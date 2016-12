El Concejo Deliberante rechazará el pretendido aumento de tasas

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Los concejales de la oposición fueron claros: no habrá aumento de tasas mientras no se presten los servicios, se hagan las obras y se consensúe con los ediles. El dictamen negativo al aumento también fue firmado por el bloque del Frente Cívico y Social

En conferencia de prensa, los concejales de la oposición expresaron que no propiciarán ningún aumento en las tasas urbanas y tampoco en la Tasa Vial, argumentando que el Gobierno municipal tiene dinero para hacer obras y hacer eficiente los servicios públicos. Hubo fuertes críticas y se llegó a decir que “el municipio no es una financiera”, en alusión a la práctica de mantener, por parte del Ejecutivo, los dineros públicos en plazos fijos y fondos comunes de inversión. Los ediles afirman que descartaron que haya intencionalidad política sino que se sienten menospreciados porque no sólo no se ejecutan las prioridades que piden los vecinos sino que tampoco se responden los más simples pedidos de informes.

Después de haber mantenido una reunión con el intendente Roberto Palacio y la secretaria de Hacienda, Silvana Weimann, el lunes por la noche, los ediles que conforman el arco opositor en el Concejo Deliberante se reunieron y redactaron el dictamen sobre las ordenanzas Fiscal e Impositiva para el año 2017, contrariando las pretensiones del Ejecutivo, ya que no propician el aumento de ninguna tasa, no habrá aumentos en las urbanas ni en la Tasa Vial.

“No ponemos palos en la rueda ni desfinanciamos (al Gobierno municipal) sino que planteamos que el Ejecutivo gobierne, porque hasta ahora no ha hecho absolutamente nada”. Guillermo Recalde

En este sentido, el Gobierno municipal quería aumentar las tasas urbanas en un 50% y la Vial en un 60%, considerado extremadamente excesivo por parte de los concejales de los bloques opositores, quienes afirman que no se ha comenzado a gobernar, no hay obras en ejecución ni terminadas, que lo que se hace es mínimo, que las calles están destruidas y que, especialmente en Huanguelén, hay problemas con el alumbrado público, el tránsito y se siente un clima de inseguridad en crecimiento. Mientras tanto, el Gobierno municipal tiene 64 millones de pesos en fondos comunes de inversión y, a lo largo del año, ha tenido beneficios por intereses que superan los 4 millones de pesos y nadie sabe dónde están ni en qué se han invertido.

Ahora bien, en la sesión extraordinaria de esta noche quedarán aprobadas las ordenanzas Fiscal e Impositiva para el año 2017 sin modificaciones, lo cual obliga a que se devuelva el Presupuesto para su reformulación, sin el aumento pretendido por Roberto Palacio y su equipo de gobierno. ¿Qué puede suceder? En primer lugar, pueden ser vetadas las dos ordenanzas y volver al Concejo Deliberante para ser ratificadas, para lo cual la oposición no tiene los votos necesarios, que son los dos tercios y en este caso, quedan vigentes las normas del año en curso, que es lo mismo que aceptar lo que se vote esta noche. El Ejecutivo se encuentra frente a una encrucijada, ya que de vetar deberá gobernar con un Presupuesto prorrogado, sin poder incrementar el mismo en los 100 millones en más que enviará durante el año próximo el Gobierno provincial.

“Un aumento excesivo”

Ayer por la mañana, los presidentes de los bloques de concejales de la oposición llevaron a cabo la conferencia de prensa a la que fueron convocados los medios de comunicación para anunciar la firma del dictamen que rechaza en todos sus términos los proyectos de ordenanzas Fiscal e Impositiva del año próximo, fundamentándose la medida en que la comuna de Coronel Suárez al cierre de la semana pasada disponía de 130 millones de pesos entre recursos ordinarios y afectados a tareas específicas, de los cuales 64 millones se encontraban en plazos fijos a corto plazo.

“El pensamiento es que debe el Intendente juntar la plata en su ciudad, aumentando las tasas, y si la pueden mantener en la Provincia, mejor… ellos (los funcionarios provinciales) quieren que le saquen la plata al pueblo y después ven si le liberan o no dinero (al municipio)”. Fabián González

El rechazo de los concejales no solo se extendió a los porcentajes sino también a su forma de cálculo ya que en algunos tributos, como por ejemplo Seguridad e Higiene, se volvió a insistir con una base de cálculo diferente a la tradicional, incluyendo en ella la facturación comercial y la masa de empleados.

No obstante, frente a lo intransigente que parecería en principio la decisión de los ediles, se esforzaron en explicar que de haber modificaciones en la política municipal durante los meses de marzo o abril se podría llegar a negociar algún porcentaje de aumento en algunas de las tasas, siempre y cuando los servicios se normalicen y los beneficios lleguen a la comunidad, lo cual no está ocurriendo en la actualidad.

Fue el concejal Guillermo Recalde (UNOS) el primero en explicar las razones de la decisión que habían tomado, expresando que “lo más preocupante para los vecinos siempre es el aumento de tasas por lo que los concejales de la oposición hemos concluido que debemos firmar un dictamen con tasa 0%”, para agregar que “esto no es desfinanciar al municipio ni nada por el estilo”.

Seguidamente, explicó que “estamos asumiendo como propia la queja de la población, que ya no soporta un aumento más; la idea es terminar el año con tranquilidad y darle las herramientas necesarias al Intendente para que comience un año administrativo con todo aprobado por el Concejo Deliberante”, ya que tendrá ordenanzas Fiscal e Impositiva y devolverá el Presupuesto para que en un tiempo prudencial, no de más de seis meses como este año, reformule la propuesta.

Recalde señaló que “no ponemos palos en la rueda ni desfinanciamos (al Gobierno municipal) sino que planteamos que el Ejecutivo gobierne, porque hasta ahora no ha hecho absolutamente nada”.

“(Desde Salud) requiere un auto urgente para problemas de salud, para trasladar pacientes, sin embargo se compraron tres camionetas para uso de los funcionarios, así no se puede dar un aumento de tasas”. Oscar Durand





Además, afirmó que “necesitamos que el Ejecutivo gaste la plata que tiene y que lo haga bien. Coronel Suárez tiene disponibilidad de recursos ordinarios y afectados que no están siendo utilizados, pero paralelamente se pretende cargar a los vecinos con un nuevo aumento de tasas, por lo que nosotros exigimos que comiencen a hacer cosas y luego evaluaremos cada una de las tasas”.

En este sentido, se preguntó “cuál es la razón de tener dinero inmovilizado y por el otro lado quieren aumentar un 50% las tasas a los contribuyentes, cuando no vimos durante este año infraestructura nueva ni algún avance del municipio”, dejando en claro que “este Cuerpo se comprometió a trabajar en conjunto con el Ejecutivo para destrabar los fondos afectados desde la Provincia y no se hizo, no quisieron nuestra participación”, explicando que “la Ley Orgánica Municipal prevé destrabar los fondos con devolución a un año o 24 meses, para realizar obras y llevar bienestar a la población, es por eso que afirmamos que debemos hacer más eficiente el recurso monetario”.

Seguidamente, afirmó que “este Concejo Deliberante ha estado a la altura de las circunstancias, aprobando innumerables compensaciones de partidas por alrededor de 20 millones de pesos e incluso aprobando una ampliación presupuestaria de 25 millones de pesos”, explicando que “el Ejecutivo planchó las reuniones con los funcionarios de las áreas durante todo el mes de noviembre, por lo que no pudimos tener información exacta”.

“Lo que exigimos es que empiece a demostrar y hacer lo que ha prometido en campaña y a lo largo de este año”, sentenció Guillermo Recalde, quien cerró su primera intervención afirmando que “ayer (por el lunes), planteamos que si el Ejecutivo pretendía un 50% de aumento, lo primero que debe hacer es seducir a los concejales e informar qué debe hacer cada área, que es lo que no hicieron y plancharon esto durante un mes, recién ayer (por el lunes) tuvimos la primera reunión con la Secretaria de Hacienda”.

Simples razones

El edil renovador Fabián González, al explicar las razones de la decisión, argumentó que “la inflación que está prevista por el Gobierno nacional para el año próximo es del 17 o 20%, entonces por qué aumentar el 60%; los sindicatos han cerrado las paritarias de este año y ninguno superó el 40%; además, le señalamos al Intendente que tiene que entender que Coronel Suárez estuvo dos meses paralizado por paros municipales, los caminos no se han reparado ni las calles se han arreglado, no se cumplieron los servicios básicos”.

En este momento, González recordó que acompañó al Intendente y funcionarios municipales a reunirse con gente del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y manifestó que “el pensamiento es que debe el Intendente juntar la plata en su ciudad, aumentando las tasas, y si la pueden mantener en la Provincia, mejor… ellos (los funcionarios provinciales) quieren que le saquen la plata al pueblo y después ven si le liberan o no dinero (al municipio)”.

Además, dijo que “el Gobierno provincial se quiere garantizar alguna obra para el año electoral y cortarán las cintas junto al Intendente”.

En este panorama, González dijo que “no será tasa 0% durante todo el año, si el Intendente se pone a trabajar tendrá un aumento de tasas pero en este marco; hoy, no hay aumento porque todo está destruido y esto es lo que recogemos del vecino”.

Indicó que “no podemos escapar a la realidad, quien debe hablar con el pueblo es el Intendente y apareció hace algunos días, pero no habló de ninguno de estos temas álgidos, tampoco habló con los concejales y es nuestro deber garantizarle al pueblo que no seguirán esquilmándole sus bolsillos”.

“La Municipalidad no es una financiera”

En tanto, el concejal Oscar Durand (Movimiento para la Victoria) habló de los incumplimientos en los servicios y de las responsabilidades indelegables del Estado municipal que no se están asumiendo.

“Se deben transparentar los fondos”, indicó Durand, en el sentido que nadie sabe qué se hizo con los intereses que ha generado el dinero colocado en la especulación, para añadir que “los servicios no se han cumplido correctamente durante el año por eso hoy proponemos un 0% de aumento de tasas y a medida que avance el 2017 evaluaremos cómo va la administración municipal y estudiaremos la factibilidad o no de un incremento de tasas”.

Volviendo al dinero que está disponible, el edil dijo que “no han sido claros en estos números, por eso es necesario transparentar”, indicando que a la reunión del lunes el Intendente y la Secretaria de Gobierno asistieron sin ningún informe, todo fue verbal.

“Queremos zamarrearlos (a los funcionarios del Ejecutivo), quienes dijeron que iban a comenzar a gobernar en marzo, pero no dijeron de qué año, quizás sea del próximo”. Rodolfo González





“Todo fue verbal, no entregaron ningún documento y seguían con la intención de convencernos de aumentar las tasas en los porcentajes indicados”, expresó Durand, quien añadió que “el asalariado no soporta más presión tributaria; además, hay desatención en las instituciones, como por ejemplo en el Hospital, en donde se vive una situación crítica”.

Al explicar la situación, dijo que el sector “requiere un auto urgente para problemas de salud, para trasladar pacientes, sin embargo se compraron tres camionetas para uso de los funcionarios, por eso digo que el panorama es negro y es imposible aprobar un aumento de tasas en este marco”.

A su turno, Claudio Holzmann aseguró que “esto no es cerrar las puertas, es solo poner un compás de espera y ver cómo funciona la comuna en los próximos meses en virtud a las solicitudes que hemos hecho desde el Concejo Deliberante”.

“Los servicios han sido altamente deficitarios en este año”, afirmó Holzmann, quien dejó en claro que “falta mucho por hacer y la comunidad de Coronel Suárez se lo merecen; por lo tanto, los incrementos solicitados son desmedidos”.

Desde Huanguelén

Los concejales con residencia en la localidad de Huanguelén estuvieron representados en la conferencia de prensa por el edil Rodolfo González (Movimiento para la Victoria), quien fue categórico al considerar que “esto no es una jugada política ni estamos quitando gobernabilidad, sino que le decimos al Gobierno municipal que asuman la responsabilidad de gobernar, que es para lo que el pueblo los votó, para trabajar por el pueblo y cuando veamos que esto está en marcha, en funcionamiento, volveremos a debatir el tema y se le pondrá un aumento a las tasas”.

Fue preciso al señalar que “el Intendente puede tener la necesidad de aumentar las tasas pero la gente tiene la necesidad de que le aumenten el salario, el comerciante que pare la recesión, el productor que le arreglen los caminos y, en definitiva, todos tenemos la necesidad de que pare la inflación, que es el mal de todos. Se debe pensar en el pueblo y debemos decirle al Intendente que trabaje”.

Rodolfo González dejó en claro que ningún pedido de informes que ha presentado y aprobado la oposición fue honrado, no hubo respuesta alguna. “En un momento se nos reunió para hablar de obras por 52 millones de pesos y no hemos visto nada, no se ejecutó nada. En Huanguelén, hay falencias en el alumbrado público, en seguridad, en el tránsito, sobre todo en los servicios básicos que están muy resentidos”.

“La oposición ha sido bastante complaciente y no hemos recibido respuestas a ninguna de nuestras preguntas”, indicó González, quien además señaló que “sentimos impotencias y queremos zamarrearlos (al Ejecutivo), quienes dijeron que iban a comenzar a gobernar en marzo, pero no dijeron de qué año, quizás sea del próximo”.

En el final de la conferencia de prensa, Fabián González, Rodolfo González, Guillermo Recalde y Oscar Durand coincidieron en afirmar que no se trata de cuestiones políticas, sino de la necesidad de ponerse a gobernar por y para la gente.

“Queremos ver tan siquiera un gesto del Ejecutivo de cara a la gente; nunca vimos un gobierno municipal así, como el que tenemos hoy, ausente”, sentenció Oscar Durand, quien afirmó que “pasamos de un Coronel Suárez líder en la Sexta Sección Electoral a un Coronel Suárez parado, producto del cambio que la gente votó confiada pero que terminó siendo contraproducente a los intereses de nuestros vecinos”.