Pidieron controles policiales y riego sobre la Ruta 67 para evitar accidentes

El concejal Carlos Delgado , del Frente Cívico y Social, pretendía que el municipio se hiciese cargo de tapar los pozos. Para Augusto Berg sería ilegal porque la obra está concesionada a la empresa que la está reparando y además por ser provincial

Principalmente, este domingo cuando se disputen dos partidos de fútbol importantes en Pigüé y el próximo, en oportunidad de realizarse la Fiesta del Omelette. La iniciativa fue de Carlos Delgado, quien quería que se taparan los pozos con empleados municipales, pero ‘Cambiemos’ dijo que era ilegal.

En la propuesta original Delgado quería que el municipio procediera a tapar los pozos, ya sea con personal municipal o con contratados, pero que se hiciera. ‘Cambiemos’, con la intervención de Augusto Berg se opuso, esgrimiendo que es ilegal porque la traza asfáltica es provincial.

Finalmente, se aprobó un pedido al Ejecutivo municipal, que se hagan controles policiales y que se riegue con los camiones de la propia empresa que está haciendo la obra de asfaltado de la Ruta 67. Pero la pregunta sigue siendo la misma… ¿Se hará algo?

Al defender su propuesta, Carlos Delgado dijo que “la intención es que el municipio tome cartas en el asunto, la ruta es un desastre, porque hasta que se termine de realizar el asfaltado de la traza hasta el puente sobre el arroyo, que es donde termina la otra parte, van a pasar varios meses más y se presentan acontecimientos de toda naturaleza, además del tránsito común y diario hacía Bahía Blanca, Pigüé y Puan”.

“Sabemos del desastre que es esa ruta”, afirmó Delgado, quien añadió que “no se mata más nadie porque la conocemos de memoria y esquivamos los pozos. Pero se están dando accidentes con mayor asiduidad y cada vez más graves”.

Además, indicó que “en 48 horas habrá dos contiendas deportivas muy importantes, donde dos clubes de Coronel Suárez jugarán en Pigüé y utilizarán esta ruta muchos vecinos; por otra parte, habrá una fiesta importante el 3 de diciembre, la del Omelette Gigante. Por todo ello, debemos tomar el toro por las astas y a la comuna, con la situación económica que se exhibe, no le debe costar mucho contratar un servicio para tapar los pozos”.

Sostuvo que “al menos se contrate un camión con dos muchachos o pagarles horas extras al personal municipal para que mientras persista la situación que está tapen a diario los pozos, de manera real, evitando futuros accidentes, que serán más graves de los que se han producido, seguramente”.

Delgado concluyó expresando que “se debe solucionar el problema, más allá de que se trate de una ruta provincial y haya un contrato de asfalto con una empresa”, dejando en claro que “es un servicio que se puede hacer desde la comuna”.

Para ‘Cambiemos’ es ilegal

Nadie puede estar en contra de la propuesta, pero desde el Bloque ‘Cambiemos’ surgió una excusa, que era ilegal.

En primer lugar, Diego Gahan argumentó que “se está trabajando en todo el tramo, desde Coronel Suárez hasta el puente y en las partes donde había muchos pozos le han hecho un raspado importante, con lo cual ya casi no existirían los mismos”.

Agregó que “hay una licitación adjudicada, un contrato con una empresa que está trabajando y por eso me parece que es un sinsentido tapar los pozos por parte del municipio, independientemente que adhiero a la propuesta… aunque, llegando al arroyo, la capa asfáltica ya no existe”.

Desde el Movimiento para la Victoria, Oscar Durand dijo que “la ruta es casi imposible de transitar por la inmensa cantidad de tierra en suspensión que tiene, por eso es que lo que se pide es que interceda, no sé si tapando los pozos, pero que lo haga en los próximos fines de semana con controles policiales, al menos, porque se transita muy fuerte”.

El titular de ‘Cambiemos’, Augusto Berg, sostuvo que “acompañamos la moción del MPV, pero no podemos hacerlo con el pedido que se tapen los pozos desde el municipio en una ruta provincial”, indicando que “hay una obra que se está haciendo y somos nosotros quienes viajamos a Pigüé, somos nosotros los conductores y por lo tanto, los que debemos tener cuidado al transitar”.

Agregó que “se le erra en el concepto, se trata de una ruta provincial, sólo se puede pedir control policial y, quizás, pedirle a la empresa que utilice sus propios camiones regadores, que están contratados, para usarlos este domingo, pero no podemos pedirle al Ejecutivo que tapen pozos en una ruta provincial, por eso no acompañamos esta minuta”.

El renovador Fabián González dijo que “aquello que se haga en beneficio de preservar la vida de cualquier ciudadano que transite por esa ruta no está mal, por eso digo que no tiene sentido debatir esta cuestión (si el municipio puede o no tapar los pozos) y añadió que “el objetivo es que no ocurran accidentes y si riega la empresa o el municipio, es lo de menos, sólo es que alguien lo haga”, para cerrar diciendo que “estamos tratando de que no ocurran accidentes, no confundamos el eje, tratemos de que no ocurran”.

En este momento, Carlos Delgado vuelve a pedir la palabra y expresa que “me parece que no entienden el fundamento, que procuramos defender la vida de las personas… pedimos tapar los pozos, si no lo puede hacer la comuna puede el Intendente pedírselo a la empresa que lo haga, si no hay mil formas de realizarlo; pretendo que se pongan en acción y lo hagan”.

Berg volvió a hablar y dijo que “si se reforma, lo acompañamos… No es que no queremos que se arregle, el Ejecutivo no puede mandar personal municipal a arreglar la ruta, estaría fuera de la ley. Si el Ejecutivo puede hacer las acciones necesarias para que se cumplan todas las medidas de seguridad para evitar accidentes, bienvenido sea, pero no se puede mandar personal municipal para tapar los pozos”.

Finalmente, Pedro Rodríguez amoldó la minuta a la necesidad de su bloque y se aprobó por unanimidad y que pasa por el hecho que el Ejecutivo lleve adelante todo lo que esté a su alcance a fin de evitar cualquier inconveniente o accidente.