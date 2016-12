Al gran pueblo de Coronel Suárez… Salud!!!!!

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La agrupación vecinalista Unos criticó durante el estado y la atención que se brinda en el Hospital Municipal

Queremos desde este espacio poder informar la situación del estado de salud del municipio, porque consideramos que tenemos la obligación hacerlo, porque las propuestas duermen en escritorios, o mejor dicho las propuestas de campaña nunca se tuvieron en cuenta y no se pusieron en práctica.

Recordemos el discurso de campaña de “Cambiemos” en materia de salud … “tenemos 30 personas trabajando en el equipo de salud”… De ese equipo hoy no se cuenta con un director del Hospital, hubo un secretario de salud que renunció y quien está a cargo ahora ingresó como directora. En resumen en 12 meses renunciaron dos funcionarios uno con tiempo record de permanencia (4 días) y a la fecha no se cuenta con el puesto de Director cubierto. La realidad indica que las promesas de campana otra vez fueron una foto, el tiempo determina y muestra la verdad. Del equipo de 30 personas nadie da la cara, nadie asume el riesgo y peor aún nadie colabora con el sistema de salud.

Para empezar Coronel Suárez hace algunos años atrás se destacaba como referente en la zona en materia de salud. Lo fue hace mucho tiempo y la referencia se fue esfumando hasta el día de la fecha en donde hace 6 meses el hospital no acepta pacientes de otros distritos ( con o sin obras sociales) por lo que implica gastar más, en internación, cirugías o diagnóstico ( raro porque aceptar pacientes con obra social implica poder facturar). La versión oficial es que la causa de la no aceptación de estos pacientes es por un agotamiento del “presupuesto” en el mes de Septiembre de este año, esperando llegar a comenzar a utilizar el nuevo presupuesto 2017 (frazada corta). Pregonamos salir a ganar la zona ofreciendo servicio, diagnóstico, tratamiento e internación a través de contratos con municipios vecinos que no cuenta con nuestra infraestructura y que derivan a otras ciudades. Debemos considerar un hospital que facture y que maneje los propios fondos que la salud genera. No es difícil transparentar gastos, fondos y facturación asignando una cuenta propia a Salud.

Hoy el sistema de salud tiene una visión de reducción y no se tiene control del mismo. Más del 50 % de los médicos de guardia son de otros distritos, y se abona además del valor de la guardia, los gastos de traslados, viáticos que eso requiere. El Hospital de Huanguelen, por ejemplo, es asistido por anestesistas de otros distritos, y los nuestros migran a trabajar a otras ciudades, contando con equipamiento para trabajar un solo día en la semana. En el área de quirófano del Hospital de Coronel Suárez los problemas son muchos: goteras dentro de los quirófanos cuando llueve, uno de los quirófanos se encuentra cerrado porque la camilla se rompió y no se arregla hace 20 días (funciona un solo quirófano solamente a la vez) rotura de cerámicas en las paredes, insumos que se reponen a cuenta gota, rotura de vidrios de puertas de quirófanos sin cambiar hace 6 meses, todo esto por falta de presupuesto.

Es necesario ordenar el servicio. Implementar un servicio de clínica médica por concurso, al igual que cirugía general, ginecología y traumatología. Esto, se llama carrera médico hospitalaria, un silencio completo de este gobierno y de una Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud que se la encontraba más combativa en periodos anteriores estando actualmente peor que en esos tiempos. Desde este espacio político proponemos instalar la carrera profesional hospitalaria paulatinamente, progresivamente, pero este gobierno ni la menciona, porque consideramos que esto es fundamental para ordenar servicios, hacerlos más eficientes y que los más capacitados ingresen por concurso y no a dedo.

A nivel edilicio todo por hacer. Se pasó un invierno sin calefacción en áreas críticas, ya que la caldera se instaló en el mes de Octubre. Se debe reestructurar áreas como terapia intensiva donde ya se debería contar con 3 camas más como mínimo, la planta quirúrgica y modernizar el sistema de historias clínicas a través de sistemas informatizados. Mejorar el sistema eléctrico que hoy sigue siendo pésimo, ya que hay fases que saltan y las cámaras de seguridad que no graban además de contar con personal de seguridad, que desapareció del hospital hace 4 años y nunca más regresó.

Desde UNOS propusimos la autogestión del hospital en salud, un seguro de salud para poder determinar a cuanta población se debe cubrir y la articulación con la Clínica para balancear trabajo, servicios, obligaciones y responsabilidades. Hoy hasta lo que sabemos nunca se reunió este gobierno con los entes privados para establecer un proyecto de trabajo en común.

Le exigimos al Intendente Municipal conocer un proyecto y un plan de salud para los años venideros. Hoy nadie sabe nada. Preocupa que no se hable del futuro de la Carrera médico hospitalaria, de la ampliación de hospital local, de los Centros primarios de la Salud, de la mejora de servicios y del rumbo que se debe tomar en materia de salud. Se necesita que el Hospital funcione.

“Cuánto tendremos que esperar para que el equipo de salud de 30 personas que este gobierno dijo tener trabajando en campaña pueda encontrar las respuestas, comiencen a gobernar, colaboren y cubran los cargos que están vacantes.”

UNOS – Coronel Suarez