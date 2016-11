“La mujer va tomando conciencia de la necesidad de denunciar”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La comisario inspector Lucrecia Bernardelli junto al jefe de la Departamental de Coronel Suárez Eduardo Rivero explicaron el funcionamiento de la comisaría, alentaron a hacer las denuncias que correspondan

La coordinadora zonal de la Superintendencia de Políticas de Género; Lucrecia Bernardelli, estuvo en la Comisaría de la Mujer en Coronel Suárez encabezando una reunión zonal de jefas de diversas comisarías de la mujer de la zona. En un aparte con Nuevo Día explicó algunos pormenores del funcionamiento de la dependencia pero consideró que “oo es fácil, la mujer tiene mucho miedo, les agarra ataques de pánico y muchas no reaccionan, a veces ni siquiera aprietan el botón de pánico”

Se realizó el martes en la Comisaria de la Mujer una reunión de las jefas de las comisarías de la mujer región a la que asistió la comisario inspector Lucrecia Bernardelli, coordinadora zonal de la Superintendencia de Políticas de Género, explicó que “se trata de una reunión de trabajo que llevamos a cabo mensualmente. Este mes es muy particular, porque tiene dos fechas muy importantes: una es el 19, Día Mundial de Lucha contra el Abuso Sexual de Niños y Adolescentes, y el 25 de noviembre, que es el Día Mundial de Lucha contra la Violencia Contra la Mujer”.

“Creo que hoy muchas mujeres no piden ayuda a tiempo por desconocimiento. Me parece que cuando más informemos los medios, nosotros, todos, ahí vamos a encontrar la posibilidad que más mujeres se encuentren a salvo” dijo la jefa policial en charla con Nuevo Día.

Tomar conciencia

“En estas reuniones se hacen diversas actividades para sensibilizar y hacer tomar conciencia sobre la violencia de género. Agregó la jefa policial. En esta oportunidad hemos invitado al jefe departamental (Comisario Inspector Eduardo Rivero) que se ha hecho cargo hace poco de la jefatura, a fin de conozca a cada una de las titulares de las comisarías de la mujer y la familia de la zona. La departamental es la que más nos ayuda y apoya a la hora de realizar distintos procedimientos”

“Además estamos con los integrantes de los equipos interdisciplinarios, con los que cuenta cada comisaría. De esta forma enfrentamos mejor el flagelo que crece día tras día que es la violencia de género y que necesita de nuestro aporte todos los días”

“Me parece que lentamente la gente va tomando conocimiento de que hay una dependencia específica, que se dedica a este tema”, comentó Bernardelli. “No es que la violencia crezca tanto, sino que se toma cada vez más conciencia del problema y se recurre más a ayuda. La gente se anima y denuncia, cosa que antes se minimizaba y ocultaba. Esto también sale a la luz porque los medios le dan importancia”

Síntomas

- ¿Cuáles son los síntomas que debe tener en cuenta la mujer para prevenir conductas que más tarde pueden poner en riesgo su salud?

- Hay muchos indicadores. La mujer debiera tener un despertador. Algunos síntomas tienen que ver con la subestimación, la humillación, el destrato, el insulto. Siempre decimos que hay que poner el despertador en la etapa del noviazgo. No cimentar una familia si se detectan señales de que no somos respetadas por nuestra pareja”.

- ¿Cuáles son las medidas que adopta la Comisaría de la Mujer, para protegerla cuando surge una denuncia por violencia?

- Trabajamos en forma inter institucional, con otras dependencias, entre ellas la fiscalía, el ayudante fiscal, el Juzgado de Paz, el servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, el municipio… En concreto la denuncia es elevada al señor Juez de Paz o al tribunal de familia que corresponda y ellos emiten las medidas cautelares, tales como restricción de acercamiento, botón antipánico, perímetro y ahí es cuando salimos en apoyo para controlar las cuadrículas que hay vigilar y controlar y si la persona que no debe se acerca procedemos a su detención.

Reiteración de violencia

- Cuando las mujeres vuelven a ser víctima de violencia por la violación de estos cercos. ¿Qué es lo que pasa?

- Sabemos que la mujer puede reincidir con esa pareja, puede perdonar y volver a vincularse. Es así que tenemos mujeres que hacen denuncias en reiteradas oportunidades y salimos a protegerlas todas las veces que necesiten. Esto forma parte el círculo de violencia. El hombre pide perdón, la mujer se re vincula… a veces el hombre traspone el perímetro desafiando a la justicia por esto de querer hacer lo que él quiere con la mujer. También existen sentimientos de culpa, es por ello que es importante el tratamiento de la cuestión con profesionales. ¡No es fácil! Muchas veces cuando se las insta a hacer la denuncia, se sienten mal porque tienen que denunciar al padre de sus hijos. Todo esto duele cuesta hasta entender que lo mejor para sus hijos es hacer la denuncia y evitar que sus hijos crezcan en un ambiente de violencia y que luego repliquen la conducta del padre, o a su vez sean víctimas de violencia.

- ¿En casos extremos, se le enseña a la mujer a defenderse de los golpes con alguna técnica?

- No dentro de las políticas de violencia de género. Pero eso no quita que la mujer pueda recurrir a este tipo de herramientas, que en muchos lugares la utilizan y de a poco las mujeres se van animando, a enfrentar este tipo de situaciones. Insisto: no es fácil, la mujer tiene mucho miedo, les agarra ataques de pánico y muchas no reaccionan, a veces ni siquiera aprietan el botón de pánico.

Interdependencia

- Usted mencionó una serie de organismos que trabajan en el tema. ¿Es la estructura la que se encarga de darles intervención, o es la víctima la que debe recorrer las dependencias?

- Somos las instituciones las que nos encargamos de hacer que los otros organismos intervengan, con la responsabilidad de los funcionario y trabajando unidos y en red. Es la única forma

- ¿Qué más hace falta aquí en esta Comisaría?

- Debiéramos contar con la presencia de un abogado o abogada. Estamos haciendo las gestiones para que eso ocurra. Pero contamos con los abogados que están en el municipio, lo que significa que de alguna manera estamos contenidos.

El trabajo de la Departamental

Por su parte Eduardo Riveros, el comisario inspector a cargo de la Jefatura Departamental, apuntó acerca de la cuestión en cuanto a lo que le corresponde a esa dependencia: “La dependencia que de mi depende, tiene una fluida comunicación con la Comisaría de la Mujer de Coronel Suárez. Nosotros colaboramos en todas las instancias. Si la justicia de paz dispone una cautelar o una restricción, nos encargamos de controlar esas restricciones y hay personas que suelen vulnerar esas restricciones y es allí donde intervenimos”.

“También de las investigaciones que lleva adelante la Comisaría de la Mujer, surgen allanamientos intervenimos junto a las demás dependencias policiales involucradas”.

“Se hace un trabajo mancomunado para una buena administración de justicia”.

“Nuestro trabajo principal es la prevención de la violencia y el apoyo inmediato en el momento en que sea necesario”.

“La justicia está trabajando muy bien en el tema y cada vez da menos posibilidades de excarcelación”.