Finalizó el año legislativo y los presidentes de los diversos bloques hicieron un balance

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

“Mucha labor legislativa para un Ejecutivo que no dio respuestas” fue la síntesis expuesta por los representantes de los bloques de la oposición. En tanto desde el oficialismo se justificaron y hablaron del presupuesto acotado con el que contó el Ejecutivo y el déficit financiero económico que dejó la antigua administración municipal que marcó un año complicado para la Gestión Municipal. La esperanza: que el año próximo, año de elecciones legislativas, exista un cambio de actitud del Ejecutivo.

Augusto Berg: presidente del bloque Cambiemos

“Una experiencia nueva, importante más allá de la función que nos toque en la actualidad como concejales del oficialismo cuando uno estuvo acostumbrado a estar del otro lado –es decir de la oposición”- comenzó diciendo el presidente del bloque de Cambiemos Augusto Berg al hacer un balance del primer año de trabajo legislativo.

“A mí me tocó la responsabilidad de ser presidente de bloque del oficialismo en un año complicado en cuanto al tema económico, donde hubo que saldar deudas atrasadas y que perjudicó el accionar de la Gestión de Gobierno Municipal por falta de recursos” afirmó Berg y agregó que la “mayoría de las veces la caja de resonancia es el Concejo Deliberante y los concejales de la oposición lo han sabido aprovechar muy bien”, sentenció.

“Hemos aprendido a negociar, en el buen sentido de la palabra, ceder en otras ocasiones, porque si bien ningún bloque tiene mayoría absoluta, es sabido que el arco opositor se junta en determinadas cuestiones para conseguir los votos”, señaló.

Indicó que el trabajo del bloque, integrado por Griselda Rodríguez, Pedro Rodríguez, Pablo Martínez, Diego Gahan y Juan José Etchegaray, fue muy positivo y proactivo, en búsqueda del consenso entre los demás bloques políticos que integran el Concejo Deliberante.

“Desde el bloque de Cambiemos se han presentado muchísimas ordenanzas pensando en el bienestar del vecino y en muchas ocasiones contando con el acompañamiento de todo el Concejo Deliberante”, mencionó y valoró el trabajo llevado adelante por Pedro Rodríguez que preside la comisión de Interpretación y Reglamento que ha sabido dar participación a “todos los concejales”, señaló.

Fabián González, presidente del bloque Frente Renovador

Al hablar del balance del primer año de labor legislativa en el marco del Gobierno del Intendente Municipal Roberto Palacio, Fabián González como presidente del bloque del Frente Renovador junto al concejal de Huanguelén Ariel Álvarez indicó que fue un año de mucho trabajo pero se lamentó por las “faltas de respuestas por parte del Ejecutivo”.

“Hemos presentado muchos proyectos a lo largo de este año al nuevo gobierno, pero lamentablemente ha sido en vano, no ha servido demasiado, porque los proyectos siguen guardados en algunos cajones ya que el Ejecutivo no se ha dignado a ponerlos en marcha; e inclusive desde nuestro bloque no hemos tenido respuesta a los pedidos de informes realizados durante el año al Ejecutivo”, sentenció.

“Hemos realizado preguntas tan sencillas, hace como cinco meses, para saber cuál es el inventario el Museo Histórico y hasta el día de hoy seguimos dando vueltas para encontrar esa respuesta”, se lamentó.

“Hemos trabajado mucho todos los bloques, e incluso en conjunto, pero la realidad es que cuando los proyectos y ordenanzas pasan al Ejecutivo quedan ahí estancados, falta ejecutividad y acción”.

Indicó que “este es un gobierno que llamó a la conciliación, al trabajemos todos juntos, convocó al diálogo y consenso, al trabajo en equipo y la verdad que en el caso del bloque del Frente Renovador hemos trabajado muchísimo pensando en la población de Coronel Suárez, proyectos que llevan su trabajo de elaboración y consulta para que después duerman en un cajón, es un mensaje el que dan, incongruente”.

“Creo que el legislativo realizó una gran labor en donde un Ejecutivo no está a la altura de la circunstancia”, disparó el concejal y se esperanzó con que el año próximo las cuestiones cambien, “espero que el 2017 sea un año distinto, donde los proyectos de ordenanzas pensadas para la población de Coronel Suárez se puedan elaborar y materializar, es decir que salgan a la calle para que los vecinos puedan vivir mejor”, finalizó González.

Oscar Durand: presidente del bloque Movimiento para la Victoria

“El balance es positivo porque hemos trabajado intensamente en dos temas puntuales que eran una problemática para la ciudad: en las mal llamadas fiestas privadas, al igual que con la ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública” afirmó el presidente del bloque del Movimiento para la Victoria Oscar Durand.

Indicó que junto a los concejales del bloque: Fabiana Maldonado, Fabián Maier y Rodolfo Fito González han aportado ideas y sugerencias en la comisión de Interpretación y Reglamento para llegar a fin de año con las ordenanzas sancionadas y promulgada por el Ejecutivo.

“Hemos trabajado en el tema de Discapacidad impulsando la ordenanza para la creación de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad para darle al organismo la jerarquía que corresponde”, señaló y agregó “hemos aportado nuestro granito de arena para la construcción de rampas para discapacidad para hacer de Coronel Suárez una ciudad más accesible pensando en todas aquellas personas que ven reducida su movilidad o para aquellas madres que circulan con sus bebés con carritos” señaló.

En materia de obra pública enumeró proyectos relacionados a la conexión en diversos barrios de agua corriente, gas y desagües cloacales en base a las reuniones vecinales que el bloque mantiene en los diversos barrios de la ciudad.

“Somos un bloque que estamos en contacto directo con el vecino y a partir de ese diálogo nos permite tener una visión más clara de la ciudad y accionar al respecto en bienestar de cada uno de ellos”, indicó Durand.

Y al hablar del estado de la ciudad de Coronel Suárez afirmó que “durante este año se ha paralizado porque faltó obra pública, el buen cumplimiento de los servicios para el vecino y abandono en la limpieza de la ciudad”, señaló y con contundencia afirmó “tenemos un Gobierno Municipal que podrá tener muy buenas intenciones pero no llega a materializarlas de ninguna manera”, sentenció el presidente del bloque del MPV.

“Hemos sido un bloque movilizado en cuando a la elaboración de proyectos, como así también en el pedido de informes sobre diversas cuestiones que hacen al bienestar de la población, sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta de los más de 45 pedidos de informes y minutas de Comunicación que se han elevado al Ejecutivo”, sentenció.

“Queremos saber qué pasa con el agua de red que consumen los suarenses, si está recibiendo el tratamiento apropiado; ¿qué pasó con el tanque cisterna que iba a solucionar el problema de presión de agua del sector sur de la ciudad que aún no se ha puesto en funcionamiento? todas preguntas que hemos elevado al Ejecutivo y que no son tenidas en cuenta”, finalizó Oscar Durand.

Frente Progresista Cívico y Social: Ricardo Alberto Scheffer

“Ha sido un año de mucha actividad política y administrativa pero de poca acción por parte del Ejecutivo y esto en definitiva repercute en toda la población en general” afirmó con contundencia el presidente del bloque Frente Progresista Cívico y Social Ricardo Scheffer.

“Desde el Concejo Deliberante venimos reclamando día a día, y últimamente con más énfasis, la falta de acciones en lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos y yo no hablo solo por Huanguelén sino también en la ciudad de Coronel Suárez”.

Consideró que el Concejo Deliberante trabajó en consenso entre los diversos bloques, con un debate respetuoso en los numerosos temas que se plantearon durante el año, “hasta hemos actuado en problemas de índole del Ejecutivo con el objetivo de resolver situaciones con celeridad”.

En tal sentido, coincidió con los bloques de la oposición en decir que “hubo un importante y comprometido trabajo de labor legislativa pero poca respuesta por parte del Ejecutivo Municipal”, se lamentó.

“A lo largo del año, y si pongo énfasis en la localidad de Huanguelén, debo decir que las respuestas han sido aún menores y no lo hago en términos de crítica espuria o de querer castigar mediáticamente, ya que es algo que se habla puertas adentro del Concejo Deliberante”, sentenció.

Por último indicó que “espero que para el año que viene existan otras actitudes con respecto a la prestación de los servicios que debe realizar el Ejecutivo”, señaló.