Se busca que Coronel Suárez sea una ciudad con Pirotecnia Cero

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El concejal Fabián González vuelve a intentar que se prohíba la pirotecnia, un reclamo muy fuerte de la comunidad que se replica incesantemente en las redes sociales

El proyecto fue impulsado y presentado por el concejal del Frente Renovador Fabián González. La ordenanza busca restringir en todo el distrito de Coronel Suárez, la comercialización, fabricación, depósito, circulación, transporte, venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería

“Queremos poder decir que Coronel Suárez es una ciudad con Pirotecnia Cero, por el bienestar de nuestros adultos mayores, niños y de las familias, por el de las mascotas y el de toda la población que está en contra del uso de pirotecnia en cuidado del Medio Ambiente”, afirmó el concejal del Frente Renovador Fabián Gonzales quien fue el artífice del proyecto de Ordenanza que “prohíbe el uso y comercialización de pirotecnia en el distrito de Coronel Suárez”.

“El proyecto lo presenté en el 2014 y quedó guardado, por lo que volví a insistir en la última sesión del Concejo Deliberante, donde los concejales lo aprobaron por unanimidad y pasó a la comisión de interpretación y reglamento; espero tener dictamen HOY (jueves) para su promulgación, reglamentación para que el Intendente de inmediato lo pueda poner en uso a partir del mes de diciembre”, explicó Fabián González al tiempo que aclaró que en caso de no tener el dictamen, solicitará una sesión extraordinaria, dado que este jueves finalizan las sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante local.

“Existen muchas ciudades del país que se han sumado a la iniciativa de Pirotecnia Cero, pensando principalmente en el bienestar de sus familias y mascotas, este proyecto no fue invento de Fabián González sino que ya fue aprobado en numerosas ciudades del país que con responsabilidad decidieron decirle NO al uso de Pirotecnia” argumentó y agregó “no entiendo por qué no puede funcionar en Coronel Suárez porque creo trae beneficios para toda la comunidad por lo que espero que toda la población nos acompañe”.

“Me gustaría que los vecinos en vez de gastar dinero en comprar pirotecnia compren sidra y pan dulce y lo donen a las familias que más lo necesitan, tenemos que crecer como comunidad en un sentido responsable y con seriedad porque no queremos pirotecnia en las fiestas de año nuevo, pero tampoco en una final de futbol o una movilización sindical”, sostuvo el concejal.

“Tenemos que ser rápidos y darle celeridad en la reglamentación y promulgación para que desde el Departamento Ejecutivo instruya al área de Inspección para que los inspectores realicen el control como así también para los que comercializan pirotecnia todos los años sepan que este año en Coronel Suárez se prohibirá la venta”,

Indicó que dentro de los fundamentos de la ordenanza destacó la necesidad de implementar una normativa que declare al distrito Coronel Suárez como “Libre de Pirotecnia” con el objetivo de contribuir a la preservación de la salud, la seguridad, el bienestar y cuidado de las personas, de las distintas especies de animales, como así también de los bienes públicos y privados.

González hizo especial hincapié en el peligro que reviste la manipulación de los fuegos artificiales como cohetes, rompe portones, bombas de estruendo, petardos, cañitas voladoras , estrellitas, morteros que cada año han ocasionado lesiones físicas en adultos y niños por su irresponsable utilización, como así también siniestros en viviendas y en fábricas como consecuencia de incendios generados por artefactos pirotécnicos, todo esto por causa de la comercialización, tenencia, manipulación y el depósito de estos elementos.

“Es sabido que el uso y la manipulación de la pirotecnia produce un impacto alarmante negativo en las personas y en el Medio Ambiente, ocasionando en muchos casos efectos perjudiciales en niños y adultos como también en animales domésticos y silvestres, producto de los estallidos que originan las detonaciones de los artículos pirotécnicos”, aseguró González y remarcó que Coronel Suárez es un distrito agrícola y el uso de pirotecnia ha producido incendios en establecimientos rurales.

Por lo que subrayó la importancia de conseguir la promulgación por parte del Intendente Municipal antes del mes de diciembre como forma de accionar antes de las festividades de Navidad y Año Nuevo, momentos en donde se registran un gran número de accidentes por causas de la pirotecnia.

“Hemos recabado testimonios de expertos en comportamiento animal , el pánico y trauma que sufren los animales domésticos y silvestres por la pirotecnia son considerados similares a los que sufren las víctimas de una guerra, ya que los animales tienen una capacidad auditiva superior a la de los seres humanos y pueden escuchar sonidos que para nosotros serian imperceptibles”, explicó.

Al hablar del Medio Ambiente, explicó que los espectáculos pirotécnicos son perjudiciales para el medio ambiente, debido a sus efectos contaminantes a raíz de los componentes químicos que se liberan después del estallido, tales como el perclorato, que también se utiliza en formulaciones para la elaboración de explosivos y combustible de cohetes, además se emplea como herbicida, los metales pesados que van en la bomba explosiva y producen la coloración del estallido y los aerosoles sólidos, que se originan después de la explosión.

Fue categórico al hacer mención de los graves accidentes provocados por el uso de la pirotecnia que pueden derivar desde el deterioro estético tales como mutilaciones de dedos, perdidas de la visión, quemaduras o daños al aparato auditivo, ya que los decibles que puede alcanzar una detonación es de hasta 190 decibeles, en cuanto el oído humano puede soportar hasta 85 decibeles, “los niños son los más expuestos porque su sistema auditivo es más vulnerable”, subrayó.

“Las lesiones originadas por la inadecuada manipulación de estos productos, afectan aproximadamente en un 45% a menores de 15 años y con mayor frecuencia las lesiones se localizan en las manos, los ojos, cabeza y cara”, detalló y sentenció que la propia Sociedad Argentina de Pediatría desalienta el uso familiar de pirotecnia por poner a los niños en contacto directo con una actividad de alto riesgo.