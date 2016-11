“Hay familias de Coronel Suárez que viven en la miseria absoluta y muy cerquita de acá”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La hermana Liliana junto a su madre

Afirmó la hermana Liliana Moyano Superiora y Directora Hogar “La Providencia”. Indicó que junto al grupo de jóvenes y adultos que integran la Misión asisten a más de 30 familias que se encuentra en “situaciones indignas de vivir”. Lamentó la ausencia del Estado que pese a estar informado de la situación extrema que padecen las familias las respuestas siempre son “básicas y teóricas

Tras la celebración de la Santa Misa en el marco del día de la Madre de la Divina Providencia la hermana Liliana Moyano rodeada de amigos, familiares, jóvenes integrantes de la misión y en un ambiente pleno de alegría y felicidad conversó con el corazón abierto con el diario Nuevo Día y pidió en sus palabras que “la Divina Providencia nos marque el camino para llevar alegría a todas aquellas familias que hoy la están pasando muy mal”, se lamentó.

La religiosa comentó que el fundador el Padre Gerling quiso que la Madre de la Providencia esté bajo su protección y así ha sido que “Dios se ha ido encargando a través del tiempo que la Virgen de la Providencia nos asista en todo”, afirmó.

“Un día de súplica para todas aquellas personas que tanto necesitan de la Providencia de Dios y como en la misa lo mencionó el Padre en la homilía, la Providencia de Dios se manifiesta a través de sus instrumentos que somos nosotros, por eso pedirle que hayan más personas que se dispongan a ser instrumentos de la Providencia para servir a los demás”

Indicó que el ánimo de poder juntarse y compartir un sencillo almuerzo es poder dar gracias a Dios por este año vivido y sobre todo a cada una de las personas que colaboran constantemente con la comunidad del Hogar La Providencia: instituciones, empresas, vecinos comprometidos, jóvenes de la misión, “la obra se sostiene con el aporte de la comunidad y la presencia de todos”.

Al hablar del servicio que realizan en la comunidad a través de la misión constituida por jóvenes y adultos con el corazón abierto y al servicio de los que más sufren, sostuvo que visitan entre 30 a 40 familias, “en realidad el movimiento es continuo, mucha gente viene a diario, nos toca timbre y nos comenta las terribles necesidades que están viviendo”, señaló y agregó “la situación de cada familia es muy difícil y dura, indigna de vivir para cualquier persona y eso es grave”, se lamentó.

“Hay familias de Coronel Suárez que viven en la miseria absoluta y muy cerquita de acá, chicos que no tienen ropa o que de pronto los padres nos comentan que no los llevaron a la escuela porque no tenían qué ponerles y tal vez tienen la ropa pero carecen de agua para poder lavarla, o tampoco están en las condiciones higiénicas mínimas, esto es muy doloroso y esperamos que se revierta pronto porque se puede cambiar esta situación y que con la ayuda de Dios estoy convencida que si abrimos nuestro corazón todos juntos podemos hacerlo”.

En tal sentido lamentó la ausencia del Estado que pese a estar informado de la situación extrema que padecen las familias, las respuestas, indicó la religiosa, siempre son “básicas y teóricas, se acuerda en la teoría pero en la práctica no se ven los resultados”.

“Suplicar por tantas familias que están pasando situaciones gravísimas, pedirles a Dios que mueva el corazón de los gobernantes y que por favor tengan piedad y misericordia de tantos niños que están sufriendo muchísimo situaciones básicas: hambre o no tener un lugar digno para vivir”, señaló.

Aseguró que en forma sistemática asisten al hogar todos los días siete niños, pero son más de 50 los que pasan a diario por alguna necesidad o en búsqueda de un espacio donde se les brinde contención o una taza de leche.

“El sábado por la tarde tenemos más presencia de niños, algunos llegan temprano porque sus padres trabajan, otros almuerzan y se bañan antes de ir a la escuela, compartimos juegos, los ayudamos con las tareas escolares, la comunidad nos acerca útiles, delantales por lo que siempre les colaboramos con la ropita que van necesitando y también cuando se hacen eventos en la comunidad que acercan comida, compartimos un poco aquí en el hogar y luego lo repartimos entre las familias”, explicó.

La Misión

La hermana Liliana con gran orgullo y satisfacción comentó acerca de la conformación de la Misión integrada por muchos jóvenes y adultos que se sumaron para aunar esfuerzos en esta difícil tarea de “estar al servicio del que más sufre”.

“Los chicos nos acompañan en la misión de acompañar a visitar a las familias y es muy importante que la realidad la vivan y la conozcan las personas que viven en Coronel Suárez, sobre todo los jóvenes que serán los futuros profesionales y por qué no gobernantes de esta ciudad”, valoró.

Un grupo heterogéneo de jóvenes que van desde los 13 años a los 20 sumandos a adultos que siempre están presente, “hemos realizado visitas a la cárcel de Saavedra, al Hogar de Ancianos”, señaló.

Indicó que la “misión” se reúne cada semana para diagramar las acciones a llevar adelante en la comunidad “generalmente nos reunimos los miércoles donde tenemos un momento de reflexión según el tema que vamos a compartir con las familias y luego salimos a visitar los hogares”, describió.

“En las visitas que realizamos en las misiones, hacemos dibujitos o compartimos la fe con los niños de las familias según su edad. Ellos hacen dibujos y oraciones pidiendo por sus familias, por tener algo que comer, preocupaciones que deben ser de los adultos, están en la mente y en el corazón de los niños y los afectan día a día”.

Como deseo y días de dar comienzo al tiempo del Adviento la religiosa pidió que “en este día de la Divina Providencia pedimos a Dios que muevan el corazón de quienes tienen que concretar estas realidades en los niños y sus familias, que son nada más que sus derechos, lamentablemente son realidades de Coronel Suárez, de muy cerquita de aquí, de muchas familias y muchos niños, no la vemos por televisión”, finalizó.