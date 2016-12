Bautista Segonds, el secreto mejor guardado de la Copa Davis

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Juan Bautista Segonds, suarense y exitoso en su nueva postura de vida

El hombre vinculado desde siempre con el rugby es el coach holístico del conjunto argentino. Con un trabajo basado en valores alineó a los jugadores a los deseos de Daniel Orsanic, y los convirtió en un verdadero equipo

Por Santiago Martella









“Mejor hagamos la nota a la vuelta de Croacia, con la Copa. Porque vamos a salir campeones”. Está convencidísimo de lo que dice. Habla muy seguro Bautista Segonds, cuando Toda Pasión le propone conversar con él para contar su trabajo, que no es secreto pero que tampoco es muy conocido en el equipo de Copa Davis de Argentina.

Y tenía razón. El tenis nacional logró por primera vez la Ensaladera de Plata en una serie para el recuerdo. Y como lo prometió, Segonds cuenta al regreso de Zagreb su experiencia como el coach holístico del conjunto celeste y blanco. Y aunque en muchas de sus respuestas se va a "esconder" detrás de elogios para Daniel Orsanic o los jugadores, su aporte fue muy importante para lograr lo que se consiguió. Que no fue sólo el resultado numérico, sino un cambio de paradigma en el tenis.

-¿Cómo llegás al tenis? Porque vos siempre estuviste muy vinculado al rugby.

-A través de un amigo, Daniel Montero. Causalmente, me invita al final de polo del Abierto de Hurlingham 2014, y en la mesa estaba también Armando Cervone, presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Ahí nos conocimos. La semana siguiente viajé a Europa y en avión estaba él también. A mi regreso nombraron a Daniel Orsanic capitán del equipo de Copa Davis y Daniel Montero organizó una reunión en noviembre de ése año. Quería trabajar sobre los valores del tenis, Orsanic.Cuando nos pusimos a hablar, éramos iguales. Hicimos un cuadro de lo que veíamos y otro de lo que queríamos ver. Diseñamos un plan de acción para llevar en la Davis y en equipo de desarrollo del tenis, con reuniones con los jugadores y charlas con los chicos. En la serie con Brasil del año pasado tuve una intervención sólo vincular, y después de Serbia empezamos con todo el grupo, con charlas teóricas y actividades que los llevaron a alinearse.

-¿Cómo describís tu función dentro del equipo?

-Tiene que ver con asistir a un grupo de personas como un todo. Conectar a las personas con su mayor potencial, y alinearse con el resto del equipo. La diferencia entre equipo y grupo es estar alineados y generar sinergia. Eso se logra cuando podés abrir tu corazón y emociones, que son mucho más fuertes que el pensamiento. Llevo dinámicas de trabajo en equipo y transformó un grupo en un equipo. Sacan lo mejor del otro, se comprometen, se apoyan. Generan confianza entre sí. Así se construye la famosa mística, lo que logró este equipo.

-¿Cuánto sabías de tenis?

-No conocía nada ni a nadie. Y eso me sirvió para no estar "contaminado" con algunas cosas que arrastrás de hace mucho tiempo, para poder ver las cosas desde otra perspectiva.

-“Un equipo, un país, un sueño”. ¿Cómo nació esa frase que se transformó en bandera de la delegación?

-Era lo que más reflejaba el proyecto. Nos inspiramos en Nelson Mandela, quien es mi gran maestro, y empezamos a pensar cómo él con el deporte unió a su país. Y así nació la idea. El propósito era inspirar al país a unirse a trabajar en equipo, dejar un legado de trabajo en equipo, solidaridad, humildad. Era el deseo de Dani y yo facilité las herramientas.

-Cuando empezaste a trabajar con el equipo, ¿cuál era el objetivo?

-Orsanic quería lo que está sucediendo: llevar al tenis a un modelo nuevo de formación, de ampliar los valores y abocarnos a dejar un legado de respeto, solidaridad. Yo le digo que es el Papa Francisco del tenis, porque viene a cambiar y a sanar la historia de este deporte en nuestro país. A él no le gusta que se lo diga, pero vino a cambiar y a revolucionar todo esto.

-¿Cómo es tu trabajo en una semana de Copa Davis?

-Cada serie es distinta. Se trabaja con videos motivacionales para los jugadores y cuestiones internas. Pero siempre con la mayor privacidad y confidencialidad; de hecho no mostramos ni publicamos fotos o videos de estos trabajos porque son de la intimidad del equipo. En la semi y en la final trabajamos muy poco sobre la alineación del grupo, porque estaba todo tan aceitado que sólo había que acompañar ese proceso.

-¿Y durante el año hablás con los jugadores, el cuerpo técnico, hacen reuniones?

-Con los jugadores no. Simplemente algún que otro mensaje de felicitación por algún torneo o partido, o de aliento por lo mismo, pero no hacemos ejercicios. Ellos se concentran en su carrera, y cuando nos juntamos todos para pelear por lo mismo ahí nos enfocamos todos en nuestro objetivo y trabajo.

-¿Orsanic te da pautas de trabajo, te pide cosas específicas para tratar cada vez o eso lo manejás vos libremente?

-Yo armo de acuerdo a lo que veo, y me siento con él y le cuento. Todo está autorizado y avalado por él.

-No sólo es un tema mental el tuyo, sino también de ejemplos y otras cuestiones, como por ejemplo dejar ordenado todo el vestuario cuando se van.

-Daniel es un líder íntegro. Piensa, siente, dice y hace lo mismo. Por eso en el grupo se pusieron cinco reglas de oro, que son la base de lo que buscamos: saludar amablemente y educadamente a los organizadores del torneo; respetar a los entrenadores, capitanes o profesionales a cargo; ser equilibrado tanto en la victoria como en la derrota; dejar los lugares igual o mejores que como fue encontrado; y tener planes en vez de excusas.

-Se dice que, por primera vez, los tenistas dejaron de jugar individualmente para Argentina y se convirtieron en un equipo de verdad. ¿Coincidís?

-Lo primero que había que hacer era ser la imagen de lo que queríamos ver. Esto no lo conté nunca: en la serie contra Serbia invitamos a todos a un asado. Cancheros, seguridad… había 43 personas en esa comida que se hizo el lunes previo en Tecnópolis. Y los mozos fueron el capitán y los jugadores. Ellos le sirvieron a quienes los atendían todos los días.

-Este trabajo no apuntaba directamente a salir campeones. ¿El objetivo es otro y la Davis es la frutilla del postre?

-Exacto. Todo apunta a otra cosa. No a ganar o a perder. Es a cambiar las formas, a dejar un legado. A demostrar que se puede. Si no salíamos campeones el camino para seguir era el mismo. Pero fijate esto: en estos momentos, Argentina es campeón de la Copa Davis, campeón mundial Sub14 y bronce en Sub16 masculino, tenemos cuatro ganadores en el Orange Bowl, somos campeones sudamericanos Sub16 en varones y mujeres, campeones en Sub14 de varones y subcampeones en mujeres. ¿Casualidad? No lo creo.

-¿En qué cosas notás que se mejoró y en cuáles todavía no?

-Se mejoró en lograr un verdadero equipo, y en transmitir un mensaje sanador para el tenis y la sociedad. Este deporte dio una muestra de lo que puede hacer el país si se alinea. Si seguimos ese ejemplo de alinearse detrás de un mensaje de valores, podemos ser otra sociedad. Y siempre faltan cosas para mejorar. Tiene que haber un proceso de mejora continua. Es un camino que empezó pero que no tiene fin.

-¿Se prepararon de manera diferente para la final? Tener esa carga de cuatro finales perdidas no debe ser fácil.

-Un gran acierto de Dani fue cuidar que todo sea igual que una serie más. Nadie hablaba del resultado. Nos abstrajimos de todo para que nadie alterara la serie; tenía que ser una más. Hubo una logística muy buena. Nunca hablamos de final, ni en el grupo de Whatsapp ni en ningún lado.

-En el grupo estaban convencidos de que iban a salir campeones.

-Yo no tenía ninguna duda. Ni siquiera cuando estábamos 1-2 y con Juan Martín complicado en el cuarto partido. Es un proceso que nos eligió y va más allá de nosotros. Pero había que pasar primero una serie de pruebas para plasmarlo.

-Cuando Delbonis está por sacar para ganar la Davis, se te ve en una imagen llorando y emocionado. ¿Qué pensabas?

-Dos puntos antes sentí que todo se había concretado, que teníamos la Copa Davis, y me inundó la emoción. Me quebré viendo que todo el trabajo se iba a ver plasmado también en un resultado. Me emocioné mucho y me escondí para ocultarme, pero me engancharon igual.

-¿Qué siente una persona ajena al mundo del tenis ser partícipe de algo tan importante?

-Yo fui un observador de lujo. Es un mundo que me abrió las puertas y el corazón y me dieron esta posibilidad, pero no pertenezco. Estoy honrado y agradecido con todos por eso. Es un gran triunfo de ellos, no me puse a pensar lo que significa. Los grandes protagonistas son los jugadores y el capitán, uno acompaña.

-Contanos una cualidad de cada uno de los integrantes del equipo.

-Nunca vi talento y humildad tan grande como en estos jugadores. Con esa fórmula podés hacer lo que te propongas. Tengo el lujo y el placer de conocerlos. Son un ejemplo. Cada uno en su estilo y en su dimensión, y teniendo en cuenta que viven en un mundo solitario y que los obliga a sobrevivir así. Destaco y valoro mucho la integridad de Daniel y la humildad y el talento de los jugadores.

-Salir campeón es una motivación, pero después puede existir un relajo lógico. ¿Cuál es el desafío ahora?

-Estamos disfrutando todavía, pero se sigue como siempre. Pero con los pies sobre la tierra. El éxito y la derrota son dos impostores, no te tienen que cambiar en esencia. La integridad no se mide por resultados y si no ganábamos el camino sigue siendo el mismo. Sólo que ahora ése proceso también se ve reflejado en un éxito numérico.

-¿El programa “Valores” que desarrollan con los juveniles, es igual al que usan con el equipo de la Davis?

-Sí, con algunas diferencias lógicas. Con el programa buscamos la excelencia dentro y fuera de la cancha siempre. Hacemos visitas regionales por todo el país, se dan charlas y se entregan manuales con las cinco reglas de oro. Trabajamos con los chicos que viene a los encuentros el en Cenard y les damos herramientas de confianza, seguridad y trabajo en equipo. La idea a partir de ahora es conseguir más apoyo y plantearlo mejor para el año que viene. (TN)