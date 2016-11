Escasa participación de padres y jóvenes, pero buen debate de problemáticas

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Fue muy escasa la convocatoria que tuvo la reunión de la Mesa de Nocturnidad con padres y jóvenes. Deberá promocionarse mejor y optimizar la forma de invitar para escuchar mayor cantidad de opiniones

Se concluyó en la necesidad de establecer normas claras y precisas para el cumplimiento de las normativas tanto en el ámbito comercial como así también en jóvenes y sus familias. Participaron los concejales de los diversos bloques políticos, autoridades policiales y vecinos en general. Se consensuó la necesidad de ir en búsqueda de la opinión de los jóvenes para analizar en primera persona las cuestiones ligadas a la nocturnidad. Se habló de control, límites, de acompañar con ordenanzas las leyes provinciales para mejorarlas, de la ejecución de campañas de educación y concientización con los jóvenes, con entidades intermedias como medios para mejorar la problemática de la nocturnidad.

En el recinto del Concejo Deliberante local y tras una convocatoria pública que incluyó la invitación a los diversos Centros de Estudiantes y escuelas Secundarias de Coronel Suárez, se desarrolló el jueves—17 de noviembre-- pasadas las 20:00 el encuentro de la “Mesa de Observación y Estudio para la regulación y ordenamiento de la Nocturnidad” con la presencia de un grupo de jóvenes que concurrieron junto a sus profesoras, algunos padres y público en general que se acercaron para plantear sus preocupaciones e inquietudes con respecto al tratamiento de la nocturnidad en Coronel Suárez e interesados en la reciente creación de la Mesa de Nocturnidad y su puesta en vigencia a través de diferentes actores que conforman el organismo.

En la apertura del encuentro tomó la palabra el concejal y presidente de la mesa Pedro Rodríguez, quien remarcó que el objetivo de la reunión era “básicamente para intercambiar opiniones y obtener precisiones sobre aspectos que se manifiestan en la noche suarense, como así también el proyecto de regular a través de una normativa las distintas actividades”.

En tal sentido indicó el trabajo realizado durante todo el año por el Concejo Deliberante en la sanción de la ordenanza que establece normas para organizar las fiestas de fin de año, mal llamadas “Fiestas Privadas” que deberán cumplir una serie de pautas para su realización. Ordenanza en vigencia que fuera sancionada y promulgada por el Ejecutivo Municipal.

Ante la consulta de una madre que preguntó el fundamento de la creación de la Mesa de Nocturnidad y cuáles serían sus alcances, Rodríguez explicó la Ordenanza 6376 que establece que el organismo tiene como finalidad el abordaje integral de las actividades que se desarrollan en horario nocturno, contando con la participación de las áreas municipales, provinciales y distintas entidades que incluyen a los jóvenes a través de los Centros de Estudiantes, la Policía y otras dependencias de Seguridad y Judiciales.

“La Mesa entenderá en todas las cuestiones vinculadas al esparcimiento nocturno en el Partido de Coronel Suárez, con el fin de aportar soluciones a las diferentes problemáticas que generan y tendiendo a alentar una cultura de esparcimiento saludable y sano”, explicó Rodríguez.

En este sentido indicó que se prevén revisar las normas inherentes al tema, con propuestas de modificaciones y nuevas normas, intercambio de información entre los distintos organismos y organizaciones dedicadas al tema de la nocturnidad, propuestas de medidas y acciones concretas a los fines de resguardar la vida, integridad y salud de los adolescentes y jóvenes, como así también la observación y el seguimiento del cumplimiento efectivo de las normas que regulan la materia.

Fructífero debate

Un interesante debate se abrió con el público presente entre los que se encontraba un grupo de jóvenes, profesores y padres ansiosos por respuestas ante una problemática que los preocupa como sociedad.

“En esta mesa falta la voz de los jóvenes para que ellos puedan contarles qué les pasa con la noche, tienen que escucharlos y saber que quieren reglas claras y límites”, indicó una profesora presente.

Valorables fueron los aportes de los jóvenes que se hicieron eco de la convocatoria y propusieron que fueran los propios miembros de la Mesa de Nocturnidad que se acerquen a los jóvenes e insistan en “conocer sus opiniones con respecto a la noche”.

“Se necesitan normas claras, mayores controles, compromiso de las familias y del Estado”, afirmó un joven al tiempo que se preguntó, “qué hace un menor manejando alcoholizado un automóvil”, como forma de remarcar el grado de responsabilidades que le competen a los padres que permiten las previos o que facilitan un vehículo a un menor de edad.

Indicaron que sería una buena iniciativa trabajar en el ámbito escolar llevando adelante “campañas de concientización sobre nocturnidad”.

El concejal Oscar Durand actuó como moderador del encuentro, posibilitando que todos los presentes se expresen y dejen sus inquietudes.

Entre los temas que tuvieron mayor relevancia e intercambio de opiniones se destacó el hacer respetar la ordenanza que estipula los horarios de ingreso y cierre de los boliches bailables, el control de los jóvenes que deambulan por la vía pública en estado de ebriedad, la necesidad de contar con mayor control policial que garantice que las personas que conducen no estén alcoholizadas, para lo que se consultó a las autoridades policiales la existencia de alcoholímetros.

“Las previas están institucionalizadas entre los chicos”, se lamentó un padre quien pidió a las autoridades de la Mesa de Nocturnidad, policiales y de seguridad mayor control en los negocios que venden alcohol a los menores, afirmando que “no sé si saben que en Coronel Suárez existe delivery de alcohol, con solo un llamado te llevan la bebida a tu domicilio, no importa si sos menor o mayor”.

“El problema grave y crucial es el consumo de alcohol en los jóvenes y por ahí es fundamental comenzar a trabajar, en cómo modificar la situación de la previa”, agregó otra madre.

Al respecto, tanto el Comisario Marcelo Carola como así también el Sub Comisario Martín Otero coincidieron en la existencia de un “vacío legal” con respecto al manejo de los jóvenes menores en estado de ebriedad en la vía pública, por lo que reconocieron la necesidad de la conformación de un equipo especializado “Operadores de calle” para la atención de los menores alcoholizados, haciendo especial hincapié que “la policía no puede conducirlos a la dependencia ni actuar en consecuencia, salvo que exista un ilícito o sea necesario su traslado al hospital”.

Además detallaron el plan de trabajo que desarrolla la fuerza en la noche suarense en lo que respecta al control de los locales bailables y sobre todo en la venta de alcohol a menores de edad y el combate con la droga.

“Siempre va a faltar porque los recursos son escasos, lamentablemente no puedo poner un patrullero afuera de cada boliche porque si no descuido la seguridad de la ciudad, pero si tengo un grupo de efectivos que se encarga de recorrer los locales nocturnos y controlar si hay menores, si se les vende alcohol y de hecho se han infraccionado varios en los últimos meses”, señaló el Comisario Carola y agregó: “los chicos piden límites y mayores controles, pero a su vez es necesario articular con los comerciantes de los locales nocturnos para que se les brinden opciones de divertimento, es decir un espacio analcóholico para los menores y alternativas para los mayores, porque si nosotros somos estrictos, combatimos la venta de alcohol y no permitimos el ingreso de menores al boliche como marca la ley, los chicos terminan deambulando por la calle”, sentenció.

“Nosotros necesitamos, con ordenanzas municipales, reforzar las leyes provinciales para que sean de más fácil aplicación para evitar que algún bolichero inescrupuloso siga vendiendo alcohol a los menores, porque por más que han sido infraccionados en reiteradas oportunidades, siempre encuentran algún artilugio para seguir funcionando”, indicó el Comisario.

Responsabilidades compartidas

Haciéndole frente a la situación, los padres presentes se hicieron cargo de las responsabilidades que como familia les cabe en el cuidado de los menores en la noche, aunque además solicitaron mayor control del Estado y resolución para con aquellos jóvenes que comenten destrozos en la vía pública que puedan cumplir acciones comunitarias como forma de resarcir su error, haciéndolos cargo además de sus propias responsabilidades.

Invitado a sumarse a las deliberaciones de la Mesa de Nocturnidad el Secretario de Gobierno y Seguridad Guillermo Sol se comprometió a ejecutar las acciones necesarias tendientes a garantizar que los jóvenes de Coronel Suárez vivan la noche de una manera saludable, con mayores controles.

“El Estado debe cumplir un rol de control en el ámbito de todos, adultos, comerciantes, el delito y los jóvenes; el tema de los Operadores de Calle habrá que avanzar en formar los equipos y de hecho el Municipio tiene cantidad de profesionales en el ámbito de Minoridad, las responsabilidades las tenemos que asumir todos, las familias desde el hogar y el Estado haciendo cumplir las leyes”, sentenció Sol.

“Cuando está todo muy desorganizado cuesta ponerle orden, se están llevando a cabo acciones que nos encaminan a ese orden”, señaló el funcionario municipal que convocó a generar un “mensaje en común” y ejecutarlo.

Escuchar a los jóvenes

Por su parte el concejal Guillermo Recalde indicó que es necesaria una reunión de la Mesa de Nocturnidad con los Centros de Estudiantes en forma independiente y sin la participación de mayores.

“Tenemos que trabajar mucho con la noche y el alcohol, pero también debemos preocuparnos de la droga que es un flagelo que no diferencia clases sociales y es un tema que tenemos que atacar todos en conjunto”, señaló.

Por su parte el concejal Fabián González celebró que la Mesa de Nocturnidad se encuentre bajo la órbita del Concejo Deliberante, ya que serán los propios ediles los encargados de hacer que el Ejecutivo “cumpla con las ordenanzas y las leyes”.

“Basta de tantas charlas y empecemos a hacer cumplir las ordenanzas porque eso es también lo que nos piden los chicos, que nos ocupemos de ellos” indicó y comentó acerca de un proyecto de Ordenanza que presentará en la próxima sesión del deliberativo que hace referencia al “conductor designado”.

Por último y cerrando la reunión que se extendió por más de una hora, la concejal Griselda Rodríguez hizo referencia a la charla que mantuvo con el grupo de jóvenes que asistieron a la charla a quienes felicitó por el compromiso de participar.

“Me parece que esta Mesa de Nocturnidad deberá tener un mayor acercamiento para con los jóvenes porque en realidad ellos son los que nos preocupan, ustedes padres son los responsables, los límites se empiezan por casa, la escuela acompaña y nosotros desde el Concejo Deliberante debemos controlar que se cumplan las leyes”.

Indicó que fueron los propios chicos los que le pidieron “pongan limites en la sociedad, al igual que lo hacen en la escuela”, finalizó.