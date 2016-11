Rotary Club Coronel Suárez distinguió a los Mejores Compañeros

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Los alumnos elegidos como ‘mejores compañeros’ junto a los integrantes del Rotary Club Coronel Suárez

Los alumnos distinguidos de escuelas rurales y de la ciudad fueron elegidos por sus propios compañeros. Estuvo presente el gobernador rotario del distrito 4920, Alfredo Fairbairn. También presenció el acto el intendente Roberto Palacio. Hablaron el Gobernador Rotario, la Vicepresidente del Consejo Escolar Susana Previsdomini, la Directora de la Escuela Nº 2 Lucrecia Ekert y la Presidente de Rotary Coronel Suárez Eliana Alebuena.

Como sucede anualmente, el salón de sesiones del Concejo Deliberante fue el ámbito elegido por el Rotary Club Coronel Suárez para hacer entrega de distinciones a los ‘mejores compañeros’ de escuelas locales y rurales, mérito que cada alumno logró por votación de sus propios compañeros.

El acto tuvo lugar el miércoles por la tarde y tuvo la concurrencia de los premiados, sus docenes y un interesante grupo de padres, madres y abuelos que acompañaron a los chicos.

Para darle aún más trascendencia a acto, asistieron al mismo el intendente Roberto Palacio y el gobernador de distrito 4920 del Rotary Club, Alfredo Fairbairn. También dijeron presente la presidenta del Consejo Escolar Sandra Ferreyra, el inspector de Educación Primaria Roberto Aliberti y consejeros escolares, y directivos de los establecimientos educativos de la ciudad y la zona rural adyacente.

Tras el izamiento de las banderas y la entonación del Himno Nacional Argentino, se escucharon los mensajes de las autoridades y en este sentido, en primer lugar, la presidenta del Rotary, Eliana Alebuena, indicó que “los convocamos aquí porque a nuestro entender un reconocimiento a un mérito tan caro como es ser elegido mejor compañero entre sus pares, debe hacerse en un adecuado marco de valoración”.

Promediando su disertación Alebuena enfatizó que “con esta distinción se trata de resaltar los valores rotarios como son el compañerismo, la amistad, la solidaridad y la prestación de servicios” y luego dirigiéndose a los alumnos distinguidos, preguntó: “Ustedes saben que es ser un buen compañero? ¿Saben porque los eligieron?”. “Mejor Compañero significa que acompaña, acompaña en todo momento, acompaña con una ayudita, cuando alguno se olvidó algo y le dice te lo presto” destacó con énfasis. Y agregó: “el mejor compañero es el que comparte las alegrías y las tristezas, porque lo que estamos aprendiendo es que las alegrías cuando se comparten se agrandan y las tristezas cuando se comparten se achican”.

La dirigente rotario indicó, a continuación, que “ustedes han actuado siempre a favor de los demás para beneficiarlos, para ayudarlos a ser más humanos, más personas, por eso con personas íntegras como ustedes, las sociedades son más justas; con líderes íntegros los caminos que transita la sociedad son más éticos y equitativos”.

“Por todo esto son testimonio y motivo de alegría para sus familias, docentes y para toda la comunidad, porque son garantía segura y esperanza real de que un mundo mejor siempre es posible”, concluyó reflexionando Eliana Alebuena.





Una sonrisa y el corazón

La directora de la Escuela Nº 2 “Bartolomé Mitre”, la docente Lucrecia Ekert, brindó un mensaje de gran calidez y ternura, destacando los valores de los chicos elegidos y la importancia del premio que recibían, involucrando en el logro a las familias y a los docentes.

“En un niño se ponen de manifiesto muchos valores que son reconocidos por sus pares y resultan en la elección del Mejor Compañero” destacó la docente, enumerando a continuación que “el dar, el compartir, el ser solidario y colaborativo son solo algunos de ellos porque le siguen la empatía, ese don de ponerse en el lugar del otro y sentir como propias las inquietudes, angustias y dudas de ese compañero e intentar alegrarlo con palabras llenas de amor y de afecto”.

Lucrecia Ekert basó su siguiente reflexión en sus experiencias como docente, y al respecto apuntó que al preguntarle a sus alumnos el significado de ser buen compañero encontró respuestas tales como “lo elegiría porque es humilde”, “porque me presta sus útiles”, “porque me ayuda a pensar”, “el que está en las buenas y en las malas conmigo”, “el que siempre dice la verdad” y finalmente la frase en común fue “el mejor compañero es el que me regala todos los días una sonrisa y me alegra el corazón”.

”Todo esto nos hace reflexionar sobre el niño y sus necesidades; necesidades de amor, cariño, afecto y de recibir a diario del otro una sonrisa”, sentenció.

“Los niños que tenemos hoy en esta sala como mejores compañeros además de ser solidarios, humildes y atentos ofrecen a diario a sus pares esa sonrisa tan necesaria” dijo, con gran cariño y finalizó su mensaje señalando: “aprendamos los adultos a no perder la sonrisa, a usarla más seguido y a regalar más de ellas; ¡seamos todos mejores compañeros!”.





“Acá está el intendente del futuro”

También dejó un breve mensaje la vicepresidenta del Consejo Escolar, Susana Previsdómini, destacando que “los niños y jóvenes son los verdaderos pilares de esta sociedad y por ello debemos fortalecerla con valores como la responsabilidad, el compromiso y la honestidad”.

“Cuando estos valores se arraigan en las personas se convierten en cualidades virtuosas y esta es la única forma de construir una sociedad más sana, más armónica y más pacífica, es decir la sociedad que todos añoramos”, reflexionó.

También indicó que “los chicos se dan cuenta que vivimos en una sociedad competitiva en el que todo pasa por la acumulación de bienes y valores materiales y parece que cuantos más bienes materiales tenemos más valiosos somos, pero quienes ya tenemos un largo camino recorrido en esta vida sabemos que es todo lo contrario, que las sociedades más sanas y exitosas se construyen desde los pequeños y buenos gestos de las personas, como los de ustedes que hoy han sido destacados por sus compañeros”.

Finalizando el protocolo, el gobernador del Distrito 4920 de Rotary Internacional resaltó que para Rotary es un honor poder distinguir a los líderes del mañana.

“Aquí están los jueces, los comerciantes, los trabajadores y los profesionales del mañana, y quizá también en esta sala hoy esté el Intendente del futuro”, sostuvo Alfredo Fairbairn.

Agregó a continuación, para finalizar, que “como sostuvo la profesora Previsdomini, esta distinción resalta los valores que están siendo olvidados en nuestra sociedad y nuestra organización internacional, un voluntariado, promueve todos y cada uno de los argumentos por los que ustedes han sido elegidos por sus compañeros”.