Daniel Salvucci en su paso por Coronel Suárez quien participó de la Hora Santa que se realizó en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Indicó que “la gran enfermedad en este tiempo es la soledad, porque a pesar de tanto bombardeo de información las personas desarrollan angustias, odio, resentimiento y eso va atenazando las almas dejándolas cada vez con más tristeza”.

Por pedido del cura párroco Diego Kessler, el Misionero Daniel Salvucci participó de la hora Santa que se desarrolló en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen el último viernes 9 de diciembre, pasadas las 21 horas donde reunidos junto a la comunidad se llamó a la reflexión poniéndose en manos de Jesús las penas, alegrías, sufrimientos y problemas del diario vivir, en vísperas de una nueva Navidad.

“En la Hora Santa miramos a Jesús, tal cual como decía Santa Teresa de Calcuta, que si ella no miraba todos los días a Jesús expuesto en el santísimo no hubiera podido trabajar con los leprosos o con las personas que tiraban moribundos en los basurales de Calcuta y por la humanidad, y así lo hizo esa flaquita de Albania que para su velorio asistieron más de 3 millones de hindúes”, reflexionó el misionero.

Al respecto indicó que “Dios siempre está para responder a cada una de nuestras inquietudes y súplicas, Dios es vida en abundancia de acuerdo a las circunstancias que nos toca vivir; yo también tuve mis cruces en la vida, la pérdida de un hijo, el alcoholismo de mi padre, un hermano con SIDA y gracias a Dios y a Jesús es que pude recuperar la alegría, la esperanza, la confianza, la sonrisa que vamos perdiendo cuando están alojadas dentro de nosotros esos sentimientos que nos colman de tristeza y dolores que permanecen como tumores dentro nuestro”, afirmó.

“Nadie debe sentirse tan culpable por haber medito la pata, en ese caso no podría mirar a Jesús, porque yo me convertí en un calabozo”, subrayó y agregó, “recuerdo que un cura entró al calabozo y yo pensé este me va a pegar un reto bárbaro, sin embargo me miró y me dijo: Dios te ama, si te dijeron que te castiga es mentira, si te dijeron que te mira como un juez también, Dios te ama”, valoró.

El misionero Salvucci compartió con la feligresía de Coronel Suárez “acciones que Dios hace por ahí”, como el trabajo evangelizador que realizaron en ciudad Juárez –la más violenta del mundo--, en Ushuaia, en la Villa del Padre Pepe y relató testimonios de personas que han estado mal y con “mirar a Jesús” han logrado recuperarse y salir adelante.

De norte a sur y de este a oeste, en cada rincón de la Argentina y Latinoamérica el misionero siembra en cada paso, intentando llevar esperanza en los lugares donde la tristeza y el abandono se han apoderado de familias.

“Nosotros sembramos, somos viajeros que vamos ligeros de equipaje a decirle a los vecinos que las respuestas ácidas de la vida tienen que ver con que Dios está abandonado en los sagrarios, que el Señor está solo y nosotros solos afuera”, señaló.

“Creemos que la gran enfermedad en este tiempo es la soledad, a pesar de tanto bombardeo de información, existen grandes soledades en las personas que desarrollan angustias, odio, resentimiento y eso va atenazando las almas dejándolas cada vez con más tristeza”.

“Nuestra misión es acercar la palabra de Dios para que Jesús sea amado, no puedo amar a lo lejos, tengo que escuchar a Jesús, verle sus gestos, caminar juntos y compartir su mesa; el amor de Dios es gratis, maravilloso, hemos visto conversiones de sicarios de la droga, de traficantes, prostitutas, adictos de todo tipo cuando tras reflexionar en una hora santa”.

Comentó que en ese andar, han fundado más de mil capillas en Latinoamérica, de ellas 250 en Argentina y los frutos se traducen en “alegría y paz interior tras el encuentro con Jesús”.

La Familia está diezmada por el consumismo





“El Señor restaura y repara la unión familiar y de los matrimonios, porque la herramienta fundamental que Dios, en la persona de San Juan Pablo II, ofrece a las familias es el perdón y realmente en la actualidad están diezmadas, los niños sufren un mal que los Obispos llaman “hijos huérfanos de padres vivos”, ya que los padres viven para trabajar y gastar mucho”, señaló.

“Se vive una intrincada cadena de angustias, esfuerzos y de histerias que nos terminan alejando a todos de todo, los padres desconocen a sus hijos, los hijos no tienen dialogo con ellos y se genera una angustia que el Señor se quiere encargar de encaminar e iluminar”, subrayó y recordó que “es una propuesta que se ve muy simple en los evangelios: el primer salvado fue un ladrón, en otro el Señor demuestra su predilección en amor sano y santo en las prostitutas, “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra” dijo ante una de ellas, la misma que en el final de sus días le secó las lágrimas y sangre de su rostro”.

La Iglesia es un hospital del dolor





Con firmeza indicó que “la respuesta de la gente pecadora es la que Dios quiere, por eso estoy acá en Coronel Suárez, la Iglesia es un hospital de gente con problemas, angustias y pecados por eso queremos invitar a la gente que miren a Jesús”.

“No hay pecado que Dios no perdone”, subrayó el misionero y agregó, “hay gente que se queda clavado con algo en su historia, culpándose por años y acusándose, pero es necesario que se dejen amar por el Señor”.

Y al cerrar la nota dejó un mensaje de cara a la próxima Navidad, “no coman mantecol, lechón, turrones que son mentiras del sistema del consumo, porque eso no es la Navidad. La Navidad es el cumpleaños de Jesús que nació en Belén en un chiquero, con olor a animales, un Jesús que nos viene a demostrar que estamos exagerando con el sistema de consumo, con las compras y las cuotas y la histeria que se genera en las vidas, por lo tanto no hace falta tanto en las mesas porque esa no es la esencia de la Navidad”.

“La Navidad es un Dios que se hace hombre para demostrarnos que hay una dignidad y una capacidad de amor enorme en nosotros, de perdón, de reconciliación y ese es el camino, gasten menos y miren más a Dios”, concluyó el misionero Daniel Salvucci.