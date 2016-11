Preocupa el encuadre de los trabajadores del Frigorífico Huanguelén

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Ricardo Scheffer logró que se aprobase una Minuta de Comunicación que pretende regularizar el estado laboral de los trabajadores del Frigorífico de Huanguelén

Solicitan incorporarse al régimen de trabajo insalubre. Aprobaron la tasa a abonar para la organización de fiestas privadas. Pidieron arreglos de calles, limpieza de terrenos y de canales a cielo abierto, ordenamiento del tránsito, reubicación de cartelería, entre otras cosas

Más de 20 Minutas de Comunicación, la más trascendente un pedido de informes y la regularización del trabajo insalubre de los empleados del Frigorífico Huanguelén, una asamblea de Mayores Contribuyentes que aprobó en un trámite sumario los montos de la tasa que deberán abonar los que organizan fiestas privadas con ingreso de público, además del envío a comisión de varios proyectos de ordenanza, entre ellos el proyecto de presupuesto y tasas para 2017 fueron los temas más trascendentes de la tarea que llevó adelante el Concejo Deliberante de Coronel Suárez en la sesión ordinaria del jueves por la noche y que abarcó poco más de dos horas de trabajo.

No hubo debates de trascendencia ni acaloramientos de ningún tipo, todo lo que se llevó al recinto resultó aprobado por unanimidad, lo que sí hubo varias argumentaciones coincidentes de los diversos bloques en apoyo de los temas puestos a consideración.

Trabajadores del Frigorífico Huanguelén

El que más tiempo llevó fue el pedido de encuadre de los trabajadores del Frigorífico de Huanguelén como trabajo insalubre. La minuta llevaba la firma de Ricardo Scheffer, quien tomó la palabra para explicar lo que sucede. Pese a haber hecho gestiones ante la actual y anterior administración comunal no han sido tenidos en cuenta y no resultaron encuadrados dentro del trabajo insalubre. Además Scheffer citó un pedido del sindicato en el mismo sentido, nota que había sido ingresada al comienzo de la sesión.

Dijo que los trabajadores no tienen jerarquías, que a pesar de que el intendente Palacio había mostrado buena predisposición para solucionar el tema, los funcionarios del gobierno, especialmente el director del Frigorífico no habían hecho nada al respecto, pese a que les corresponde por el imperio de las leyes nacionales y provinciales que regulan el trabajo en ese tipo de actividades.

“Últimamente nos encontramos atajando penales al Ejecutivo, es un caso más, porque no encuentran respuestas”, disparó Scheffer. “Nos han dicho que pidieron audiencias que no se han concretado. Por eso nuestro compromiso, tras habernos reunido con los trabajadores, fue hacer pública esta situación”.

Luego detalló que hay una presentación de un petitorio en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y que está a la espera de una resolución desde hace un año. También dijo que hay otro expediente y que un proyecto de Ordenanza presentado en la anterior administración no ha logrado tener vista ni encontrar copia alguna del mismo.

Que siga

“Queremos en Huanguelén que siga el Frigorífico y que se cumpla y se terminen las obras del encuadre en el ciclo 2. Pero además insistimos que las tareas de los empleados se hagan como corresponden y se le brinde toda la seguridad que necesiten”.

Por su parte Rodolfo González, del FPV, dijo que sobre el tema han tenido una buena respuesta los concejales del oficialismo y buena voluntad del Intendente. “Pero me consta que hay funcionarios que no están a la altura de las circunstancias y quien está a cargo del frigorífico no está a esa altura”, expresó González. “Ahora que esto se hace público seguramente se habrán de conocer algunas otras cosas que están sucediendo en el frigorífico. Hemos tenido la buena respuesta del concejal Rodríguez, pero como no hemos tenido otras respuestas, esto ahora se hace público”.

Tras él habló Ariel Álvarez que dijo que en la última huelga municipal los trabajadores de esa industria se habían plegado a la misma, cosa que no había sucedido en anteriores conflictos y que le trajo consecuencias económicas al frigorífico. Dijo que el personal carece de categorías, que hay niveles pero no hay encargados. Dijo que son 13 personas en total, el director y 12 más y el veterinario a cargo de la revisación de la sanidad. Apuntó que el 90% del gasto del frigorífico son sueldos, que su presupuesto para este año fue de un millón de pesos y que recuperó por ventas y cánones de faena el 75% de esa suma. “Falta distribución de ropa y el encuadre dentro del trabajo insalubre”.

Inviable

Álvarez recordó que un funcionario de la administración anterior había dicho que el frigorífico era inviable y lo contrapuso a manifestaciones del anterior director de Bromatología, Héctor Díaz que dijo que un enfermo de brucelosis le cuesta a la provincia un millón de pesos, o sea el total del presupuesto del frigorífico. Consideró también que con la nueva cifra presupuestaria para el frigorífico la pérdida es menos de un millón de pesos. También Álvarez recordó que las obras para habilitar la fase 2 del frigorífico no están concluidas y que su conclusión demandaría 1.000.000 de pesos.

Por su parte Pedro Rodríguez adelantó el acompañamiento del bloque de Cambiemos y explicó las normativas a que se sujetan los que trabajan en tareas insalubres. Tras varias intervenciones más de otros concejales que se hicieron eco de un rumor que habla de un proyecto de tercerizar la industria de Huanguelén, se cerró el debate y se votó la minuta por unanimidad.

Terrenos, calles y pastizales

Hubo varias minutas pidiendo la atención de calles en mal estado en todas las localidades del distrito, el pedido a Inspección para que ordene limpieza de terrenos, preocupación por pastizales en canales a cielo abierto donde dicen proliferan ofidios y alimañas, de parte del FPV.

También pedidos de informes de fondos afectados a plazos fijos y fondos de inversión, sobre el estado de 5 viviendas de emergencia habitacional en Huanguelén, del Frente Cívico y Social y UNOS.

Fabián González, del Frente Renovador, hizo varios pedidos de arreglos de calles y otros temas, que dijo que se arreglan por lo que definió con la humorada “minuta exprés”. “Yo presento el proyecto el martes y el jueves, día de la sesión, ya está arreglado”, bromeó. Aunque el tema de la señalización de las rotondas, sus disputas con la Dirección de Inspección y su preocupación por el caos del tránsito son temas de recurrencia y que nadie parece dispuesto a solucionar.

Carteles y tránsito

Relató González que él personalmente colocó carteles sobre las rotondas de la avenida Casey para establecer las prioridades del paso y que ni bien estaban colocados desde Inspección los sacaban con el argumento de que eran de cartón. Ante su insistencia para que se coloquen carteles correctos le contestaron que no hay presupuesto. Entonces mostró fotografías de carteles señaladores que están superponiéndose con otros, o que marcan lomos de burro después de traspuestos. Habló de su preocupación por la circulación de camiones de gran porte por lugares en que está prohibido y el estacionamiento en calles céntricas de estos vehículos en doble fila. Todos sus proyectos aprobados unánimemente.

Parques industriales

Unos, a través de Guillermo Recalde, solicitó informes sobre el estado de los parques industriales de Huanguelén y Coronel Suárez. Indicó que si bien la provincia y el banco apoyan emprendimientos en estos lugares, dijo que aquí es poco o nada lo que se hace o ha hecho.

Sobre el tema, Diego Gahan de Cambiemos le explicó que en Huanguelén se han abierto las calles internas y entoscado su acceso. Rodolfo González, del FPV, corroboró sus dichos, pero dijo que no hay provisión de energía y de gas. “No pretenderán que se iluminen con velas”, ironizó. También le respondieron desde Cambiemos que había okupas e industrias espurias en el Juan Zilio que están siendo desalojadas.

Fabián González, del Frente Renovador, firmó minutas solicitando baños para el anfiteatro Inda Ledesma y canillas en la senda peatonal. Sobre el primer punto le contestaron que los terrenos son del ferrocarril y habrá que solicitar los permisos respectivos. En cuanto agua para los caminantes de la senda “se inaugura mañana (por ayer en la propuesta Suárez Corre) acotó Berg y dijo, “esto estaba previsto de antes, no es minuta exprés”, concluyó irónico.

Luego fueron declarados de interés municipal varios festejos de clubes y el trabajo de la Biblioteca Parlante.

Cabe finalmente señalar que la tasa que debe pagarse desde ahora para organizar una fiesta privada con público es seis veces lo que paga un boliche bailable. Cabe también decir que fueron apenas 9 los mayores contribuyentes que asistieron a la reunión, lo que alcanzó para aprobar la tasa, pero que ni bien levantaron la mano todos se fueron.

El Frente Renovador solicitó que se rellenen las tosqueras con materiales orgánicos, más precisamente con ramas hojas y escombros. Tanto la que existe en la manzana aledaña a las escuela de Curumalán como la del “agujero” Scioli, del cual se sigue sacando tosca.