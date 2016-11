Autoridades, comunidad educativa y la gente de El Triunfo le dio brillo a la celebración

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El Intendente Palacio junto a la directora de la Escuela de El Triunfo que celebró 75 años de existencia

Fue el 13 del corriente mes, en la sede de la Escuela ubicada a pocos metros del almacén El Triunfo, Gran cantidad de vecinos se dieron cita en el lugar y después de las formalidades compartieron un asado. La directora Yesica Zárate dijo en su discurso: “esfuerzos: que hacen posible este presente”, en referencia a las diversas mejoras que ha recibido la escuela en los últimos años.

El pasado 13 de noviembre la Escuela Nº 26 de ubicada en inmediaciones del antiguo almacén y casa de ramos generales El Triunfo, celebró 75 años de existencia con un acto al cual asistieron gran cantidad de ex alumnos, ex residentes de la zona, la comunidad educativa actual.

El intendente Roberto Palacio concurrió también acompañado de varios funcionarios, concejales, consejeros escolares y autoridades educativas, quienes fueron recibidos por la directora del establecimiento Yesica Zárate.

Tras los protocolos de rigor fue tiempo de discursos, y allí habló la directora el Intendente.

Placas recordatorias sobre las paredes de la escuela fueron descubiertas y marcan el hito de una escuela rural, que ha servido a lo largo de su historia para que los niños, cuyos padres residen en los campos de la zona, puedan acceder al conocimiento y al aprendizaje.

El descubrimiento de las placas en manos del Intendente Palacio, las ex directoras Fabiana Araneda, Analía Guerrero y Mario Iturrioz integrante de la Cooperadora Escolar.

El Intendente fue además de cerrar la lista de oradores y entregó una bandera de ceremonias, junto a la Subsecretaria Nerina Neumann.

Concurrieron además banderas y delegaciones de escuelas rurales de la jurisdicción,

El aniversario y el festejo fue declarado de Interés municipal, tanto por el Concejo Deliberante como el ejecutivo, por lo que los decretos respectivos fueron puestos en manos de la directora.

El mensaje central fue de la Directora Yesica Zarate quien señaló la necesidad de hacer memoria, recordar a todos quienes pasaron por el establecimiento, lo engrandecieron y destacó el trabajo de articulación con otras escuelas rurales trabajando con más objetivos en la formación de los chicos que concurren a las escuelitas rurales con las mismas posibilidades.

La docente recordó las mejoras recibidas por la escuela como la ampliación, el cierre de la galería y la provisión de energía, entre otros: “esfuerzos que hacen posible este presente”, dijo Zárate quien luego agradeció la presencia de las autoridades, de la familia que compone la escuela “como así también la vocación puesta al servicio de la educación”, concluyó.



Luego Analía Guerrero en su calidad de ex directora y los mellizos Carlos y Juan José Detzel entregaron presentes. Además hubo tiempo para reconocer con regalos a miembros de la Cooperadora, a ex docentes y ex directoras que acompañaron el acto del junto a qwuien egresa al fin del presente ciclo Leonardo Rodríguez.

Fue reconocido asimismo Raúl Benítez quien permaneció durante 10 años como profesor de música y que a pesar que hoy no está en el cuerpo docente no quiso estar fuera de la cita y junto a los alumnos interpretaron “Por una gota de tu voz”.

Como no podía ser de otra forma en el ambiente rural, donde un asado es de “naides” y de todos; por tratarse de un domingo no podía faltar el almuerzo comunitario donde docentes, ex alumnos, ex docentes y la comunidad rural cercana al paraje El Triunfo compartían la mesa.

El encuentro sirvió también para revivir anécdotas, buenos recuerdos, y siempre la vocación de servicio puesta a disposición de la escuelita, para ello, después del acto.