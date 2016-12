El doctor Aldana Marcos sostiene que hay que aliarse con la tecnología

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El doctor Hernán Aldana Marcos reforzó la idea de que la neurociencia ya sabe cómo funciona el cerebro de un adolescente a la hora de elegir una carrera

Señaló que: “La tecnología ya está, no debemos competir con ella. No le vamos a ganar al celular”. Sostiene que hay que adaptarse a ella. El profesional dio un par de charlas en el Mercado de las Artes, traído por el grupo de Contando la Ciencia. Hoy participará de la inauguración del Paseo de las Ciencias

Se encuentra el profesor en Neurociencia Hernán Aldana Marcos en la ciudad participando de diversas charlas y actividades organizadas por la agrupación Contando la Ciencia. Dio ayer dos charlas una para jóvenes estudiantes en horas de la mañana y otra en horas de la tarde para docentes en el Mercado Municipal de las Artes Jorge Luis Borges. Hoy habrá de estar participando en diversos actos referidos a la inauguración del Paseo de las Ciencias en la playa de maniobras de la estación del Ferrocarril ex Roca.

Previo a ello dio una conferencia de prensa en el despacho del presidente del Instituto Cultural, donde explicó que la neurociencia, estudia el sistema nervioso de todo el cuerpo, no sólo el cerebro. “Nervios hay en todos lados”, dijo. “De modo que estudia el tubo digestivo, la cabeza…

“Tengo un doctorado en neurociencia, pero en los últimos años cómo me fascina enseñar, me dediqué a estudiar cómo funciona el cerebro del alumno en el aula y cómo funciona el cerebro de los profesores. De modo que lo que hacemos es la neuro educación que es la rama que investiga cómo se desempeña el sistema nervioso del alumno y del docente y trata de mejorar todo lo relacionado a ello”.





“Se ha descubierto que el cerebro del adolescente le encanta el cambio. Es por eso que es la etapa ideal para elegir una carrera”





- ¿Cómo es esa didáctica?

- Es una rama nueva, de modo que se encuentra aprendiendo. En segundo lugar viene muy bien porque estamos viviendo una época de crisis en la educación, así que todo lo que puede aportar es bienvenido. Lo que hace a diferencia de otras ciencias es estudiar todo lo que rodea al estudiante, como su alimentación, su familia etc. Pero no trabaja de un modo solitario, lo hacemos en conjunto con las demás ciencias. Lo que hace e pruebas y análisis para mejorar la educación, Se sabe ahora la importancia de la alimentación, de lo que juegan las emociones, de las que siempre se habló, pero a diferencia de lo que ocurre con otras ramas estos estudios tienen un método científico. No se descubre nada nuevo, si se dice que cuando el alumno está feliz aprende, pero ahora todo ello está probado de manera científica. Se ha determinado la importancia de que los niños sepan idiomas. Que los chicos sean bilingües les proporciona una mejor manera de educarse a lo largo de todas su vida. Cómo funciona el cerebro con las matemáticas que es una de las áreas más duras y áridas.

- No a todos les gustan todas las materias. ¿Cómo se hace con aquellos alumnos que no gustan de una determinada materia y tienden a fracasar?

- Ocurre que cuando un decente enseña de forma apasionada, dan ganas y contagia. Un apasionado vende lo que quiere y hace que le guste a quienes reciben esa forma de enseñar. La matemática es odiada, porque en general los docentes no la enseñan aplicados a la vida diaria. Pero la matemática está en todos lados, en todo lo que se ve. En general los chicos aman las ciencias naturales, pero llegan al secundario y las terminan odiando y eso porque los docentes que la enseñan no le ponen la pasión que debe ponerle.





- Usted habla sobre la electrónica en al aula. ¿Qué es lo que debe ocurrir?

- Vine a dos cosas. A darles una mano a los adolescentes para elegir una carrera y a hablar de cómo funciona el cerebro del adolescente en esta etapa. La tecnología ya está, no debemos competir con ella. No le vamos a ganar al celular. Es por ello que debemos adaptarlo. Además somos todos adictos al celular. Estamos constantemente escuchando ruidos de celular y ya no nos detenemos, seguimos adelante.

- ¿Cómo funciona el cerebro del adolescente a la hora de elegir una carrera?

- Uno de los avances de la neurociencia ha sido determinar como es. No es como algunos piensan un cerebrito con problemas. Se ha descubierto que el cerebro del adolescente le encanta el cambio. Es por eso que es la etapa ideal para elegir una carrera. A los mayores los cambios no nos gustan, nos asustan. El adolescente se equivoca, vuelve a empezar. Es un cerebro que busca riesgos y obviamente de esta forma el que entiende a una adolescente es su par y es por ello que se buscan. La Neurociencia está determinando que es mejor que sean los adolescentes que den las clases en las aulas, porque entre ellos se entienden. Están más cómodos.





