La elaboración de cerveza artesanal, un hobby muy absorbente

Vicente Stella, un apellido muy apropiado para ser cervecero, contó algunos pormenores de su hobby

Así lo expresó Vicente Stella uno de los productores de cerveza artesanal que estuvo el fin de semana pasado en la feria Punto de Encuentro que organizó la Cámara de Comercio auspiciada por la Municipalidad. Sabores, fermentación, cocción, elementos necesarios

Vicente Stella es profesor de sistemas en la Universidad Nacional del Sur, es neuquino de nacimiento y se encuentra en Bahía Blanca desde hace algunos años y en agosto de 2014, tras probar algunas cervezas artesanales, le dio el impulso para hacer su propio producto, ya que dijo: “Me encontré con algo completamente distinto”.

Así lo expresó este joven emprendedor que elabora cerveza como hobby, aunque cada vez le absorbe más tiempo y estuvo participando de Punto de Encuentro, la propuesta que llevó adelante la Cámara de Comercio a lo largo del pasado fin de semana.

“Un día estaba sentado en un bar en Bahía, tomando cerveza y me gustó mucho. Entonces me dije, tengo que hacer cerveza. Ya que la cerveza industrial es algo muy caro y que no me satisfacía demasiado, comparado con lo artesanal, entonces me propuse investigar un poco”

“Me puse a estudiar sobre el tema y cada vez me iba metiendo más y más en el tema. Empecé solo, sin tener amigo o acompañante, ya que por lo general es la reunión de algunas personas la que hace que se comience con el tema. Cuando hice mi primera cerveza me gustó realmente. Me costó arrancar, porque me quise asegurar de no hacer un desastre. A partir de ese momento me estoy metiendo cada vez más en el tema”.

¿Qué hacía antes de esto?

Esto lo hago como hobby. Trabajo en sistemas, soy licenciado en computación, trabajo como profesor en la Universidad y hago trabajos particulares en mi casa. Pero bueno, todo comenzamos como hobby y luego el hobby va desplazando otras cosas. De lo amigos que vinimos aquí cada vez lo hacen más como trabajo, ya que algunos están desempleados y para ellos es una oportunidad de trabajo mientras encuentran otra ocupación.

Otros como yo lo hacemos como entretenimiento por eso no tenemos tanto tiempo para darle mayor volumen.

¿Qué equipamientos se necesitan?

Se puede comenzar con muy poco. Simplemente con una cocina de un departamento, que fue como yo comencé. No puede faltar un termómetro, porque la temperatura es algo controlar todo el tiempo en los procesos de fermentación y maceración, luego en la maduración. Para el día de la cocción, lo que se necesita es un recipiente donde se hace la maceración, que debe ser térmico o que se pueda mantener la temperatura durante un tiempo y después una olla para cocinar, un hervor de una hora. Para conservar la temperatura puede andar muy bien una conservadora de camping.

Una vez cocida la cerveza: ¿Cuánto tiempo hay que esperar para consumirla?

Usualmente la fermentación toma de 7 a 10 días, dependiendo de la complejidad de la cerveza que vamos a hacer., ya sea que va a ser más o menos alcohólica. También depende de las levaduras. Hay algunas que son más rápidas que otras.

Pero una vez fermentadas se dejan tres o cuatro días en frío par que madure y luego se gasifica. La gasificación es un tema importante, porque se puede consumir en el momento o esperar de 10 a 15 días. La gasificación natural, que es la que se usa cuando uno hace por primera vez cerveza, es en botella con un almíbar que se forma con azúcar, que hace que las levaduras coman ese azúcar y lo transformen en gas. La cerveza antes de ser cerveza es un mosto muy dulce.

Si se hace la gasificación natural hay que esperar de 10 a 15 días para que se integre el gas. Esto debe hacer con las botellas bien tapadas. De lo contrario se la puede gasificar con CO2 (gas carbónico) con el mismo sistema que la soda. Últimamente nosotros hacemos esto, porque no podemos esperar 10 días para tomarla.

¿Es de imaginar que es algo muy absorbente?

Así es. Esto va absorbiendo, porque esto muy complejo. A medida que va conociendo más, más hay que saber.

¿Cómo es el tema de los sabores?

La pimienta es un ingrediente muy común. Se le suele agregar mucho a las cervezas rojas. Durante la cocción se puede echar un porcentaje y muchas especias se le pueden agregar en la maduración. Es decir luego de la fermentación y en frío.

Por ejemplo las avellanas. En el caso de una choco porter que he hecho y tengo aquí. Le incluí cacao, sin azúcar. Entonces el mosto que fue a fermentar ya tenía cacao, pero las avellanas las incluí en la maduración. Depende cada fruto lo que le dé más o menos sabor.

Lo de la avellana, no encontré demasiada información, de modo que me la jugué. Otra especie que involucré en la cocción, fue el jengibre y coriandro. Las semillas de coriandro que dan un sabor alimonado, se las eché en la cocción.

¿Eso sería una especie de ginger ale?

Exactamente. Es un ginger ale. En Chile hay cervezas de ese estilo y es muy rica.

¿Cuál es su aspiración?

Tener estas oportunidades de mostrar lo que hacemos. En Bahía Blanca lamentablemente por ahora no se puede, porque la Municipalidad nos niega el permiso. Habíamos preparado un evento y nos lo cancelaron y ahora estamos intentando lograr el permiso pero no podemos. Nos quedamos las ganas.