Las “despeinadas” de Andrea Lázaro se lucen en la sala Bicentenario

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Un arte especial es el de Andrea Lázaro, que desde una mirada que parece naif, logra sin embargo profundidad en cada obra, en cada mirada de sus ‘despeinadas’

La artista suarense expone una serie de obras inspiradas en las mujeres que hacen deporte, fundamentalmente hockey. Dice tener poco tiempo para trabajar, pero se hace el lugar. “Estar aquí en medio de pinturas, collage y diversas cosas, para mí es la normalidad”, dice respecto a lo que sucede en su hogar, donde hay obra de ella y del resto de los miembros de la familia

La artista plástica Andrea Lázaro expone sus obras en la sala Bicentenario del Mercado de las Artes Jorge Luis Borges, por espacio de un mes, con una serie que ha titulado “Despeinadas”, en donde se ven representadas mujeres haciendo deporte.

“Se trata de una serie de muñecas o caritas, que en general titulé colección, pero que le llame despeinadas, porque se trata del deporte. Antes había hecho una serie de polo. En este caso se trata de imágenes femeninas, todas jugando al hockey”. El diálogo con ella se produjo en el living se su casa donde junto a una gran colección de libros, mayoritariamente de arte, cuelgan de las paredes varios cuadros, no son de ella, son de su marido Jean Marc Nadalín, con quien ha conformado una familia en la que todos sus miembros tienen habilidades para la expresión artística.

- ¿Qué la inspiró a hacer este tipo de cosas?

- Cuando mi hija era chica, dibujaba muñecas, me gustó esa estilización y luego seguí con las caras. No hay nada en especial que me haya inspirado a hacer esto. Simplemente me gusta.

- ¿Se siente cómoda en esto, o su búsqueda persigue otras cosas?

- Tengo muchas inquietudes. Este año hice una instalación con papel tisú. Me gusta experimentar con cosas nuevas. Lo que pasa que esta serie es como que siempre la sigo. No tengo demasiado tiempo para trabajar.

Cabe explicar en este punto que Lázaro es docente en varias escuelas, que además debe atender a las tareas del hogar y atender a sus dos hijos adolescentes. Sin embargo se las ingenia para seguir su vocación y ayudar con algunos encargos o ventas al sostenimiento de su hogar.

- A pesar de ello produce bastante. ¿Verdad?

- Si bien el tiempo es poco, lo aprovecho y hago cosas y las hago rápido.

- ¿El hecho de vivir en un ámbito donde la expresión artística es tan importante le ayuda?

- Estar aquí en medio de pinturas, collage y diversas cosas, para mí es la normalidad. Hay cuadros colgados por toda la casa. Los chicos saben que estamos haciendo esto y los chicos son muy creativos a su modo.

- ¿Se prenden en la actividad de ustedes?

- Mi hija es muy constructiva. Le gusta armar, diseñar… Siempre tiene ideas de armar algo. Me ve haciendo a mí y se le ocurre algo. Por allí no tanto en pintura. Agarra el cutter hace cosas y si es necesario pica la pared para colgarlo. Emile es muy creativo, tiene mucha facilidad, es observador, muy buen dibujante, pero sólo hace lo justo y necesario. Está más volcado a la música.

- ¿En qué está trabajando en estos días?

- Sigo con la pintura. Estoy trabajando en cosas para el fin de año. Cosas en pequeño formato. Siempre me divierto con lo que tengo a mano…

- ¿Se vende?

- Algo siempre se vende, no mucho. No se vive de ello, es un complemento. Ni aquí ni en ningún lado se vive de esto. Salvo que sea muy conocido.

Finalmente Lázaro agradeció al Instituto Cultural “que me invitó y siempre nos tienen presente”.