Marta Travería puso en funciones a la nueva directora del Hospital, la doctora Nora Camerano

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La secretaria de Salud, Marta Travería, presentó ante la prensa a la nueva directora del Hospital, la pediatra Nora Camerano

Sin demasiado protocolo y con la sola presencia de la Secretaria de Salud, comenzó a idear su modelo hospitalario la pediatra, tal como lo definió Marta Travería, quien además anunció que ya está presupuestada la carrera médico hospitalaria que permitirá con concursos abiertos y transparentes la cobertura de nuevos servicios, tal como la realidad del nosocomio lo está exigiendo.

Es de público conocimiento que desde la partida del Gabinete municipal del Dr. Guillermo Saccomanno, la secretaría de Salud quedó en manos de la Dra. Marta Travería, quien cumplía las dos funciones, ya que desde la asunción de Roberto Palacio como intendente se desempeñaba como directora del Hospital Municipal ‘Dr. Raúl A. Caccavo’.

La complejidad de ambas tareas generó que en forma urgente se cubriera la Dirección del Hospital Municipal, quizás haya pasado demasiado tiempo sin nombrarse a una persona idónea, pero finalmente la decisión se tomó y se determinó nombrar a la Dra. Nora Camerano, una profesional de la pediatría con más de treinta años de experiencia y trabajando en el nosocomio que ahora tendrá la responsabilidad de organizar, dirigir y transformar en lo que la población espera de la institución, que es la excelencia profesional y humana en el ámbito hospitalario.

La puesta en funciones de la nueva Directora del Hospital Municipal se hizo en conferencia de prensa, con la sola presencia de la secretaria de Salud, la Dra. Marta Travería. Llamó la atención la soledad en la que se realizó el acto público de designación, pero es de esperar que al menos reciba el apoyo político y presupuestario que va a necesitar la nueva funcionaria para alcanzar los objetivos que habrá de plantearse.

En el inicio de la conferencia de prensa, que se realizó en dependencias del nosocomio local, la Dra. Travería dijo que “este es un anuncio que nos llena de satisfacción, porque desde ayer se nombró a la nueva Directora del Hospital Municipal, porque como ustedes saben yo estoy cumpliendo funciones en la Secretaría de la Salud”.

“Se nombró a la doctora Nora Camerano”, dijo con satisfacción la funcionaria, quien añadió que “no sólo es por su trayectoria como profesional, como pediatra, ya que hace muchos años que trabaja en el Hospital Municipal de Coronel Suarez y de Huanguelén, como así también tiene trayectoria en el área de Neonatología, sino que en lo que más énfasis hemos puesto es en su persona, en la calidad de la persona, en la honestidad como tal, estos valores son muy importantes a la hora de cumplir una función como lo requiere el Hospital, ya que se necesita humanidad, responsabilidad y mucho amor por lo que se está haciendo”.

En el final de su intervención, Travería indicó que “por todo ello, el nombramiento de la doctora me llena de satisfacción, hemos trabajado juntas a nivel privado, como pediatras, también en el Hospital y por ese conocimiento sé que el equipo que vamos a formar será importante”, para dejar en claro que “esto (el trabajo en el Hospital) hay que hacerlo entre todos, por eso necesitamos el compromiso del resto de los profesionales”.

Además, dijo que “con la Dra. Camerano hacemos un grupo con el que vamos a seguir trabajando, le ponemos responsabilidad y empeño y estoy muy orgullosa de la persona que está a mi lado”.

“La carrera médico hospitalaria tiene presupuesto”

En su escueto contacto con los medios de comunicación, la Dra. Nora Camerano dijo que “en realidad, me llena de satisfacción (la designación), me gusta este lugar, me parece una decisión o un empezar totalmente distinto a lo que venía haciendo”.

Destacó que “hace 31 años que estoy en el distrito, siempre trabajé en el ámbito público y he recorrido y estado en distintos momentos que ha vivido la salud, y esto me hace pensar que en realidad en salud nunca hay momentos fáciles, todo lo contrario… tiene momentos difícil y hay que comprometerse con eso”.

Señaló, además, que “en realidad, voy a poner todo mi saber, mi experiencia, mi trabajo, soy una persona muy trabajadora y he recorrido distintos ámbitos del Hospital y voy a poner todo de mí en servicio de la comunidad suarense”, para cerrar diciendo que “esto es todo lo que les puedo decir, me estoy interiorizando de un trabajo que ya lo veníamos viendo, ya habíamos hablado un poco y quiero trabajar honesta y responsablemente en pos de la salud de Coronel Suárez”.

Una de las periodistas presentes, la consultó sobre qué áreas del Hospital Municipal requieren una especial atención y si finalmente serán cubiertas las jefaturas de servicios que la realidad está exigiendo, a lo que la Dra. Camerano respondió diciendo que “esa es una de las cosas que queremos implementar, es fundamental formar los servicios que no están para que el Hospital funcione más organizadamente; esto lo estamos hablando, ya se viene trabajando en ese sentido”.

Pese a la respuesta, tomó la palabra la Dra. Travería y dijo que “en el 2017, se implementa la carrera médico hospitalaria, lo cual está decidido en lo político y a nivel institucional ya se están organizando los equipos de trabajo”, explicando que “para diciembre, se planificó una reunión con gente de Coronel Pringles y Bahía Blanca, de la que participarán el Intendente y la Secretaria de Hacienda, para poder plasmar en forma inmediata la conformación de la carrera profesional médico hospitalaria, en el 2017”.

Travería dejó en claro que “la carrera hace que se tengan que crear los servicios que faltan”, explicando que “se pueden abrir en forma abrupta, pero esta no es la idea, porque queremos que se cubran los cargos con concursos abiertos, que sean lo más transparente posible, que es lo que termina organizado la carrera”.

Se la consultó sobre el presupuesto que tendrá la decisión, sobre lo que dijo que “está incorporado” al proyecto que está en estudio en el Concejo Deliberante.

Por último, la Dra. Travería se refirió a los objetivos o alcanzados en su gestión como Directora del Hospital Municipal, sobre lo que señaló que “la planificación que se hizo en diciembre se volvió a hacer hace unos meses y a cada uno de los funcionarios se nos pidió que dijéramos que nos faltó, en nuestro caso nos retrasaron algunas obras y fue or la falta de dinero, por eso no pudimos avanzar en el showroom y los consultorios externos, nos retrasó mucho lo institucional y esto implica que no están terminadas algunas obras que debieron estarlo a mediado de año. Nos insumió mucha energía en tratar de organizar todo eso”.

“Los tiempos pasan muy rápido, se organiza día a día y los objetivos son a corto, mediano y largo plazo, pero pasan los días y terminó el mes y de los objetivos planteados se cumplieron pocos”, indicó la funcionaria.

Por último, sostuvo que “el 2017 viene mucho mejor, ya el presupuesto está más organizado y nos dará la posibilidad de tener nuestro propio presupuesto y nos permitirá adelantar. En el camino quedaron muchas cosas pendientes, lamento no haberlos cumplido o terminado, no pude”.

“La Dra. Camerano tendrá sus propios objetivos y tendrá su perfil de Hospital que quizás no esté muy alejado del que tuve, tendrá la libertad total de hacerlo. Pero aclaro que los objetivos míos no se alcanzaron por falta presupuesto, no por carencia de decisiones”.