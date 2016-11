“Si los cuidados de enfermería no fuesen de alta calidad, muchos prematuros morirían”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Afirmó con contundencia el doctor Osvaldo Azpilicueta director del Servicio de Neonatología Regional del Hospital Municipal de Coronel Suárez en el marco de la Jornada del Bebé Prematuro que se desarrolló en el Instituto de Formación Docente y Técnica N° 48. El profesional indicó que la salud perinatal está en crisis y debería ser un tema de derechos humanos y de salud pública disminuir los índices de mortalidad materna y neonatal.

UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación presentan por séptimo año consecutivo la campaña “Semana del Prematuro”. Esta iniciativa no sólo pretende crear conciencia sobre los derechos de los niños y niñas que nacen prematuramente, sino también movilizar a los miembros de los equipos de salud, y de la sociedad en general, para garantizar la protección y cumplimiento efectivo de estos derechos.

Alineados a esta iniciativa se desarrolló en instalaciones del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 49 de esta ciudad, una jornada organizada por el Servicio de Neonatología Regional del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” en forma conjunta con alumnos de la carrera de Enfermería que dicta la casa de altos estudios, centrada en el 4° de los derechos de los bebés prematuros que expresa textualmente: “Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, orientado a proteger su desarrollo y centrados en la familia”.

Con una importante presencia de estudiantes de la carrera de Enfermería que se dicta en el Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 48, enfermeros residentes en Coronel Suárez y la región, se desarrollaron durante la mañana y tarde del último lunes –14 de noviembre—una serie de capacitaciones bajo la temática: el traslado del recién nacido, oxigenoterapia, termorregulación y nutrición, entre otros, en talleres teorico-prácticos.

Participaron del acto de apertura la Secretaria de Salud del Municipio de Coronel Suárez y docente de la tecnicatura de Enfermería, la doctora Marta Travería y el director del Servicio de Neonatología Regional, el doctor Osvaldo Azpilicueta.

En sus palabras la directora del Instituto de Formación Docente N° 48, Andrea Garralda, destacó la importancia como institución educativa de llevar adelante una “Jornada de Enfermería Neonatal”, en un trabajo articulado con el Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”, dentro de un programa auspiciado por UNICEF, el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia en la Semana del Prematuro.

Hizo especial hincapié y agradeció a las organizadoras de la jornada por movilizarse en acciones educativas que conllevan a la “capacitación formativa de los alumnos” y nombró a la licenciada en Enfermería Mónica Morales, quien además se desempeña como Jefa de Enfermería del Servicio de Neonatología y a la Licenciada Marita Laval, coordinadora de la carrera de Tecnicatura en Enfermería.

“Este tipo de eventos siempre son formativos para los estudiantes, para nuestros casi egresados de la tecnicatura en Enfermería, para todos los profesionales del área de la salud y para la comunidad en general”, señaló la directiva.

Tras hacer entrega en nombre del Intendente Municipal Roberto Palacio del decreto que declaró de Interés Municipal la Jornada del Recién Nacido Prematuro, la secretaria de Salud doctora Marta Travería destacó la importancia, por parte del Estado, de llevar adelante políticas públicas a través de tipo de campañas y destacó “el alcance social adquirido por el prematuro, con necesidades y cuidados especiales que antes no eran tenidos en cuenta”, remarcó.

“Hoy se sabe que ese pequeñito es un gran ser, un gran luchador, que brega por su vida. Así surgió el decálogo del prematuro y cada año desde UNICEF se destaca y trabaja en torno de alguna de las diferentes necesidades de ese pequeño gran luchador”, valoró la funcionaria.

En tal sentido subrayó que el objetivo del “decálogo” fue instalar al prematuro en la sociedad, con el objetivo que sea la misma sociedad la que tenga en cuenta cuáles son las necesidades inherentes al prematuro, “es decir un bebé que nace antes de las 37 semanas”.

“Este año el énfasis está puesto en la importancia de una enfermería especializada, de ser profesionales a la hora de atender a ese ser tan pequeño que implica tanto esfuerzo y tantas necesidades”, indicó.

Puntualizó que en esta semana la sociedad en su conjunto tiene que entender que el ser prematuro implica mucho esfuerzo, mucha capacitación de las personas que están atendiéndolo y especialmente mucha decisión política en cuanto a sus necesidades.

Declaró que es prioridad de la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz trabajar con el objetivo de bajar el índice de mortalidad neonatal en el primer mes de vida

“Felicito a todos quienes organizaron la jornada porque es muy importante entender que en la actualidad existen problemáticas que no solamente son del ámbito sanitario sino que involucran a toda la sociedad, que también tiene su responsabilidad como así también el Estado debe estar presente”.

Antes de finalizar remarcó, “una mamá embarazada implica que tiene un bebé y es fundamental que llegue a término para que pueda desarrollarse dentro del útero materno, hay que apuntar a que no nazca prematuro, como sociedad debemos cuidar a la mujer embaraza y sobre todo si es adolescente”, finalizó.

Una jornada formativa para enfermeras

La Jefa de Enfermería del Servicio de Neonatología Regional de Coronel Suárez, Mónica Morales indico que la jornada se pensó “exclusivamente para las enfermeras” ya que este año el trabajo impulsado desde los organismos gubernamentales está centrado en el 4° derecho del decálogo del Recién Nacido Prematuro que prioriza la importancia de prestar servicio de calidad en el ámbito de enfermería.

“Como nuestro servicio es regional es importante abordar temas de nuestra competencia como el traslado del recién nacido prematuro que requiere de cuidados especiales como la termorregulación, la oxigenación y la colocación de vías centrales “, explicó la profesional en Enfermería y subrayó que son los temas que abordaron en profundidad porque son cruciales a la hora de trasladar un bebe prematuro.

“Disminuir la mortalidad materna y neonatal”

Director del Servicio de Neonatología Regional del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo”, doctor Osvaldo Azpilicueta en el acto de apertura de la Jornada del Recién Nacido Prematuro fue muy claro en cuanto a la necesidad de priorizar e trabajo para disminuir las mortalidades porque es una cuestión de salud y de derechos humanos.

“Si los cuidados de enfermería no fuesen de alta calidad en los bebés prematuros, sin ninguna duda no habría tantos bebés prematuros, porque muchos morirían. En definitiva, el cuidado de enfermería es fundamental. Lo importante es no dejarse estar”, señaló el profesional, Director además de la Región Sanitaria I, con sede en Bahía Blanca, al dejar inaugurada la jornada sobre el rol de la enfermería en los cuidados del recién nacido prematuro.

Indicó que desde UNICEF desde hace aproximadamente 7 años cada año se conmemora la Semana del Prematuro, abordándose distintos tópicos o temas, basados en el decálogo de los derechos del prematuro.

“En nuestra Neonatología recibimos recién nacidos de otros hospitales y es muy importante el trabajo que hacen los médicos y las enfermeras en las primeras horas de vida, antes de trasladar a esos bebés”, indicó.

“La sobrevida de los bebés prematuros ha aumentado mucho en los últimos años y básicamente eso se debe al cuidado de enfermería”, subrayó.

En este sentido, el doctor Azpilicueta señaló que “se necesita avanzar mucho y sobre todo trabajar en red y comunicados con los hospitales que nos derivan recién nacidos al Servicio de Neonatología de Coronel Suárez, para que hablemos el mismo idioma, tengamos los mismos criterios de derivación y tratamiento en las primeras horas de vida”, recomendó.

Indicó que las derivaciones de un recién nacido enfermo deberían realizarse entre las 6 y 12 horas de vida y no definirla entre las 36 o 48 horas, ya que las primeras horas son cruciales para la sobrevida del prematuro.

“Nuestro Servicio de Neonatología es el único que hay en los 200 km a la redonda y la salud perinatal está en crisis. Nuestro desafío es poder disminuir la mortalidad materna y neonatal, y es un tema de salud pública y de derechos humanos”, afirmó con contundencia el profesional.

Hizo especial hincapié como forma de paliar la crisis del sector perinatal la importancia de trabajar en red, “es sustancial que nos empecemos a comunicar de igual a igual”, aseguró el doctor Osvaldo Azpilicueta.