Otro choque en la ruta a Pigüé

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El Cruze resultó dañado en su parte trasera al ser embestido tras una frenada

Ocurrió el lunes, pasadas las 15:30, en cercanías del puente sobre el arroyo Curamalán. Un Fiat Uno chocó con la parte trasera de Chevrolet Cruze

Si bien no se conocen en detalle los motivos por los cuales el lunes chocaron dos vehículos que marchaban en la misma dirección, se presume que el estado de ruta podría ser la causante de la colisión ya que uno de los vehículos chocó al otro por detrás, posiblemente debido a una frenada imprevista del auto que iba adelante.

El hecho ocurrió entre un automóvil Fiat Uno, dominio MOM-822, cuyo conductor es oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, quien colisionó en la parte trasera a un Chevrolet Cruze LT, con patente OXH 062, donde viajaba una persona oriunda de Salta, que se dirigía a la ciudad de Pigüé.

Lo cierto es que la disminución brusca de la velocidad el Chevrolet no le permitió al conductor del Fiat reaccionar y evitar la colisión. A raíz del choque ambos autos sufrieron daños materiales y el conductor del Fiat debió ser trasladado al Hospital Municipal Raúl Caccavo por una ambulancia del mismo nosocomio para determinar el grado de las lesiones, que no resultaron de importancia. El conductor del Chevrolet no sufrió consecuencias.

Concurrieron al lugar, además de la ambulancia del Hospital, una unidad de Bomberos Voluntarios, por una cuestión preventiva, personal de la Estación de Policial Comunal y peritos de la Policía Científica para determinar las causales del accidente.