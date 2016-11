"En el ’76 no hubo un golpe, hubo un gobierno que huyó del poder"

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Una conferencia que desnudó aspectos de los ’70, los protagonistas, los objetivos terroristas, las opciones.

Estuvo en Coronel Suárez para presentar su último libro, “El libro negro de la nueva izquierda”. Habló sobre los setenta, sobre la historia no contada, la versión distorsionada de los hechos contada por el kirchnerismo, y los militares presos en condiciones infrahumanas.

Se llama Nicolás Márquez y estas son algunas de las cosas que transmitió ante un interesante grupo de concurrentes.

Hizo la presentación el Dr. Eduardo Landera quien expreso: “Después de treinta años de silencio, milagrosamente, tenemos la otra parte de la verdad” agregando a continuación el haber tenido oportunidad de visitar a militares presos –muchos de ellos octogenarios y sumamente enfermos- sobre cuya situación manifestó que están injustamente presos.

Al presentarse, Nicolás Márquez sostuvo que siempre militó en los grupos estudiantiles y que el hecho de ser muy pequeño al momento de producirse el derrocamiento de Isabel Perón le obligó a estudiar e investigar para tratar de entender lo que había sucedido.

Inició comentando que en la década del ’90 no había demasiado material y siempre le interesó lo sucedido “por lo que leí, leí, leí… Investigué, entrevisté a ex guerrilleros, a ex militares, civiles para ir entendiendo lo sucedido. Debo ser el más leyó sobre estos temas y también el que escribió el primer libro sobre la guerrilla.

“La historia de los ’70 está mal contada” disparó para aseverar “el juicio a las Juntas es ilegal” y calificó de ‘maniquea’ a la revisión histórica contada durante los últimos años.

En el 2004 escribió “La otra parte de la verdad” calificando como una comedia que el 24 de marzo se haya transformado en un ‘feriado turístico’.

No hubo un plan sistemático contra los desposeídos como se quiere hacer creer y eso lo volcó en su libro (2006) “La mentira oficial”. Sobre la reacción de los políticos y los medios en la oportunidad manifestó “me lincharon, lo único que se salvó fue mi virginidad…” En esa época (2006) se editaron más de 700 libros a favor de la subversión señaló.

Toda la historia fue una mentira contada con total impunidad, según Márquez. “Ahora se confirmó que los desaparecidos son 6300, no 30.000” sostuvo para señalar el incidente que le costó el cargo a Darío Lopérfido por sostener que los desaparecidos nunca fueron 30000.

En el ’55 cuando Perón huye…

Si bien la conferencia se centró en la década del ’70, el disertante apeló al origen de esta historia por lo que recordó cómo, en el 55 “cuando Perón huye” deambula por varios países en busca de asilo hasta que recala en Panamá donde, en un local nocturno (borrachería), conoce a María Estela Martínez (Isabelita, nombre artístico) quien era bailarina en dicho local en el que oficiaba de pianista Raúl Lastiri (ambos fueron presidentes de la Argentina). “quien los presentó fue Roberto Galán” señaló Márquez y parafraseando al animador lanzó su recordada expresión “se ha formado una pareja”. Fue contundente al señalar que “la tragedia argentina no hubiera sido tal sin Perón”, analizando que, desde el exilio, había ‘fogoneado’ a los grupos terroristas en su intención de recuperar el poder.

Las consignas

El terrorismo se fue conformando bajo variadas consignas. “Luchar contra un orden injusto y que vuelva Perón” fue bajo la cual se constituyó Montoneros (nunca nadie pudo explicar de parte de quién los guerrilleros habían recibido tal mandato).

Al ir desgranando las ideas Márquez señaló que “la dictadura fue consecuencia de la guerrilla”, en abierta contraposición de quienes atribuyen todos los males a lo sucedido a partir del 24 de marzo del ’76.

Subrayó claramente a dos grupos como los más relevantes, sin descartar otras agrupaciones menores que al final se fueron fusionando.

Montoneros y el ERP fueron sin duda los grupos que más acciones llevaron a cabo. Si bien manifestó no estar de acuerdo con ninguno de estos grupos, ello no obstó para que reconociera que el ERP le merece más respeto.

Montoneros reclutaron a sus militantes entre ‘la clase paqueta’ (clase media/media alta), muchos de la UBA y del Nacional Buenos Aires, gente que hoy viviría en Puerto Madero, de los cuales muchos fueron funcionarios de Menem aseguró.

La diferencia entre ambos grupos era que el ERP concentró su accionar terrorista en las zonas rurales, en cambio Montoneros ejercía lo que se conoce como ‘terrorismo urbano’. Sobre Montoneros dijo que “en diez años provocaron más muertes que la ETA en cuarenta años”.

Los objetivos de ambas agrupaciones eran diferentes, el ERP (entrenado en Cuba) estaba embelesado con la guerra de Vietnam y procuraba instalar un modelo socialista al estilo cubano, habiendo elegido, por su topografía, el territorio de Tucumán (el sueño del Che era convertir a Tucumán en el Vietnam argentino). Montoneros, al saber que Perón estaba viejo y enfermo pretendía ‘copar’ el peronismo.

¿Por qué los terroristas no fueron juzgados…?

Es una pregunta que surge ante las denuncias de torturas, homicidios y desapariciones. La respuesta de Nicolás Márquez refiere a que eso precisamente es lo que se había hecho. Relató que a tal efecto se había constituido la ‘Cámara federal Penal’ para juzgar los delitos cometidos por el terrorismo. Entre 1970 y 1973 se habían sustanciado 8927 causas, de la que surgieron más de trescientos condenados que fueron a parar a las cárceles.

“Tenían todas las garantías” señaló, para agregar que Santucho (uno de los guerrilleros más conocidos) se fugó varias veces. “Todo lo que les pidieron a los militares de entonces se los concedieron” pero todo eso se desarticuló cuando Cámpora asumió el poder: Se liberaron a todos los terroristas presos, se derogaron las leyes instauradas para el juzgamiento guerrillero, se eliminó la Cámara Federal Penal, los jueces fueron destituidos, el Juez Quiroga asesinado y el resto exiliados… “las leyes que permitían juzgarlos las derogó Campora” indicó.

Describió más adelante la situación (muerto Perón) con Isabel presidente. Hubo una guerra y la muestra está en que estaban conformados como cuerpos entrenados con rangos militares.

En 1975, el ERP contaba con 7000 efectivos, Montoneros tenía entre sus reclutados a 15000 personas y, otros grupos, entre los que se encontraban la Triple A y las FARC sumaban otros 2500 guerrilleros. Ese era el estado de situación en 1975: La ‘masacre de Ezeiza se llevó 100 vidas y trescientos heridos, hubo 5 o 6 presidentes en esos años, se produjo el ‘Rodrigazo’, la economía era un desastre, no había leyes ni jueces, la guerrilla en crecimiento (hubo 1386 homicidios entre 1973/1976 provocados por los grupos terroristas).

Cómo aniquilar a la guerrilla

Ante tal descalabro, Isabel se reúne con los mandos militares para pedirles opciones para acabar con la guerrilla. “Los militares le proponen cuatro alternativas: una gradual (prolongada en el tiempo, con menos errores) dos intermedias y una cuarta de schock, con la posibilidad de que se cometieran más errores pero con la seguridad de terminar de una manera rápida. Fue la que eligió Isabel Perón” señaló en forma contundente Nicolás Márquez.

Se eligió ese camino para combatir a la guerrilla y se ordenó “El aniquilamiento del accionar de los elementos subversivos conforme al reglamento castrense”. Esta orden fue primero para Tucumán y después se extendió para todo el país.

“En Tucumán hubo 500 combates” comentó el disertante y para ilustrar el clima imperante trajo a colación alguna de las publicaciones de la época. La Opinión (Jacobo Timmermann) del 19 de marzo del ’76: “Hay un muerto cada cinco horas y se coloca una bomba cada tres horas” rezaba el titular. Similares ejemplos recordó de otros diarios de esos días, previos al 24 de marzo.

“El 24 de marzo del ’76 no hubo ‘golpe’ hubo abandono del poder” expresó Máquez. Para ilustrarlo señaló que el 21 de marzo la mayoría de los legisladores iban retirando sus pertenencias del Congreso (varios pidieron adelanto de sus dietas). Esa era la situación que se vivía.

Ante los argumentos de que faltaban 7 meses para las elecciones, el orador se preguntó “¿Había candidatos? Balbín expresó: ‘Hay soluciones pero yo no las tengo’ (esto fue el 22 de marzo)

Para desmitificar a quienes hoy se rasgan las vestiduras al recordar ‘el golpe’, señaló que el mismo había sido acompañado casi por el 90% de la ciudadanía y prueba de ello es que, de las 1697 intendencias (a esa fecha), solo el 10 % fueron ocupadas por militares (en Coronel Suárez por Cnel. Pedernera) y el 90% restantes fueron civiles.

De los municipios ocupados por civiles 310 lo fueron por radicales y 192 por peronistas, hubo además intendentes representantes del MID y del socialismo.

Sobre el final, Márquez dejó instalado un interrogante “¿Había otra forma? Es la que eligió Isabel”.

Queda para el debate lo que se considera innecesario e ilegal en cuanto a las formas pero lo que queda claro es que la tragedia argentina no comenzó el 24 de marzo de 1976.