Fabián González pidió la remoción de cuatro consejeros escolares

Entre las imágenes que mostró Fabián González se encontraba aquellas en las cuales los consejeros escolares de Cambiemos parecen estar festejando lo actuado y otras con el estado en que dejaron los libros, tirados en las aulas.

El concejal del Frente Renovador lo solicitó en relación a lo que consideró “actos de vandalismo”, ocurridos en las instalaciones de la escuela del paraje La Uruguaya. Acompañado por la consejera de esa fuerza Jaqueline Dome advirtió que de no surgir determinaciones de parte del Intendente, se reunirá con el Ministro de Educación

Duros conceptos para miembros del Consejo Escolar tuvo el concejal del Frente Renovador Fabián González quien, junto a la consejera escolar del mismo espacio político Jacqueline Dome, en el transcurso de una conferencia de prensa que brindaron en la sede de la Asociación de Empleados de Comercio en relación a la conflictiva relación entre la comunidad de padres de la escuela del paraje La Uruguaya y el Consejo Escolar de Coronel Suárez.

“El tema que nos toca es más que delicado”, disparó González.” Quienes no han estado en escuelitas rurales no entienden lo que sienten los cooperadores de la escuelita La Uruguaya y no tiene que ver mucho con lo que esperaríamos de quienes son educadores, de quienes integran lo que es el Consejo Escolar”, agregó.

“Hoy me acompaña Jacqueline Dome – añadió - que es la consejera escolar del partido al cual representamos, el Frente Renovador, y el resto de los Consejeros Escolares que integran ese Consejo son de la agrupación Cambiemos”.

“No voy a entrar en detalles formales. Una escuela se cierra, es un hecho triste, al cual nadie quiere llegar. Se cierra porque no hay matrícula y eso lo entendemos y lo respetamos”, se sinceró. “Después viene todo un proceso, el Consejo Escolar de cada distrito es el que se tiene que ocupar de retirar los muebles que allí quedan, porque seguramente en alguna otra escuela están siendo necesarios y no tienen sentido que queden arrumbados en ese lugar” reflexionó.

“Eso tiene que darse en una comunión con todos los cooperadores”, afirmó el concejal. “Ese proceso se estuvo dando bastante bien, hasta hubo un momento donde se firmó un acta donde los cooperadores se hacen cargo de la llave, de cuidar la escuela, por cercanía, por afecto, por cariño y porque tienen la esperanza que algún día esa escuela se vuelva a abrir. En ese proceso Jacqueline participa como Consejera Escolar” explicó González.

“Después vino todo lo que no queremos, y lo que nosotros entendemos que es un tema para tocar, en el cual queremos dar nuestra postura. Nosotros no trabajamos así. Queremos elevar nuestra crítica, para que quienes tienen que tomar cartas en el asunto, y en este caso la máxima autoridad de Coronel Suárez, que es el intendente municipal Roberto Palacio y que es quien participó en una lista en el 2015, con estos Consejeros Escolares, y que deben tomar cartas en el asunto”, advirtió.

Estaba cerrada



“Llegaron a la escuela y estaba cerrada. Los cooperadores habían cambiado algunas cerraduras, con buen criterio. Quienes integran el Consejo Escolar no podían entrar, por lo que rompieron las puertas, ingresaron y se sacaron fotos”, afirmó González.

“Ahí vienen los hechos, que como comunidad debemos repudiar: docentes, en un cargo político, disfrutando del cierre de una escuela. No pretendo que vayan llorando, mínimamente el grado de respeto que se merecían los Cooperadores por los años que habían estado cuidando y manteniendo esa escuelita”, se lamentó el político.

“Ese grado de respeto no estuvo. No solo violentaron la cerradura, sino que se sacaron fotos divirtiéndose. Comieron choripanes, no está mal que coman, lo que está mal es que suban las fotos divirtiéndose en las redes sociales. Dejaron todo lo que usaron sucio en la pileta, las fotos así lo reflejan. Cada cosa que sacaban de algún mueble que se llevaban la dejaban tirada en el piso”.

“Un hecho vandálico por educadores, que además ocupan un cargo político”, dijo González.” Lo subieron a sus redes sociales”.

“Desde el Frente Renovador le solicito al Sr. Intendente que desplace de los cargos a estos funcionarios que cometieron un hecho de vandalismo en una escuelita rural, con todo lo que ello implica”, disparó. “Pedimos que sean reemplazados en los cargos que tienen” sentenció con énfasis.

Informó que había pedido asesoramiento en este tema. Mencionó al diputado Pablo Garate, con quien dijo va a mantener reuniones con el legislador en Buenos Aires, adonde viaja por otros temas también.

“Si en el transcurso de las horas no llegan noticias de lo que estamos solicitando de forma favorable vamos a reunirnos con el Ministro de Educación- advirtió- para darle toda la información de lo que ha sucedido en Coronel Suárez y que sean desde el Ministerio de Educación que intervengan en el Consejo Escolar, para poder tomar cartas en el asunto”.

“Esto es algo muy, pero muy grave lo que ha sucedido. Puede haber habido desinformación, pero es el Consejo Escolar el que cometió los grandes desmanes. Las fotos que tenemos reflejan el hecho de gravedad que ha ocurrido en una escuelita rural”.

La consejera Jacqueline Dome dijo que “no fui con ellos, participé solamente de la primera reunión. No estoy de acuerdo con la forma en la que se actuó. No eran las formas. Es el procedimiento que se hace cuando se cierra una escuela rural: se trata de distribuir todos los útiles y el mobiliario a otras escuelas que lo necesitan”.

Falta de comunicación

“Hubo falta de comunicación también, porque cuando se hizo la primera reunión, en la que yo participé, se habló de dejar la escuela como un centro cultural. Nunca se les informó a los padres que iban a hacer esto con la escuela, que iban a vaciarla totalmente y que iban a sacar todas las cosas de esa manera. No fue la forma, hubo falta de comunicación, no estoy de acuerdo con nada de lo que se hizo, por lo tanto tampoco participé” dijo de manera contundente.

Durante la conferencia de prensa el Concejal González distribuyó una serie de fotografías que circularon por las redes sociales y son la evidencia más clara de lo sucedido.