“Se pusieron muchas expectativas sobre un segundo semestre que nunca llegó”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio se solidarizó con Ernesto Dorado, que lleva adelante una lucha a favor del comercio minorista, solicitando el control de la instalación de grandes superficies comerciales, quien ha recibido dos amenazas anónimas.

Sobre el particular Damián Forani, Presidente de la entidad gremial, dijo que “nos solidarizamos con Ernesto Dorado. No sabemos quién hizo la amenaza, pero este hombre está haciendo un reclamo justo, que está muy bien, que la Cámara acompaña y acompañó. Me parece una barbaridad que estemos llegando a estas instancias, cuando realmente la Cámara ni los comerciantes, ni nadie, emplearon la violencia para expresarse. Generar esta respuesta por parte de alguien es una expresión poco feliz, que repudiamos ciento por ciento”.

Haciendo una evaluación del año transcurrido, desde el punto de vista comercial, consideró que “es un año un poco raro, muy difícil y muy complejo. La verdad que comercialmente ha sido un 2016 complicado. Uno llega a esta época y trata de hacer un balance, ve el año próximo, pensando que podremos tener revancha. Esperemos que sí. Este año se pusieron muchas expectativas sobre el famoso segundo semestre del gobierno que nunca llegó y creo que eso también hizo un poco de mella en cada uno de los comerciantes e industriales que hoy vieron su negocio todavía muy golpeado por esta merma en el consumo que hay. Creo que hoy casi todo el mundo piensa en las expectativas de esta Navidad y los ojos puestos en el año 2017, que esperemos que sea bueno”.

Agregó que “el asalariado, por los aumentos de impuestos o el reacomodamiento de tarifas, como lo llamó el gobierno, hizo que su bolsillo sea cada vez más flaco. Y en contraposición tenemos al comerciante y al industrial que ve mermadas sus ventas por este motivo. Se produce un cuello de botella importante, que esperemos que el año que viene se subsane”.

¿En qué se sustentan estos buenos deseos para el año que viene? Responde Forani que “uno está esperando que esta inflación la puedan bajar o mantener. La expresión de deseos de la Presidencia de la Nación, que no sea mayor a un 17 o 20%, se plasme en la realidad y que se pueda aplicar un poco esta disparada de precios”.