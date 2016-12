Con el título bajo el brazo, jóvenes y mayores festejaron su egreso

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Fueron muchos los jóvenes y adultos que aprovecharon la oportunidad y obtuvieron su preciado título de secundario, demostrando que no importa la edad cuando hay voluntad y esfuerzo

Son aquellos que formaron parte del plan FinEs y que completaron su secundario trunco, o lo hicieron de forma completa. La ceremonia se realizó el pasado miércoles en el salón del Concejo Deliberante

El pasado miércoles más de 70 jóvenes y adultos recibieron su diploma por haber terminado su ciclo secundario en el plan denominado Fin Es que propende a que aquellos mayores de 18 años que no completaron sus estudios secundarios lo hagan

En una larga ceremonia llevada adelante en el Concejo Deliberante los egresados recibieron sus diplomas y medallas y además la bandera fue entregada por el abanderado saliente a su nuevo portador.

Al colmado recinto de familiares y amigos de los egresados se sumaron la presencia de autoridades educativas y de la Municipalidad encabezados por el Secretario de Gobierno Guillermo Sol. Tras esto el protocolo de rigor de cantar el himno los egresados fueron convocados al salón, donde tras escuchar el discurso de las docentes Noelia Desch y Natalia Caldera leyeron un mensaje, tras lo cual los familiares de los egresados, que fueron nombrados de a uno, entregaron los diplomas y medallas correspondientes.

Críticos y con principios

En la parte medular del mensaje señalaron que: “Trabajamos mucho para construir ciudadanos críticos con principios y autónomos con saberes que permitan a cada uno de nuestros alumnos a ser reflexivos”.

“Es un lugar de encuentro y comunicación en múltiples momentos que nos enriquecieron por la posibilidad de la entrega de unos a otros, especialmente con aquellos grupos con los que comenzamos tres años atrás donde la relación alumno docente es otra”.

“Hoy egresan personas maravillosas. Algunos dejaron de lado sus familias y lograron obtener el ansiado título. Para que no se olviden a nosotros vamos a dejarles algunas tareas: Ejercicio 1: Educar a sus familias con valores, 2: siempre dar lo mejor de cada uno. 3: Persigan sus sueños sin bajar los brazos aunque surjan dificultades; hay que saber sobrellevarlas. 4: Recuerden que nadie alcanza la meta con un solo intento ni alcanza la altura con un solo vuelo”.

Desde cero

La Coordinadora del Plan FinEs 2 Claudia Martel dijo en uno de los párrafos salientes de su discurso que: “Arrancamos de cero, remándola juntos y aquí están los resultados. Tres años del plan Fin Es que creció mucho. Con ustedes compartimos los tres años y los hemos visto crecer, aprender, esforzarse, luchar, pelear y vencer las dificultades. Es un enorme placer haber compartido todo ello”.

“Siempre recuerden esto, cuando los profesores les exigíamos cosas que no les gustaban tanto. Aquí está el resultado lo lograron. Sigan esforzándose”.

Tres egresados, María Belén Duckwen Rau, Daniela Wagon y Paola Magliano, se dirigieron a sus compañeros para expresar sus sensaciones acerca de la meta lograda y del tránsito a través de los tres años de curso.

“Llegamos al final de esta etapa increíble la que recordaremos siempre”, expresó Duckwen. “Este es un momento de esperanza que nos traerá seguramente un futuro mejor”. Más delante dijo: “No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños, no te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte que es caso un deber, no abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario, no dejes de creer que tus palabras y tus actos si pueden cambiar el mundo, pase lo que pase nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión la vida es desierto y oasis”

“No permitas que la vida te pase sin haberla vivido”, cerró expresando la joven.

A su turno Daniela dijo tras agradecer a autoridades, docentes, compañeros, familia esposo e hijos dijo: “Todo aquel que desee estudiar aunque sea un solo año o los tres no lo postergue más, hagan el esfuerzo, no pierdan la oportunidad, les aseguro que vale la pena”.

Paola Magliano dijo: Somos un grupo de personas con ganas de superarnos cumpliendo un objetivo nada fácil. Los que trabajamos, tenemos familia, velamos por alguien más. Nuestro deseo se ha realizado. No vamos a bajar los brazos, nunca es tarde. ¡Sí se puede!”

Día de fiesta

Luego de los alumnos Silvina Díaz, inspectora jefe distrital, señaló que “hoy es un día de fiesta. Celebramos que 75 personas adultos, mayores de edad., en distintas etapas de su vida y distintas circunstancias han logrado cumplir un sueño. Lograron un objetivo”.

“Hoy nos dejan un gran mensaje: de que nunca es tarde, de que hay segundas oportunidades. Felicitaciones a todos. Deseo que siempre en su vida elijan este tipo de proyectos”.

Por su parte la inspectora Alicia Bordoni dijo: “Ya les han dicho todo, y yo agrego mis felicitaciones a todos los profesores” y luego los nombró a todos por su nombre de pila. Chicos felicitaciones. Familia es un gran placer verlos aquí acompañando a los suyos. Muchas gracias y a disfrutar.

Tras esto se retiró la bandera y concluyó la ceremonia.





Los egresados

Sede Nº 1 Escuela Primaria Nº 20 Villa Belgrano

Alanis, Gisela; Aldecoa, Alicia; Beckerle, German; Beier, Rodrigo; Belo, Leonardo; Bertolloto Chiape, Lorenzo; .Braganza, Melisa; Burckardt, Maximiliano; Busch, Carolina Soledad; Cabanillas, Olga Alejandra; Cantero, Jonathan; Chironi, Lucrecia; Coria, Fernando; Cruz , Marianela Anahí; Duckwen Raúl, María Belén; Ferreyra, Ivana; Giménez, Fermín; Glock, Guadalupe; Glock, Yanina; González, Karen; Hartman, Mauricio; Heit, Nelson Luciano; Hoyos, Guillermo Ezequiel; Hubert, Gastón Ariel; Jacobo, Clara Elena; Kalpin, Jonathan; Kloppertanz, María Eugenia; Krieger, Marcos; Daniel; Labin, Pablo Ariel; Ledesma, Juan Cruz; Ledesma, Roció; Lugo, Roque; Lupardo, Andrea; Magliano, Daniela Rosana; Medeiro, María Belén; Medina De Lucca, Oscar; Mensi, Pedro Ignacio; Montes De Oca, Federico; Montes De Oca, Florencia; Noli, Maricruz; Olmedo, Claudia Maricel; Ortega, Bruno Fabián; Otermi, Ornela; Piñero, Erika; Quintanilla, Florencia Magali; Quintanilla, Maira Ayelén; Ramos, María Luz; Resch, Diego; Resch, Martín; Robein , Oriana; Rodríguez Angeleri, Leandro Sergio; Rodríguez, Eugenia Vanesa; Rodríguez, Micaela Lujan; Rolhauser, Lucas; Rolheiser, Alfonsina; San Esteban, Sabina; Sánchez, Griselda; Sanz, Florencia; Schwab, Sofía; Tolosa, María Ivana; Torres, Marina; Ullman, Roció; Verdugo, Juan Argentino; Wagón, Anabella.

Sede 2: Escuela Primaria Nº 3- Pueblo San José

Bender Juan Cruz; Coria Lucía Luján; Crunger Angélica M.; Duckardt Michelle; González Mónica Natalia; Rolhaiser Jesica Lorena; Schell Juan Ignacio; Schmidt Pedro Andrés; Sieben Gisela Milagros; Steinbach Stela Maris; Suárez Carla Beatriz; Valenzuela Guerra Franchesca D.; Videla Roció Estefanía; Wagon Paola Irene; Weinbender Jesica Pamela